Ultime notizie e ultim'ora di oggi, lunedì 11 agosto 2025: dopo il forte sisma in Turchia da 6.1 di magnitudo si contano almeno un morto e 25 feriti

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi nell’ovest della Turchia con l’epicentro identificato nel distretto di Sindirgi e una magnitudo di 6.1: il sindaco cittadino ha dichiarato che a seguito della scossa – peraltro distintamente avvertita anche nelle città e province limitrofe – sono crollati almeno 10 edifici in città e mentre continuano le operazioni di ricerca dei dispersi si sono già contati un morto e almeno 25 feriti.

Allerta caldo oggi, 11 agosto 2025/ Continua la traversata di Caronte: temperature sui 38 gradi e afa

Le ultime notizie sul Medio Oriente: Netanyahu tira dritto sull’occupazione di Gaza

Nel corso di una conferenza stampa con giornalisti stranieri, il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che il modo più semplice e veloce per mettere fine alla guerra è quello di occupare i territori della Striscia di Gaza attualmente in mano ad Hamas, illustrando anche tutte le fasi del piano affidato al suo esercito: nel frattempo, continua ad aumentare il numero dei Paesi contrari all’occupazione e con l’ONU che l’ha definito come “pericoloso“, Parigi e Londra premono per un annullamento; mentre allo stesso tempo gli Stati Uniti hanno dichiarato “lo Stato ebraico ha diritto di decidere cosa fare”, definendo l’ingerenza degli altri paesi come “controproducente”.

Delitto di Garlasco, Bocellari: "Dietro nuova inchiesta non c'è difesa di Stasi"/ "Su impronte e Ignoto 3..."

Auto cade nel Sile con una famiglia a bordo, grave il figlio di 5 anni: ultime notizie

Nelle vicinanze di Jesolo ieri, attorno alle 13:00, un’auto è caduta nel fiume Sile con a bordo due genitori e un bambino di 5 anni: gli adulti sono usciti illesi dall’auto e hanno subito messo in allarme i soccorsi che sono intervenuti estraendo il piccolo e trasportandolo all’ospedale padovano dove si trova in gravi condizioni; mentre le ragioni che hanno causato la caduta nel fiume sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Schillaci, scontro tra virologi per le nomine "no vax"/ Bellavite: "No a fazioni nel gruppo tecnico vaccini"

Ultime notizie: il meteo sull’Italia per le prossime ore con l’arrivo di Caronte

Le previsioni meteo per il nostro Paese parlano di un andamento verso il picco del caldo causato dalla presenza dell’anticiclone Caronte e su tutte le regioni, infatti, le temperature saranno più alte delle medie del periodo, stazionarie almeno fino al weekend post Ferragosto: nella giornata di oggi – in particolare – si è notata anche una certa instabilità atmosferica e si attendono notti con temperature tropicali specialmente nelle grandi città dell’interno e sulla pianura Padana; e mentre le punte massime potranno raggiungere in questi giorni anche i picchi di 39-40°, con una media fissata attorno ai 36°C, Caronte si stima che dovrebbe lasciare l’Italia nell’ultima decade del mese.

Giornata positiva per gli azzurri negli europei under 20 di atletica: ultime notizie sullo sport

È un magic moment che sembra non voler terminare quello degli azzurri della nazionale di atletica under 20 impegnata nei campionati europei in corso di svolgimento in Finlandia sulla pista di Tampere: a conquistare un’altra medaglia d’oro, infatti, sono state le ragazze che fanno parte della staffetta 4×100 metri piani femminile, che hanno vinto la finale battendo la favorita formazione inglese che si è dovuta accontentare dell’argento.

Della formazione azzurra, oltre a Paglierini, Valesin e Castellani, ha fatto parte anche la giovanissima 15enne Doualla che ha conquistato la sua seconda medaglia dopo l’oro nei 100 metri piani; mentre contestualmente un’altra medaglia d’oro è arrivata anche sul campo maschile nella specialità del salto triplo con Francesco Crotti che ha vinto raggiungendo anche il suo primato personale con la misura di 15 metri e 93 centimetri precedendo gli avversari francese e turco e – infine – vale la pena ricordare anche l’altro oro di Nappi nei 200 metri piani maschili.