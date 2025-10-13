Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: a Bolzano un camionista ha ucciso un collega rumeno in un parcheggio

Omicidio in un parcheggio a Bolzano: ultime notizie

A Bolzano un camionista rumeno di 32 anni è stato ucciso da un collega all’interno di un’area di sosta in piazza Primo maggio – nell’area industriale della città – con diverse coltellate: il presunto assassino è stato fermato dalla polizia e sembrerebbe essere un 47enne camionista, anche lui di nazionalità rumena; mentre tra le tante ferite inferte, quella mortale ha raggiunto la vittima sotto all’ascella sinistra e sono attualmente in corso gli accertamenti del caso da parte della Squadra Mobile della città altoatesina.

Ultime notizie: ieri si è tenuta la marcia della pace da Perugia ad Assisi

Si è svolta ieri l’annuale Marcia della Pace da Perugia ad Assisi, all’insegna dello slogan “Fraternità contro la guerra” con una manifestazione che ha avuto – come di consueto – tante adesioni e alla quale hanno partecipato, oltre a gruppi politici di sinistra e sindacati, anche i rappresentanti di oltre 500 associazioni pacifiste: nel corso della manifestazione c’è stato anche l’intervento della relatrice dell’ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese e molte sono state le bandiere palestinesi e ucraine che si sono viste durante il corteo; mentre gli organizzatori della manifestazione che hanno stimato che un simile numero di persone non partecipasse alla manifestazione dal 2001.

Ultime notizie: è morta l’attrice Diane Keaton, musa di Woody Allen

Nella tarda serata italiana di ieri è morta Diane Keaton, musa per tanti anni di Woody Allen e attrice che ha recitato in film importanti con vari registi e attori protagonisti: l’attrice americana aveva 79 anni e la causa della sua morte sembra essere collegata a un melanoma che l’aveva colpita da alcuni mesi e per il quale si era ritirata a vita privata; mentre pur essendo malata, il decesso avrebbe colto l’intera famiglia a sorpresa, lasciando un vero e proprio buco nei cuori de tanti fan che l’hanno sempre amata e seguita.

Le ultime notizie dal Medio Oriente: oggi è il giorno dello scambio ostaggi-prigionieri

Dopo la firma degli accordi tra Israele ed Hamas si sta attendendo a brevissimo la fase operativa del piano con il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas – che dovrebbe iniziare proprio dalla mattina odierna – e dei prigionieri da parte di Israele: dal conto suo, comunque, l’Anp ha dichiarato all’ex premier inglese Blair di essere pronta a collaborare per il futuro di Gaza e con il terzo giorno di tregua tra le due parti, sta continuando il rientro dei profughi palestinesi a Gaza con lunghe colonne di persone che si avviano verso le città dalle quali erano fuggiti nelle settimane scorse a causa dei raid e dei bombardamenti effettuati dell’esercito israeliano; mentre nella giornata di oggi a Sharm El Sheik si terrà un vertice della pace al quale è attesa la partecipazione di personalità di almeno 20 paesi tra i quali l’Egitto e gli Stati Uniti.

Le elezioni regionali in Toscana: ultime notizie di lunedì 13 ottobre 2025

Si sono aperti ieri mattina alle 7:00 i seggi per il rinnovo del governatore della Toscana e del Consiglio Regionale, che hanno proseguito i loro lavori fino alle 23:00; mentre oggi si potrà nuovamente votare fino alle ore 15: i primi dati sull’affluenza hanno già fatto segnare una netta diminuzione percentuale rispetto alle tornate elettorali precedenti, con appena il 35,7% (dieci punti in meno rispetto al 2020) degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne.