Polemiche per gli scontri di ieri a Bologna: le ultime notizie dall’Italia

Continua ad infiammarsi la situazione a Bologna in vista delle elezioni regionali che si terranno la prossima settimana: nella giornata di ieri – infatti – si sono avuti alcuni scontri in occasione di una manifestazione fascista dove sono arrivati anche esponenti dei gruppi antifascisti. Sull’episodio si sono registrati gli interventi – naturalmente di carattere opposto – della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del PD, Elly Schlein; oltre a quello del leader del Carroccio Matteo Salvini che ha nuovamente rivolto il suo invito a chiudere i centri sociali in quanto sarebbero – a suo dire – occupati da zecche rosse. Gli scontri non sono stati evitati nemmeno dall’intervento delle forze dell’ordine, alle quali – nel suo comunicato – Giorgia Meloni ha espresso piena solidarietà.

Terremoto oggi a Cosenza, magnitudo 2.9/ Ultime notizie INGV: scossa da 4.0 nel Mar Ionio

Ultime notizie dallo sport: si aprono oggi le finali ATP di Torino

Sono iniziate oggi le finali ATP di Torino nelle quali si affrontano – suddivisi in due differenti gruppi – i migliori 8 tennisti al mondo: occhi puntati su Jannik Sinner che ieri sera ha vinto contro il britannico De Minaur, mentre nello stesso gruppo si è già svolta la gara che vedeva opposti Fritz e Medvedev, con il tennista americano che si è imposto in due set contro un Medvedev molto nervoso che ha rotto una racchetta e si è preso anche delle discussioni con l’arbitro dell’incontro.

Cuba colpita da un violento terremoto di magnitudo 6.8/ Video: scossa avvertita anche in Florida

Un terremoto di grande potenza, – addirittura 5,9 gradi della scala Richter – ha colpito la parte sud dell’isola di Cuba e un’ora dopo nella stessa zona si è verificata una seconda scossa ancora più forte da 6,8 gradi: la notizia è stata data dall’US Geological Survey, che non ha comunque emesso nessun allarme per ipotetici ed eventuali tsunami. Secondo le stime dell’osservatorio sismico americano il sisma si è verificato nell’oceano, ad una profondità di 14,2 chilometri, ad una distanza di circa 22 miglia rispetto alla costa di Bartolome Maso, località della provincia di Granma.

Ultime notizie: paura a Fiumicino per l’incendio di un motore di un aereo in fase di decollo

Sono stati momenti di paura quelli di oggi all’aeroporto romano di Fiumicino, dove un aereo – che era decollato con direzione Shengen, in Cina – è stato costretto a tornare a terra a causa di un incendio ad un motore che sembra sia stato provocato da uno stormo di uccelli: l’incidente è avvenuto intorno alle 10.00 e non ci sono stati feriti. L’aereo, ancora una volta un Boeing Dreamliner, – infatti – è atterrato dopo aver effettuato alcuni giri per cercare di eliminare del carburante ed atterrare in sicurezza.

Le scelte di Donald Trump sui ministri del suo governo: ultime notizie dagli USA

Il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump – che mercoledì prossimo si incontrerà alla Casa Bianca con l’attuale presidente Joe Biden – sta preparando la lista dei ministri che lo accompagneranno nei prossimi quattro anni di governo: una lista nella quale vengono premiati i suoi fedelissimi, mentre vengono esclusi personaggi con maggiori competenze in materia. Tra i nomi che si fanno in questi giorni – peraltro – compare anche quello del senatore della Florida Marco Rubio, che grazie alle sue origini cubane ha portato a Trump molti voti dei “latinos”, con l’ipotesi che potrebbe essere il nuovo segretario di Stato; mentre non farebbero parte del governo americano ne Nikky Haley ne Mike Pompeo. La lista sarebbe stata preparata anche con il supporto di Elon Musk, oltre che del figlio Donald junior.