Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 17 agosto 2025: in una sparatoria, forse legata a ragioni sentimentali, a Forio d'Ischia sono morte due persone

Ultime notizie: due morti per una sparatoria a Forio d’Ischia

Un uomo e una donna sono morti nel corso di una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in un bar di Forio d’Ischia – sull’isola alle porte di Napoli – e un altro uomo risulta gravemente ferito: i colpi di pistola sono stati sparati in un vicoletto della località turistica campana e ancora non si conoscono le effettive cause, ma secondo le primissime ricostruzioni il movente sembrerebbe essere di tipo passionale.

Santa Messa Rai 1 oggi 17 agosto 2025, diretta video Nardò/ Angelus di Papa Leone XIV da Castel Gandolfo

Anziano suicida all’interno della propria abitazione a cui ha dato fuoco: ultime notizie

A Torino, nel quartiere Mirafiori sud, un anziano di 95 anni si è tolto la vita nella tarda serata di Ferragosto, appiccando il fuoco all’interno del suo appartamento situato in un condominio di 10 piani in Via Quarello: prima di appiccare il fuoco – quasi certamente a causa della solitudine – l’uomo ha ammassato tutti i mobili e l’intervento dei pompieri, pur non riuscendo a salvargli la vita, ha fortunatamente evitato il coinvolgimento degli altri appartamenti con le fiamme che avrebbero potuto causare una tragedia ancora più grande; mentre sempre a Ferragosto un 90enne, Andrea Sebelic, è rimasto ucciso dal fumo di un incendio nella sua abitazione di Villar Dora, a poca distanza da Torino, con le fiamme che – in questo caso – state scatenate da un corto circuito.

PIPPO BAUDO/ Un “democristiano” del varietà che seppe reinventare la tv

Nessuna intesa nel vertice in Alaska tra Trump e Putin: le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Il vertice che si è tenuto nella serata di venerdì ad Anchorage, tra Trump e Putin, non ha portato ad alcun reale risultato: il leader russo, comunque, ha definito il vertice “molto utile” e ha parlato di una discussione che potrebbe consentire una soluzione equa al conflitto; mentre i media ucraini hanno invece parlato di un “vertice inutile e disgustoso”, con Trump che dovrebbe sentire telefonicamente Zelensky nelle prossime giornate.

Dal conto loro, i leader dei paesi dell’Unione Europea hanno dichiarato di essere pronti a collaborare con lo statunitense per un prossimo vertice a tre, alla presenza anche di Zelensky, ribadendo il loro “no” categorico alla richiesta della Russia di vietare l’ingresso di Kiev nell’UE e nella NATO; mentre dopo un colloquio telefonico di circa un’ora con Zelensky in seguito al vertice con Putin, il presidente USA ha parlato anche con gli altri leader europei, tra i quali la premier Meloni.

Pippo Baudo, com'è morto e malattia re della tv italiana: ignote le cause/ Il triste annuncio della famiglia

Le ultime notizie dal mondo dello sport: Marc Marquez vince la gara Sprint in Austria

Marc Marquez si conferma invincibile anche in Austria vincendo la Sprint su un circuito che non lo aveva mai visto prevalere: il campione spagnolo ha chiuso la gara davanti al fratello Alex e al terzo posto si è piazzato Acosta che ha portato sul podio la sua Ktm; mentre l’italiano Bezzecchi – che era partito dalla pole position conquistata in precedenza nelle qualifiche – si è piazzato quarto e per Bagnaia si riconferma la serie di gare sfortunate dato che dopo l’iniziale pattinata della sua moto è stato costretto al ritiro e – infine – non ha preso punti il campione uscente Martin che si è piazzato 10° su Aprilia, mostrando comunque dei miglioramenti.

La contrada di Valdimontone ha vinto il Palio dell’Assunta: ultime notizie

Giuseppe Zedda – conosciuto con il soprannome di “Gingillo” – con il suo cavallo Anda e Bola ha vinto il Palio dell’Assunta riportando il “drappellone” alla contrada di Valdimontone dopo 13 anni dall’ultimo successo: un Palio che ha visto la contrada vincitrice in testa fin dall’inizio ma con alcuni brividi nel finale quando è stata attaccata dal Leocorno del plurititolato Tittia; mentre per Zedda, che fa parte di una famiglia di fantini, si tratta del quarto successo personale in Piazza del Campo.