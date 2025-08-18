Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 18 agosto 2025: in Israele continuano le proteste contro Netanyahu per l'occupazione di Gaza City

Le ultime notizie sulla guerra Israele-Gaza: ampie proteste a Tel Aviv contro Netanyahu

Nella giornata di ieri a Tel Aviv si è tenuto uno sciopero generale di protesta nei confronti del premier Netanyahu con il blocco di molte strade cittadine e delle autostrade: i manifestanti sono stati migliaia fin dalle prime ore della mattina e chiedono la fine delle ostilità e la liberazione degli ostaggi; e mentre le autorità israeliane hanno arrestato oltre 30 persone, il premier ha accusato i manifestanti di “aiutare Hamas“.

Nel frattempo, l’Idf ha compiuto un raid contro un ospedale di Gaza, provocando 7 vittime, e un altro contro un gruppo di tende nel quale ha perso la vita un ragazzo: sempre nella giornata di ieri si è svolto anche un incontro tra alcuni rappresentanti di Qatar ed Egitto – tra i quali anche Hassan Rashad, capo dell’intelligence de Il Cairo – e Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas, sulle prossime mosse per porre fine al conflitto.

La morte di Pippo Baudo, i funerali fissati per mercoledì: le ultime notizie

Nella tarda serata di sabato è morto a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, uno dei “mostri sacri” della televisione italiana degli anni 60, conduttore di trasmissioni di successo come Settevoci e Canzonissima, di programmi come Domenica In e di ben 13 edizioni – record assoluto – del Festival di Sanremo: il presentatore siciliano sarà sepolto nella sua terra, a Militello, e proprio nella giornata di oggi si terrà una commemorazione pubblica presso la sede romana della Rai; mentre i funerali sono stati fissati per la giornata di mercoledì.

Cincinnati sarà ancora Sinner-Alcaraz: le ultime notizie dal mondo del tennis

Dopo la disputa delle due semifinali nel Master 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano ancora in una finale: dal rientro sul campo da gioco di Sinner è la quarta volta consecutiva nei vari tornei mondiali in cui sono presenti entrambi, con l’altoatesino che ha sconfitto in due set la rivelazione francese del torneo, Atmane, e Alcaraz ha fatto lo stesso con il tedesco Zverev; mentre oltre al numero 1 al mondo, hanno raggiunto la finale anche i doppisti Sonego e Musetti – che hanno battuto la coppia inglese Salisbury-Skupski al super tiebreak e affronteranno la coppia formata da Ram e Mektic – e si è fermata la corsa del doppio femminile Errani-Paolini contro la coppia Guo-Panova.

Marc Marquez vince il GP d’Austria: ultime notizie sulle sport

Nella gara della MotoGP disputata in Austria, Marc Marquez – attuale capoclassifica del mondiale con 418 punti, davanti al fratello Alex che ne ha 276 e Bagnaia che è al terzo posto con 221 – ha bissato il successo di sabato, aumentando così il suo vantaggio nei confronti dei rivali: per la prima metà di gara lo spagnolo è rimasto dietro a Bezzecchi, partito bene al via, per poi effettuare un sorpasso e guidare in testa fino alla fine della gara; mentre al secondo posto si è piazzato l’altro spagnolo, Aldeguer, sulla Ducati del Team Gresini, e Bezzecchi ha conquistato il gradino più basso del podio.

Ultime notizie: l’Italia vince il mondiale Under 21 femminile di pallavolo

È un’estate sicuramente da ricordare quella del 2025 per la pallavolo italiana: dopo il successo della formazione di Julio Velasco nella Nation league femminile e il secondo posto della squadra maschile, ieri – infatti – è arrivato un altro successo con le ragazze dell’under 21 femminile che si sono aggiudicate la medaglia d’oro in Indonesia battendo in finale il Giappone al tiebreak.