Si è aperta in queste ore – in quel di Madrid – la convention del partito spagnolo di estrema destra Vox che vedrà anche la partecipazione di alcuni esponenti del gruppo europeo dei Patrioti: è completamente sold-out l’arena del Palazzo de Vistalegre – che conta circa 12mila posti – e tra chi grida lo slogan del partito (ovvero “Comienza la reconquista”, in italiano “inizia la riconquista”), alcuni si sono lanciati in duri insulti all’attuale premier Pedro Sanchez; mentre sono attesi gli interventi di personaggi con l’ungherese Viktor Orban, il portoghese André Ventura e – in collegamento video – l’argentino Javier Milei.

Ultime notizie: crescono le tensioni negli USA (e in Italia) per l’omicidio di Charlie Kirk

In un Paese ancora scosso dall’uccisione dell’influencer e politico di destra Charlie Kirk – ovviamente gli USA – la moglie ha dichiarato pubblicamente che “non sapete cosa avete scatenato“, alimentando l’odio già crescente; mentre non si conoscono ancore le effettive motivazioni del giovane killer – il reo confesso 22enne Tyler Robinson – per l’omicidio, attualmente di approfondite indagini da parte delle autorità federali statunitensi.

Contestualmente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in queste ore ha fatto un appello per abbassare i toni dopo l’uccisione dell’attivista, puntando il dito contro una certa sinistra che “accusa noi di diffondere odio e adesso festeggiano un omicidio”; e mentre il Ministro degli esteri Antonio Tajani si è rivolto direttamente al Movimento 4 Stelle, chiedendo ulteriormente di abbassare i toni, e la Segretaria del PD Elly Schlein, accusa – a sua volta – il Governo e la premier di strumentalizzare il caso Kirk.

Trump pronto a nuove sanzioni alla Russia: le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

Il Presidente USA Donald Trump si è dichiarato pronto ad ampliare le sanzioni verso la Russia a patto che i Paesi della NATO smettano di acquistare petrolio dal Cremlino: sul conflitto, le tensioni al confine fra Polonia e Russia aumentano tra l’esercitazione militare avviata da Putin con Lukashenko e l’operazione della NATO “Sentinella dell’Est” a difesa del confine polacco; mentre altri droni russi sono stati rilevati e abbattuti in Romania.

Le ultime notizie sul Medio Oriente e la guerra a Gaza: il mediatore USA Marco Rubio è arrivato in Israele

Mentre 280mila palestinesi hanno lasciato – nelle ultime ore – Gaza City, ancora bersagliata dagli attacchi israeliani, e i parenti degli ostaggi protestano a Tel Aviv contro i bombardamenti di Doha che – a loro avviso – avrebbero compromesso le possibilità di arrivare rapidamente a una pace; il mediatore statunitense e Segretario di Stato Marco Rubio è atterrato proprio in queste ore a Israele: l’obbiettivo di Rubio è quello di confermare anche una volta la vicinanza di Washington a Tel Aviv, soprattutto in vista del riconoscimento da parte della NATO dello Stato Palestinese.

Le scuole sono ricominciate e le città tornano a essere trafficate, e propri in queste ore si è stimato che ben 10 milioni di italiani hanno scelto il mese di settembre per le proprie vacanze: dati certamente positivi e che dimostrano come gli allarmi estivi sulle spiagge vuote fossero solamente lo specchio di un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori; fermo restando che proprio a settembre i costi le spiagge sono meno affollate e i prezzi decisamente più convenienti.