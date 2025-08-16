Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 16 agosto 2025: come è andato il vertice in Alaska fra Trump e Putin, tra promesse e tregua. Oggi semifinale Sinner

Il vertice in Alaska tra Trump e Putin

Il vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si è concluso nella notte di Anchorage in un nulla di fatto per quanto riguarda il cessate il fuoco in Ucraina, che non è scattato come purtroppo era prevedibile: l’incontro però molto atteso non è da bocciare del tutto però in quanto i progressi sul dialogo USa-Russia permangono, con l’accordo per un nuovo summit a breve questa volta anche con il Presidente ucraino Zelensky.

Nel corso dei colloqui tra i due leader hanno affrontato anche i temi del controllo degli armamenti nucleari e il business, fino agli scenari internazionali al di fuori dell’Ucraina: nella conferenza stampa congiunta finale – un buon segnale per il livello diplomatico raggiunto dopo oltre 4 anni di mancati vertici tra i leader di Stati Uniti e Russia – non sono stati rivelati dettagli sui passi avanti enunciati, ma permane l’intento di un rivedersi molto presto.

Trump ha accolto Putin ai piedi della scaletta dell’aereo, mentre il Ministro degli Esteri Lavrov era già arrivato in precedenza ad Anchorage subito notato la maglietta con su scritto “CCCP”, i riferimento all’Unione Sovietica.

Tragedia nella notte al Circeo

Tre minori sono stati falciati nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 3.30 da un’auto pirata. Due dei tre giovani erano gemelli e uno dei due è morto. Il gemello è rimasto incolume, mentre il loro amico si trova ricoverato in ospedale. La vicenda si è svolta sulla strada che unisce Terracina a San felice Circeo e il guidatore della macchina investitrice dopo aver falciato i tre ragazzi è scappato senza restare a prestare soccorso.

A causare l’incidente è stata quasi sicuramente l’alta velocità alla quale stava procedendo la vettura. La polizia locale ha effettuato i rilievi sul posto. La strada dove è avvenuta la tragedia si trova in una zona residenziale e ai sui lati ci sono numerose case che permettono di recarsi direttamente sulla battigia. Nel tardo pomeriggio di oggi il responsabile dell’incidente, un 49enne, si è costituito.

Grave incidente sul lavoro nel giorno di Ferragosto

A Manduria, in provincia di Taranto, un operatore ecologico che stava svolgendo il suo lavoro è morto dopo essere stato colpito da una moto di grossa cilindrata. L’uomo aveva 53 anni, si chiamava Pasquale Dinoi e lavorava come stagionale nella raccolta dei rifiuti nel comune. L’incidente mortale è avvenuto all’alba di oggi quando l’operatore ecologico stava attraversando la strada, nelle vicinanze di una delle isole ecologiche della cittadina. L’urto ha causato delle gravissime ferite e dopo essere stato soccorso è deceduto all’arrivo in ospedale. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale.

Sinner in semifinale all’Atp 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner (fresco 24enne proprio oggi 16 agosto 2025) si è qualificato nella notte per la semifinale nel torneo Atp 1000 di Cincinnati, battendo nettamente, in due soli set, il suo avversario, il canadese Auger-Aliassime. Dopo aver vinto il primo set per 6 – 0 il tennista italiano è partito subendo un break nel secondo set, ma ha poi infilato sei giochi consecutivi vincendo il secondo per 6 – 2. In semifinale stasera alle 21 il suo avversario sarà il sorprendente francese Atman, proveniente dalle qualificazioni, che nei quarti ha battuto Rune..

A Ferrandina un uomo muore all’interno della sua auto colpita da un albero

Un morto e tre feriti a Ferrandina, in provincia di Matera, dentro l’auto colpita nel pomeriggio di oggi dalla caduta di una quercia di grandi dimensioni che è stato colpito da un fulmine durante un temporale improvviso. Le vittime si erano rifugiate nell’auto per ripararsi proprio dal temporale. I vigili del fuoco, dopo aver lavorato molto per togliere la pianta, hanno estratto tre feriti che si trovano ora in ospedale, mentre per il quarto è stato constatato il decesso.

Il Ferragosto dei membri del governo italiano

La giornata del ferragosto ha visto impegnati diversamente tra di loro i vertici del governo italiano. La Premier Meloni ha trascorso la giornata festiva insieme alla figlia, mentre il vicepremier Tajani si è recato a Castelgandolfo dove ha assistito alla messa celebrata dal Papa. Infine l’altro vicepremier, Salvini, ha fatto visita alle carceri romane di Rebibbia, dove ha incontrato anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno.