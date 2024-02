Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 12 febbraio: Israele verso l’invasione di Rafah, USA scettici

Le utile notizie sulla guerra a Gaza: Israele entrerà a Rafah

Il premier israeliano ignora gli appelli internazionali e dichiara che l’esercito entrerà a Rafah, altrimenti, afferma, perderemo la guerra. Situata nel punto più meridionale della striscia, la sua posizione strategica, al confine con l’Egitto, la rende un punto nevralgico per i gruppi armati per il contrabbando di armi e merci. Ma oltre a essere la roccaforte dei capi, è diventata rifugio per i palestinesi sfollati, spinti a sud dagli stessi israeliani che vogliono evacuarli. La diplomazia internazionale si chiede in quale luogo, i rapporti Usa-Israele sono ormai ai ferri corti, sul punto di una clamorosa rottura e l’Europa parla di una catastrofe umanitaria di fronte agli oltre 28.000 morti.

Ultime notizie: cresce la protesta dei trattori

Non si ferma la protesta dei trattori, oggi presenze simboliche in più parti del Paese e sale l’attesa per la manifestazione annunciata giovedì prossimo al Circo Massimo a Roma, dove si attendono più di ventimila persone e non solo agricoltori. Ma sono decine di migliaia i lavoratori che sono coinvolti in vertenze aziendali.

È da metà gennaio che i trattori invadono strade e autostrade in difesa dell’agricoltura vera e contro quella sintetica. Ma la crisi investe anche altri settori del lavoro, La Perla, storico marchio e produttore bolognese della borsetteria di lusso, ha circa 300 dipendenti senza stipendio da ottobre, così come è in sospeso il futuro di 10.700 lavoratori di Acciaierie d’Italia e altri 120.000, di cui 70.000 solo nel settore dell’auto.

Ultime notizie sulla strage a Palermo: un uomo uccide la moglie e i due figli

Una vera e propria carneficina quella accaduta ad Altavilla Milicia dove un uomo di 54 anni ha ucciso e bruciato la moglie e strangolato i due di 5 e 16 anni. Risparmiata, e non sono ancora chiare le motivazioni, la terza figlia, la maggiore dei tre. Dopo la strage l’uomo si è consegnato ai carabinieri, i quali hanno interrogato anche una coppia di palermitani, suoi conoscenti, che sembra abbiano partecipato in qualche modo alla carneficina. Si sussurra di sette religiose che potrebbero aver ispirato il folle gesto, in un contesto di riti satanici. L’uomo aveva una vera e propria ossessione religiosa.

Ultime notizie: il 30% delle recensioni online sono fake

Sempre più spesso si consultano le recensioni online di locali, ristoranti o prodotti, ma non sempre sono autentiche. Il passaparola è stato sostituito dalle recensioni online alle quali si affida oltre il 70% dei consumatori. Un fenomeno sociale, poco regolamentato, con cui si possono creare successi o distruggere il lavoro di decenni. Uno strumento utile, ma al tempo stesso pericoloso, perché da un recente controllo a campione, quasi una su tre è da considerare falsa o scorretta.

Ultime notizie sulla Serie A: Goleade viola e Bologna in attesa di Milan-Napoli

Mentre in America, a Las Vegas, è tutto pronto per il Super Bowl numero 58 tra il Kansas City e San Francisco, in Italia brillano Bologna, Fiorentina e Atalanta con le loro larghe vittorie. In particolare la squadra di Italiano festeggia la prima vittoria del 2024, dopo aver raccolto appena un punto su quindici, con il primo gol in maglia viola del nuovo arrivato Belotti. Il Bologna con un perentorio 4-0 ai danni del Lecce scavalca Roma e Lazio in classifica. E questa sera è big match tra Milan e Napoli.

