Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 17 novembre 2025: gravi danni nel goriziano a causa del maltempo, con una frana che ha travolto due persone

Le ultime notizie di oggi: nel goriziano esonda il Torre, due dispersi travolti da una frana a Brazzano di Cormons

È stata una nottata – a dir poco – complessa per l’area friulana tra Palmanova e Gorizia con un violento nubifragio che ha causato non pochi disagi, testimoniati dalle oltre 200 chiamate di soccorso ricevute dai Vigili del Fuoco di Udine: tra gli eventi più gravi che si sono registrati c’è da segnalare sicuramente l’esondazione del Torre nei pressi di Versa con numerose persone che sono attualmente bloccate sui tetti delle loro abitazioni in attesa dei soccorsi; ma anche il crollo di due edifici nell’area di Brazzano in seguito a una frana di detriti e fango, con due persone – un 35enne tedesco e un’anziana signora – che risultano ancora disperse.

Million Day, numeri vincenti di oggi 17 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Ultime notizie: a Roma un maxi furto nei magazzini di Louis Vuitton in via Mario de Fiori

È stato un vero e proprio maxi furto – con il valore della refurtiva che è ancora in fase di stima – quello compiuto nella notte nei magazzini del celebre marchio di alta moda Louis Vuitton che si trovano nel centro di Roma: stando alle prime ricostruzioni, sembra che almeno tre uomini a bordo di un suv Stelvio abbiamo forzato la serranda del negozio con l’uso di un flessibile, conquistando l’ingresso nel magazzino e trafugando diversi accessori e borse.

RACCONTI DAL CARCERE/ "Un giorno tra i detenuti, fianco a fianco: ho capito di avere le loro stesse domande"

Incidente a Milano, morto il 19enne in fin di vita: le ultime notizie

È diventato alla fine tragico il bilancio dell’incidente che si è verificato nella primissima mattinata di ieri in viale Testi a Milano coinvolgendo un suv Mercedes classe G – ritenuto il “responsabile” di quanto accaduto – e una Opel Corsa: i feriti ieri risultavano essere in totale quattro, di quali uno – che avrebbe compiuto 20 anni a breve – in fin di vita che dopo un delicato intervento al Niguarda non ce l’ha fatta; mentre nel frattempo si è scoperto che un 20enne che aveva raccontato di essere sceso da un tram e di aver prestato i primi soccorsi dopo l’incidente, in realtà era alla guida del suv senza patente e l’autista della Opel Corsa – 32enne, in codice giallo – è risultato positivo al test antidroga.

PONTE SULLO STRETTO/ "Perché l'Italia di oggi non ha più il coraggio del 1906?"

Le ultime notizie dal mondo: cresce la tensione tra Cina e Taiwan, Tokyo invia i suoi caccia

Sembrano crescere la tensioni attorno a Taiwan con Tokyo che dichiara di aver individuato alcuni droni cinesi nei cieli dell’isola auto-proclamata indipendente dal Dragone, rispondendo con l’immediata attivazione dei suoi caccia bombardieri che in breve tempo hanno raggiunto l’area per scongiurare la minaccia; mentre dal fronte di Pechino solamente ieri – tramite il profilo X dell’ambasciata cinese in Giappone – ha sottolineato che pur preferendo una “riunificazione pacifica” con Taiwan, non può escludere l’uso “della forza” per riannettere l’isola.

Ultime notizie: Sinner trionfa alle ATP Finals di Torino con l’avversario “storico” Alcaraz

È stato un risultato sorprendente e che conferma un’altra volta l’orgoglio italiano del tennis, quello ottenuto ieri da Jannik Sinner sui campi delle ATP Finals di Torino: l’azzurro, infatti, ha sconfitto il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz in appena un paio di set chiusi a 7-6 e 7-5 durante quella che era considerata da molti la partita più importante dell’anno; mentre lo spagnolo è stato – forse – penalizzato da un dolore alla gamba che ha costretto Alcaraz a chiedere l’intervento del suo fisioterapista e una breve pausa.