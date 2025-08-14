Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 14 agosto 2025: arrestato a La Speza il 57enne Umberto Efeso dopo il femminicidio dell'ex moglie Tiziana Vinci

Ultime notizie, femminicidio a La Spezia: 57enne uccide l’ex moglie 54enne a coltellate

Il 57enne Umberto Efeso ha ucciso nella mattinata di oggi a coltellate l’ex moglie Tiziana Vinci, 54enne, mentre si trovava all’interno di una villa dove lavorava come governante, recandosi immediatamente dopo alla caserma dei carabinieri per costituirsi: Efeso da tempo aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla donna, ma ha approfittato di un malfunzionamento dell’apparecchiatura; mentre risulta che al momento del femminicidio, all’interno della villa, era presente anche la proprietaria che ha dato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto anche un’autoambulanza, ma all’arrivo dei sanitari la donna era già morta.

Le previsioni meteorologiche per il ponte di Ferragosto: le ultime notizie di oggi

Come previsto già da giorni Ferragosto 2025 sarà tra i giorni più caldi dell’anno, con le temperature che arriveranno anche ai 40°C e nottate da record superiori al 30 gradi, già definite “super tropicali”: il picco delle temperature interesserà, peraltro, anche il fine settimana ma poi si dovrebbe registrare un positivo calo e il ritorno di alcuni temporali sparsi, a cui seguirà – però – una nuova fase di aumento delle temperature; tutto collegato alla presenza sulle nostre regioni e su gran parte dell’Europa di Caronte, che rimanda alla caldissima estate del 2003, quando l’alta pressione aveva molte similitudini con quella che stiamo vivendo adesso.

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina-Russia: domani il vertice ad Anchorage tra Putin e Trump

In attesa del vertice tra Trump e Putin che si svolgerà il giorno di Ferragosto ad Anchorage, in Alaska, ieri si è svolta una call alla quale hanno partecipato lo stesso presidente statunitense, l’omologo ucraino Zelensky e alcuni leader dell’Unione Europea, definita dal tycoon “ottima”, con un voto di 10: sempre ieri si è tenuto, peraltro, anche un meeting del gruppo dei cosiddetti “Volenterosi”.

Il vertice ad Anchorage, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sarà tenuto nella base militare statunitense di Elmendorf-Richardson: Trump ha pubblicamente dichiarato che anche i russi vogliono un accordo, ma non si è detto sicuro di riuscire a convincere Putin a non bombardare più i civili, visto che in precedenza il leader russo aveva accettato, ma poi ha disatteso gli accordi; mentre – non a caso – Rubio ha definito l’incontro soltanto “esplorativo” con il presidente USA che esporrà quelle che sono le sue valutazioni riguardo alla guerra in Ucraina e agli eventuali accordi di pace.

Israele-Gaza, le ultime notizie di oggi: l’Idf accetta il piano per l’occupazione e Hamas chiede nuovi colloqui

L’Idf, nonostante l’opposizione di Eyal Zamir – Capo di Stato Maggiore dell’esercito – al piano di Netanyahu, ha approvato le linee generali sull’occupazione di Gaza, con i raid israeliani che nelle ultime ore, secondo i media internazionali, hanno causato circa 80 vittime e nei giorni scorsi sarebbe stato ucciso uno dei vicecomandanti palestinesi dell’attacco del 7 ottobre, Abdullah Saeed Abd al-Baqin: in vista dell’occupazione, il Ministro degli Esteri palestinese che ha dichiarato che “a Gaza serve una missione di pace” e Hamas – secondo fonti giornalistiche locali – vuole tornare al tavolo delle trattative per riprendere i colloqui di pace.