Ultime notizie dalla Formula 1: Norris su McLaren si aggiudica il Gp d’Australia

La prima gara stagionale della Formula Uno ha visto il successo di Lando Norris su McLaren che attualmente guida con 27 punti la classifica costruttori: al termine di una corsa con soli 14 piloti che sono riusciti a tagliare il traguardo e caratterizzata dalla pioggia nelle prime e nelle ultime fasi: alle spalle di Norris si è piazzato il campione del mondo in carica Verstappen – che ha approfittato degli errori di Piastri – mentre terzo è arrivato Russell su Mercedes e quarto – peraltro al suo primo GP disputato – l’italiano Antonelli, autore di una grande prova; tutto mentre le due Ferrari hanno steccato questa prima gara piazzandosi in ottava posizione con Leclerc e decima con Hamilton.

Dramma in Macedonia del Nord per un incendio in una discoteca: ultime notizie

Un grave incendio divampato in una discoteca di Kocani in Macedonia del Nord provocando la morte di 51 giovani rimasti intrappolati tra le fiamme assieme ad altre decine di feriti: nel momento in cui è divampato il rogo nella discoteca si stava tenendo un concerto con la presenza di almeno 1500 persone e le autorità locali stanno indagando per cercare di chiarirne le cause. I testimoni presenti hanno raccontato di aver assistito a scene da incubo con panico, urla e fughe disperate con il fuoco si stava propagando in tutte le direzioni in pochi istanti; mentre i feriti sono stati ricoverati in ospedale e alcuni si trovano in condizioni critiche, con l’ipotesi che il conteggio delle vittime potrebbe presto aumentare.

Ultime notizie: ucciso in strada a colpi di machete un ragazzo 24enne a San Benedetto del Tronto

Al culmine di una rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto nella scorsa notte, un ragazzo di 24 anni originario di Giulianova (provincia di Teramo) è stato ucciso a colpi di machete con altre tre persone rimaste ferite nel corso delle violenta colluttazione: sull’accaduto stanno svolgendo le indagini i carabinieri e l’ipotesi principale sembra essere quella del regolamento di conti; mentre attualmente i tre feriti sono ricoverati in codice rosso in ospedale.

Tre persone travolte da una valanga sulle montagne di Cortina: ultime notizie

Una valanga ha travolto tre persone sulle montagne di Cortina seppellendole sotto la neve: individuate dal Soccorso Alpino, solamente una risultava essere cosciente con le altre due per le quali è stato necessario il trasferimento in ospedale; mentre è bene precisare che nel momento della sfiorata tragedia era stato diramato un ignorato allarme per il rischio valanghe. Tutto sembra essersi verificato ad una quota di quasi 2.300 metri, con l’allarme ai soccorso lanciato verso le 13:00 dal quarto componente del gruppo che è riuscito miracolosamente a non restare coinvolto nella valanga.

Ultime notizie dal mondo: attacco degli Stati Uniti contro gli Houthi

Una serie di raid eseguiti dagli Stati Uniti contro le basi degli Houthi nello Yemen ha provocato la morte di 31 persone e nello stesso momento il presidente Trump ha ammonito l’Iran dicendo che il loro appoggio ai terroristi deve cessare: da giorni – infatti – si temeva che gli attacchi nel Mar Rosso da parte degli Houthi contro le navi commerciali in passaggio potesse riprendere; mentre la risposta da parte di Teheran ai raid USA – ovviamente – non è tardata ad arrivare con un messaggio di condanna per i “barbari bombardamenti” e con la precisare che gli Stati Uniti non sono autorizzati a dettare la politica estera di un altro stato indipendente.