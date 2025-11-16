Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, domenica 16 novembre 2025: un 21enne è in fin di vita dopo un violento incidente stradale a Milano

Ultime notizie: violentissimo incidente stradale a Milano, distrutti due veicoli e quattro persone ferite

È stato un incidente stradale violentissimo quello che si è registrato a Milano nella prima mattinata di oggi, domenica 16 novembre 2025, sulla strada – viale Fulvio Tesi – che collega il capoluogo meneghino e la città di Monza: coinvolti nello scontro un suv Mercedes classe G Brabus e un’utilitaria Opel Corsa rimaste completamente disintegrate; mentre sono complessivamente quattro i feriti: dei tre a bordo dell’Opel l’autista 21enne è in fin di vita; mentre gli altri non risultano aver riportato ferite eccessivamente gravi e si attende l’esito dell’alcoltest sull’autista del suv.

Gravi danni a Genova per il maltempo: le ultime notizie sulla bomba d’acqua di ieri

Il maltempo si sta accanendo contro la Liguria con una giornata di sabato che a Genova ha fatto registrare trombe d’aria, frane e allagamenti che hanno indotto l’amministrazione comunale a emettere un comunicato nel quale si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti: a Pegli è crollato un muraglione, un capannone è stato seriamente danneggiato a Sestri Ponente, nel porto di Prà sono caduti alcuni container, a Borzoli è esondato il rio Fegino e in Val Polcevera si sono registrati diversi allagamenti; mentre per oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione su tutta la regione.

Le ultime notizie: un morto a Napoli per una sparatoria in pieno giorno nel quartiere Barra

A Napoli – precisamente nel quartiere di Barra – un ragazzo di 26 anni, Salvatore Borriello, con precedenti penali, è morto in seguito a una sparatoria avvenuta in pieno giorno intorno alle 12:30 di ieri: il giovane, peraltro, era già scampato per miracolo a un attentato simile 4 anni fa; e mentre la ricostruzione precisa di quanto accaduto ieri è ancora in corso di verifica, si ipotizza che sia stato raggiunto da due killer in sella a un motorino che avrebbero aperto il fuoco prima di scappare.

Stop degli USA su alcuni dazi sugli alimenti: le ultime notizie di oggi dal mondo

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato ieri un decreto con il quale vengono revocati i dazi sugli alimenti importati, che lui stesso aveva imposto nello scorso mese di aprile: interessati allo stop nelle tariffe, in particolare, la carne, le banane, i pomodori, i pinoli, il tè, il caffè e – più in generale – tutti quelli il cui quantitativo prodotto negli Stati Uniti non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dei cittadini americani; con un’interruzione dei dazi dovuta soprattutto agli elevatissimi costi che questi alimenti avevan raggiunto nelle ultime settimane.

Le ultime notizie dal mondo dello sport: nel GP di Valencia, Alex Marquez vince dominando la Sprint Race

Il vice campione del mondo, Alex Marquez, ha vinto ieri sul circuito di Valencia la gara Sprint che vedeva partire dalla pole position Bezzecchi, che alla fine si è classificato al quinto posto: appena dietro a Marquez è arrivato l’altro spagnolo Acosta, su suo KTM, e il podio è stato completato da un’altra Ducati privata, quella di Di Giannantonio; mentre davanti a Bezzecchi – appunto, quinto -, con uno stacco di meno di 1 secondo, si è piazzato Fernandez e Bagnaia a causa di problemi durante le prove si è piazzato solamente al 14esimo posto.

Sinner raggiunge la finale alle “Final 8” di Torino, attesa per il duello con Alcaraz: le ultime notizie sul tennis

Battendo in due soli set l’australiano De Minaur, Jannik Sinner si è qualificato per la terza volta consecutiva per la finale delle “Final 8” di Torino, nella quale oggi affronterà Alcaraz dopo la sua vittoria – sempre ieri – contro Aliassime: il punteggio a favore dell’altoatesino – che ha battuto De Minaur per la 13esima volta in altrettanti incontri – è stato di 7-5, 6-2 con la svolta decisiva che è arrivata quando Sinner, sul 4-5 a favore del suo avversario, ha vinto 6 giochi consecutivi conquistando il primo set e un doppio break nel secondo che lo ha poi portato al successo.