Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 15 settembre 2025: Israele è pronto all'assedio di Gaza City e a Doha si incontrano i paesi arabi

Ultime notizie sul Medio Oriente: mentre Gaza City è assediata dai tank di Israele, Doha convoca i paese arabi

Continua ormai da 710 giorni ininterrotti la guerra tra Israele e Hamas che ha già la (quasi) totale distruzione di Gaza e che sembra ancora lontana dal giungere a una possibile soluzione pacifica: proprio gli ultimi negoziati, infatti, sono parzialmente tracollati dopo che Tel Aviv ha deciso di colpire un edificio in Qatar nel quale si trovavano i mediatori di Hamas; mentre in queste ore si è aggravato l’assedio di Gaza City da parte dei tank israeliani, pronti all’invasione totale.

Proprio a Doha, nel frattempo, si terrà oggi un vertice d’emergenza chiesto dai qatarioti con i paesi arabi e musulmani alleati, accompagnato dalla richiesta alla comunità internazionale di sanzionare Israele per il grave sconfinamento; mentre gli USA hanno inviato ieri a Tel Aviv il Segretario di Stato Marco Rubio che dopo aver invitato Netanyahu a “stare molto attento” nel decidere le prossime mosse, ha nuovamente confermato l’appoggio di Washington alla missione a Gaza.

Trump torna a chiedere all’occidente maggiori sanzioni contro la Russia: le ultime notizie sull’Ucraina

Prosegue serrato, contestualmente al Medio Oriente, anche il conflitto in Ucraina che sembra essere in una sorta di stallo dal punto di vista dei combattimenti sul campo con la comunità internazionale – specialmente quella europea – che mantiene gli occhi puntati sulla minaccia dei droni russi abbattuti in Polonia e – più recentemente – in Romania: per l’UE si tratta di una vera e propria aggressione da parte di Mosca; mentre il Cremlino dopo aver negato questa versione, ha accusato Kiev di aver organizzato l’intrusione.

Sempre sul tema dell’Ucraina, recentemente il presidente statunitense Donald Trump è tornato a insistere con l’occidente affinché imponga maggiori sanzioni contro la Russia, includendo anche la Cina nel prossimo pacchetto e – soprattutto – affinché smetta di comprare dal Cremlino il petrolio; mentre sui dialoghi di pace si è detto pronto a organizzare un incontro faccia a faccia tra Putin e Zelensky.

Ultime notizie: Giorgia Meloni ricorda Charlie Kirk alla convention Vox a Madrid

Si è tenuta nella giornata di ieri la convention del partito di estrema destra spagnolo Vox alla quale hanno preso parte migliaia di persone e diversi leader mondiali, tra i quali anche la premier Giorgia Meloni: nel corso di un intervento in video conferenza, la premier – in spagnolo – ha voluto rendere omaggio all’attivista statunitense Charlie Kirk che “ha pagato con la vita” la sua stessa “libertà”, rivolgendosi poi agli “odiatori” per avvisarli che “non cadremo nella loro trappola (..), non ci faremo intimidire e continueremo (..) a lottare senza sosta per la libertà“.

Ultime notizie: a Milano un 70enne ha tentato il suicidio, uccidendo una passante 83enne

È una vera e propria tragedia quella registrata nella tarda serata di ieri a Milano: un uomo 70enne, infatti, avrebbe tentato il suicidio gettandosi dal balcone della sua abitazione nella periferia ovest, colpendo un’83enne che passava casualmente sul marciapiede sottostante; ma se l’uomo non sembra essere in pericolo di vita – pur essendo arrivato al Niguarda in codice rosso -, la donna è deceduta sul colpo e ora il 70enne è accusato di omicidio colposo.

Chiusa a Los Angeles la notte degli Emmy 2025: tutti i vincitori e le ultime notizie

Si è tenuta nella nottata tra ieri e oggi la premiazione degli Emmy Awards 2025, una sorta di Oscar dedicati alla serie televisive: tra i vincitori la vera e propria sorpresa è quella medical-drama “The Pitt” che ha superato tutte le aspettative incassando il più importante dei premi assegnati dalla giuria, con “Severance” che era il favorito dai booker; mentre sorprendente è stata anche la vittoria incassata dal 15enne Owen Cooper per la miniserie di Netflix “Adolescence”, più giovane attore ad aver mai alzato una statuetta degli Emmy.