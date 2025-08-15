Ultime notizie di oggi 15 agosto e ultim'ora: in Portogallo è emergenza incendi, 41 attivi, prolungato stato di allerta fino a domenica

Ultime notizie, emergenza incendi in Portogallo

Prosegue lo stato di allerta in Portogallo per gli incendi: lo ha annunciato la ministra degli Interni nella conferenza stampa tenuta nella sede nazionale della Protezione civile. Non sono mancati momenti di tensione, ad esempio quando è stato chiesto se si sentisse all’altezza del suo ruolo. Le polemiche riguardano il rifiuto da parte del governo portoghese di chiedere aiuto a livello internazionale e il fatto che sia stato dichiarato lo stato di allerta, ma non di emergenza.

La situazione è drammatica, con 22 giorni consecutivi di caldo intenso che non cala: ci sono zone nel nord del Portogallo dove i roghi sono in corso dall’inizio del mese di agosto. Attualmente, stando ai dati della Protezione civile, sono attivi 41 incendi; quello più grave nell’area di Arganil, dove sono coinvolti 800 dei 3.700 impegnati per l’emergenza incendi.

Ultime notizie, morti due alpinisti sul Monte Rosa

Sul Monte Rosa, sul gruppo del Castore i soccorritori appartenenti al Soccorso Alpino, hanno trovato nel pomeriggio di ieri due corpi senza vita appartenenti ad alpinisti italiani che erano stati dati per dispersi. I due forse sono stati sorpresi dalle condizioni meteorologiche avverse e ieri mattina era scattato l’allarme. Le due vittime sarebbero un 34enne residente in provincia di Pisa e una donna straniera di Padova. I due corpi sono stati trasportati a Champoluc dove sono in corso le operazioni per il loro riconoscimento con la guardia di finanza che sta indagando per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto. I due alpinisti la notte precedente avevano dormito presso il rifugio Quintino Sella.

Ultime notizie, incidente tecnico rallenta circolazione treni nel nodo ferroviario di Roma

Un incidente tecnico avvenuto ieri intorno alle 15.00 in un tratto della linea vicino alla stazione di Roma Prenestina, ha causato ritardi ai treni regionali ed a quelli dell’Alta Velocità in transito nella zona. Secondo Trenitalia i ritardi possono essere di circa 30 minuti per quelli regionali, mentre salgono a 80 minuti per alcuni treni Av. Sui monitor di Roma termini, alcuni treni sono indicati anche con ritardi superiori. La circolazione è poi ripresa normalmente dopo alcune ore.

Ultime notizie sulla guerra Russia – Ucraina

Mentre si sta sempre di più avvicinando l’incontro tra Trump e Putin che avrà inizio oggi alle 21.30 ora italiana, e dopo la fine del quale i due protagonisti terranno una conferenza stampa “congiunta”, si susseguono le dichiarazioni dei vari personaggi che saranno presenti. Prima del vertice Putin ha convocato i suoi consiglieri per decidere la linea da osservare in questo incontro. Il leader russo ha lodato gli sforzi compiuti dal presidente degli Stati Uniti per far finire la guerra.

Zelensky, dopo il colloquio in video conferenza di mercoledì, si è recato a Londra per parlare con il Premier Starmer ed i due hanno dichiarato che ci sono buone chance di arrivare alla pace se “Putin sarà serio”. Da parte dell’Unione Europea è stato dichiarato che le sanzioni contro la Russia stanno funzionando e che saranno mantenute le pressioni per arrivare ad una pace stabile.

Ultime notizie, 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova

Il 14 agosto del 2018 l’Italia fu sconvolta dalla notizia del crollo del Ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone e danni notevoli per tutta la zona interessata. La ricostruzione del ponte è stata attuata velocemente e la circolazione automobilistica, in uno snodo importante come quello genovese, è ripresa. Ieri si è tenuta a Genova l’attuale cerimonia in ricordo delle vittime con molte personalità, tra le quali la sindaca di Genova, Salis, che hanno parlato ricordando la tragedia. Anche il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio alla sindaca parlando di una “ferita indelebile” e ricordando che la “tutela delle infrastrutture non ammette negligenze”.

Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

100 Ong hanno attaccato la politica israeliana, dicendo che non è possibile usare la fame come un’arma contro il nemico. Il ministro delle Finanze di Tel Aviv, Bezalel Smotrich, ha dato il suo via libera al piano di insediamento di coloni nella Cisgiordania, che la costruzione di 3.401 unità abitative, in modo da seppellire per sempre l’idea della possibilità di esistenza di uno stato palestinese nell’area. L’ONU ha comunicato che nello scorso mese di luglio circa 13mila bambini di Gaza sono stati ricoverati a causa della malnutrizione.