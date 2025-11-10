Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 10 novembre 2025: in un grave incidente stradale a Bergamo hanno perso la vita tre persone

Le ultime notizie di oggi, 10 novembre: gravissimo incidente sulla Tangenziale Sud di Bergamo

Un grave incidente stradale con uno schianto frontale tra due veicoli è avvenuto ieri mattina alle 7:00 sulla tangenziale sud di Bergamo, provocando la morte di tre persone, due sul colpo e il terzo dopo l’arrivo in ospedale: le vittime sono Oscar Angioletto – un uomo di 62anni di età che guidava una Citroen Berlingo con a fianco il fratello 64enne -, Clinton Sala, che guidava launaMercedes 220 e il suo amico Dennis Cannatà, morto in ospedale, entrambi residenti a Gessate.

Funerali Peppe Vessicchio, oggi a Roma in forma privata/ L'addio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi

Dalle prima indagini sembrerebbe che a provocare l’incidente sia stato un sorpasso della Mercedes su una Hyundai in un tratto vietato, caratterizzato dalla doppia linea continua, con l’impatto frontale con una terza vettura, la Citrone del 62enne: i soccorsi sono arrivati sul posto e hanno potuto soltanto constatare il decesso delle due vittime e trasportare in ospedale il ragazzo gravemente ferito, le cui condizioni erano apparse da subito disperate.

Giudici in ritardo, Cassazione: "Devono essere sanzionati"/ Il caso: sentenze scritte dopo 2mila giorni

Filippine colpite dal tifone Fung-wong, le ultime notizie: almeno un decesso e un milione di sfollati

Le Filippine sono state colpite dal tifone Fung-wong, che ha causato la morte di una persona e costretto all’evacuazione oltre un milione di abitanti, attualmente sfollati: i voli cancellati a causa del tifone sono stati circa 300 a causa dei forti venti che hanno toccato un picco di 230 chilometri orari su medie attorno ai 185; mentre le provincie maggiormente colpite sono state quelle di Camarines Norte e Sur e di Catanduanes, con l’allerta estesa anche alla vicina capitale Manila e alle aree circostanti.

Terremoto oggi a Pesaro-Urbino, 2 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: un'altra scossa da 6.3 in Giappone

La domenica dei motori: le ultime notizie dal MotoGP con la vittoria di Bezzecchi a Portimao

Nella gara della MotoGP disputata sul circuito portoghese di Portimao la vittoria è andata al pilota italiano Bezzecchi in sella alla sua Aprilia, che ha comandato la corsa sin dall’inizio partendo dalla pole position: immediatamente dopo, alle sue spalle, ha confermato la serie di gare positive Alex Marquez che si era imposto, sulla Ducati, nella gara “sprint” di sabato; mentre al terzo posto troviamo Acosta e la sua KTM, con Bagnaia che a causa di una caduta è stato nuovamente costretto a ritirarsi.

Nel GP del Brasile che si è corso a Interlagos, invece, Norris sulla sua McLaren ha bissato il successo ottenuto sabato, battendo ancora una volta Antonelli sulla Mercedes e Max Verstappen che con la sua Red Bull – dopo essere partito dalla Pit Lane – ha conquistato la terza posizione; mentre Piastri, che ha causato l’incidente che è costato la gara a Charles Leclerc, ha subito una penalizzazione di 10 secondi e ha terminato al quinto posto, così come non si è classificata sul podio neppure la Ferrari di Hamilton.

Le ultime notizie dalle Final Atp di Torino

Le Finals delle ATP di Torino, dove sono approdati anche i due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sono iniziate con il successo di Alcaraz su De Minaur in due set e con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori capace di una partenza con il botto contro la coppia numero 1 del ranking formata da Cash e Glasspool: per i due italiani, infatti, è stata sufficiente 1 ora e 21 minuti di gioco per aggiudicarsi il match in due soli set.