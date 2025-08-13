Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, mercoledì 13 agosto 2025: trovato il corpo di Carlo Panizzo, il bimbo disperso in mare lo scorso lunedì

Ultime notizie: ritrovato nella notte il corpo del bambino scomparso in mare

È stato ritrovato alle 3 della scorsa notte, dai sommozzatori che stavano perlustrando il mare davanti all’arenile di Cavallino Treporti, il corpo di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni che nel pomeriggio di lunedì era scomparso in mare: le ricerche erano iniziate subito dopo l’allarme lanciato dalla madre e sono continuate nella notte con l’aiuto di molte persone oltre che – ovviamente – dei soccorritori ufficiali; mentre dopo il ritrovamento del corpo ormai senza vita restano solo da capire le effettive cause del decesso e dell’allontanamento del piccolo.

Trovati i responsabili dell’investimento mortale di ieri a Milano: le ultime notizie

I 4 ragazzini responsabili della morte della 71enne Cecilia De Astis – avvenuta ieri a causa dell’investimento con un’auto rubata nel milanese – sono stati identificati: si tratta di 4 ragazzini rom compresi tra i 13 – età di colui che si trovava alla guida al momento dell’investimento -, i 12 e gli 11 anni, tutti e tre abitanti in un accampamento abusivo rom dove sono stati raggiunti dagli inquirenti dopo un’indagine partita delle magliette che i quattro al momento dell’incidente impresse sui video dalle telecamere; mentre avendo raggiunto i 14 anni, i 4 ragazzini non possono essere perseguiti e saranno i genitori a dover rispondere dell’accaduto, con il ministro Salvini che ha proposto di radere al suolo il campo rom.

Ultime notizie: dopo il rogo a Chios, in tutta Grecia si alza l’allerta per l’emergenza incendi

Un grave incendio ha colpito ieri l’isola greca di Chios (nel mar Egeo, poco distante dal territorio turco) con le fiamme che hanno raggiunto la località turistica di Volissos e gli abitanti – rimasti intrappolati dalle fiamme – salvati via mare grazie all’intervento congiunto dei pompieri e della guardia costiera: l’incidente, purtroppo, non è l’unico dato che, secondo notizie comunicate dai Vigili del Fuoco, soltanto ieri sono scoppiati 63 differenti incendi, con un totale di oltre 100 ancora attivi in tutto il Paese, alimentati dalla siccità causata dal caldo e dai forti venti al punto che il governo greco ha richiesto anche l’aiuto della protezione civile UE.

Due incidenti mortali in ambito marinaro: le ultime notizie

Nella giornata di ieri due persone sono morte e una è rimasta ferita gravemente in due diversi incidenti avvenuti in ambito marinaro: il primo è avvenuto sul Lago d’Iseo dove una donna di 64 anni che stava facendo il bagno è morta dopo essere stata urtata da una barca che stava effettuando una manovra nelle vicinanze di Predore, in provincia di Bergamo; mentre il secondo è accaduto nel porto di Livorno dove un autobus ha travolto due turisti sulla banchina, causando la morte di una donna e il ferimento in maniera gravissima del marito che ora si trova nell’ospedale della città labronica, con cause – in questo caso – ancora da chiarire.

81 anni dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema

Ricorrevano ieri gli 81 anni dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, nel quale i militari tedeschi uccisero – tra fucilazioni ed esplosioni – più di 500 persone, tra cui parecchi bambini, che avevano rastrellato in precedenza nel paese e che successivamente vennero sepolte in una fossa comune con molti corpi che non sono mai stati riconosciuti: a ricordare l’eccidio ci ha pensato il Presidente Mattarella che ha citato “i conflitti [che] tornano a gettare ombre spettrali, con ferocia”, condannando chi ha eseguito la carneficina e chi ne fu complice.