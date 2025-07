Ultime notizie di oggi: continua la guerra dei dazi di Donald Trump

Dopo le lettere relative ai dazi da applicare all’Unione Europea, arriva la risposta di Ursula von der Leyen che parla di contromisure pronte, nei confronti degli Stati Uniti, ma che per ora restano sospese: la strategia che intende utilizzare l’UE è quindi quella del “doppio binario” con una serie di dazi pronti a partire, ma ancora la volontà di trattare prima di dare una risposta definitiva che potrebbe innescare una guerra tariffaria.

La lettera di Trump, in ogni caso, ha gettato un po’ di panico tra le PMI italiane e le associazioni degli agricoltori: secondo queste aziende, infatti, i dazi imposti dal presidente statunitense potrebbero avere un impatto pari a oltre 4 miliardi di euro sulle famiglie italiane; mentre nel frattempo si attendono le prime aperture delle borse mondiali per vedere le reazioni – certamente negative – dei mercati.

La nuova ondata di maltempo in Italia: ultime notizie e aggiornamenti

Una nuova ondata di maltempo con violenti temporali si è abbattuta sulle regioni italiane, con 8 che sono state interessate dall’allerta meteo con la Toscana – unica arancione tra le regioni a rischio – nella quale, sulla costa, si sono scaricati in un’ora circa 5mila fulmini che hanno costretto anche alla chiusura delle spiagge a Carrara.

Oltre alle zone costiere in Toscana, è stata interessata dal maltempo anche la Val di Cornia e le aree della Maremma, oltre al territorio di Belluno: proprio qui, infatti, la strada statale 51 è stata chiusa al traffico a causa di una frana tale che per raggiungere Cortina d’Ampezzo – arrivando dal bellunese – sono disponibili le strade dei passi Falzarego, Giau e Tre Croci; mentre nella zona della Tofana di Rozes sono stati recuperati 4 alpinisti che erano rimasti bloccati dalla giornata di ieri.

Le ultime notizie sulla situazione in Medio Oriente

Un attacco israeliano portato su un sito di Gaza City dove era in corso la distribuzione dell’acqua, ha causato la morte di 102 persone, 6 delle quali bambini: la notizia è stata confermata dell’Idf che ha dato la colpa al malfunzionamento delle apparecchiature, precisando che il bombardamento era stato progettato per colpire uno dei principali esponenti della Jihad islamica; mentre oltre a questo attacco ne è stato portato un secondo su di un mercato cittadino che ha causato altre 12 vittime e numerosi feriti. Secondo alcune fonti giornalistiche israeliane, peraltro, Hamas avrebbe rifiutato le ultime proposte di pace che sono state messe sul tavolo dei negoziati dal Qatar e sta continuando a ostacolare gli ormai eterni colloqui di pace.

Ultime notizie: trovato vivo il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia

Nella mattinata di ieri, fortunatamente, il bambino di 5 anni che era scomparso venerdì scorso da un campeggio nei pressi di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo dai tanti volontari che si erano messi subito alla ricerca dopo l’allarme dato dalla famiglia: il bambino si era allontanato a piedi – come raccontato anche da un testimone – e nelle 36 ore tra la scomparsa e il ritrovamento ha percorso circa 3 chilometri; mentre il padre, visibilmente commosso, dopo il ritrovamento ha ringraziato per tutti quelli che hanno partecipato alle ricerche.

Jannik Sinner vince il torneo di Wimbledon: ultime notizie dal mondo dello sport

Il tennista italiano Jannik Sinner ha conquistato ieri, per la prima volta nella storia per un italiano, il torneo di singolare maschile a Wimbledon battendo in 4 set (4 – 6, 6 – 4, 6 – 4, 6 – 4) lo spagnolo Carlos Alcaraz: una gara – quella tra il numero 1 e il numero 2 del mondo – che è stata bella e intensa, con entrambi i giocatori che hanno dato tutto quello che avevano al termine di due settimane veramente impegnative; ma Alcaraz – pur essendo il campione in carica sull’erba inglese dopo aver vinto le ultime due edizioni – non ha potuto fermare Sinner, che guadagna ancora punti su di lui confermando la sua prima posizione nella classifica ATP.

Trionfo di Marc Marquez in Germania: ultime notizie sulla MotoGP

Nel Gp di Germania corso ieri sulla pista del Sachsenring, il pilota Ducati Marc Marquez ha confermato la sua netta supremazia in una edizione che è stata caratterizzata dalle numerose cadute, con soltanto 10 piloti che hanno tagliato il traguardo: tra le cadute, infatti, si contano anche quelle di Bezzecchi e Di Giannantonio, che si trovavano subito alle spalle del campione spagnolo e che hanno ceduto le loro posizioni sul podio al fratello di Marquez, Alex, e a Bagnaia, per un terzetto tutto Ducati; mentre con questo successo – che bissa quello di un paio di giorni fa nella gara sprint – Marquez allunga ancora in classifica sia sul fratello che sul compagno di squadra.