Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 11 febbraio, Delitto Avetrana: Michele Misseri libero “sono io il colpevole”

Dalle ore 8 di oggi, domenica 11 febbraio, Michele Misseri è un uomo libero: le ultime notizie sul Delitto di Avetrana vedono uno dei principali protagonisti scarcerato dopo aver scontato la sua condanna a 8 anni per occultamente di cadavere. Nell’agosto 2010 – secondo la condanna definitiva – la moglie e la figlia di Michele, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, uccisero la nipote 15enne Sarah Scazzi e il contadino le aiutò a nascondere il cadavere gettandolo nel pozzo di Avetrana (in provincia di Taranto).

Michele Misseri fuori dal carcere/ La reazione della madre di Sarah Scazzi, Concetta Serrano

Questa mattina, per effetto di una riduzione della pena per buona condotta e dello “Svuotacarceri”, Misseri è tornato ad essere un uomo libero, continuando però la versione (modificata nel tempo già diverse volte, fin dall’inizio delle indagini ben 13 anni fa) tenuta negli ultimi tempi: «Io non volevo uscire perché non è giusto, sono io il colpevole. Questa colpa mi fa stare male», ha spiegato Misseri nell’intervista a “La Stampa”. «Sono io il colpevole, se non fossi stato io Sarah sarebbe ancora viva, sorridente tra noi. Mi hanno portato a dire cose che non volevo perché sono ignorante e mi hanno fatto passare da innocente ma non sono fesso e continuerò questa battaglia fino a che avrò vita», ha continuato l’uomo che oggi farà ritorno nella sua abitazione in Avetrana, «Spero ancora che qualcuno invece mi creda, che ci sia qualcuno che abbia almeno un dubbio su come siano andate veramente le cose. Sono io il colpevole e devo stare in carcere».

Michele Misseri in via Deledda dopo scarcerazione/ Lo zio di Sarah Scazzi nella casa del delitto ad Avetrana

Il Giorno del Ricordo: le ultime notizie, Meloni a Basovizza

Si è celebrato ieri 10 febbraio il “Giorno del Ricordo” dedicato alle vittime italiane delle foibe in Istria e alle 250mila persone che furono costretti all’esodo dalle loro terre e dalle loro case nei momenti finali della IIa Guerra Mondiale (fino a metà Anni Cinquanta). Una commemorazione che è stata istituita 20 anni fa per fare chiarezza su un capitolo storico per anni è stato al centro delle polemiche tra le varie parti politiche. Insieme agli italiani l’esodo coinvolse anche famiglie istriane, dalmate e giuliane.

Sarah Scazzi, Misseri presto libero continua ad autoaccusarsi/ Fratello vittima: "Strategia, le sentenze..."

Come conseguenza della Seconda Guerra mondiale infatti i territori istriani entrarono a far parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Il confine definitivo venne poi stabilito nel 1954 dopo che l’amministrazione del territorio per i nove anni precedenti fu a livello internazionale. In questa giornata ha parlato anche la Premier Meloni a Basovizza e sono state illuminate con il tricolore sia la facciata di Montecitorio che di Palazzo Madama, sedi delle due ali del parlamento. Servizi speciali sono stati programmati dalla Rai.

A Prato un trasportatore è stato ucciso a scopo di rapina

Nella tarda serata di venerdì, a Seano, una località in provincia di Prato, un trasportatore è stato ucciso con colpi di coltello da due killer che sono stati ripresi dalle telecamere. La vittima, che aveva 59 anni, era di nazionalità indiana e si trovava a Seano per caricare della merce da una azienda della zona e trasportarla successivamente in Germania. L’uomo aveva con sé molti soldi che i due killer hanno rubato. Ad avere sospetti riguardo all’accaduto è stato il figlio della vittima che lavorava insieme a lui e si trovava su un altro piazzale. Non vedendo tornare il padre è andato a cercarlo e lo ha trovato a terra morto per le coltellate che gli erano state inferte. Sul posto sono poi giunte delle pattuglie dei carabinieri che, dopo aver recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza, stanno ora cercando i due killer.

La morte di Dario Osella: le ultime notizie

Dario Osella è morto sabato a 92 anni di età: noto per essere il “re dei formaggi freschi piemontesi”, l’imprenditore aveva fondato nel 1952 l’azienda nota come “Fattorie Osella” a Caramagna Piemonte e nel corso degli anni l’aveva diretta fino alla cessione alla multinazionale Kraft, avvenuta nel corso degli anni 90. La sua intuizione di occuparsi della preparazione di formaggi freschi ne fece un imprenditore conosciuto ed apprezzato ed anche la cessione alla Kraft avvenne per rendere l’impresa da lui creata più forte sul mercato. Oggi infatti nell’azienda lavorano 120 persone.

Ultime notizie nuoto: Medaglia d’argento ai mondiali nei tuffi dal trampolino

Nei mondiali che si stanno svolgendo a Doha, l’Italia ha conquistato una medaglia d’argento nei tuffi dal trampolino di 3 metri nella specialità del sincro misto. I due atleti italiani che sono saliti sul secondo gradino del podio sono Matteo Santoro e Chiara Pellacani che nell’ultimo tuffo sono riusciti a superare la coppia coreana. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla coppia australiana. I due italiani con questa prestazione hanno ottenuto anche il pass per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. In totale ai mondiali l’Italia ha ottenuto 2 medaglie dalla specialità dei tuffi e 6 in totale.











