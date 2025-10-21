Le ultime notizie di oggi le apriamo con quanto ci giunge dall'Olanda, precisamente da Eindhoven, dove 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati

Le ultime notizie che ci giungono dall’Olanda narrano di ben 180 tifosi del Napoli che sono stati arrestati in quel di Eindhoven. In occasione della gara contro il PSV in programma questa sera – match valevole per la Champions League – un nutrito gruppo di supporters partenopei è stato fermato per dei “disordini”, così come segnalato dalla stampa olandese: tutti non potranno ovviamente assistere alla gara di questa sera, e saranno rispediti in Italia.

Ultime notizie, Amazon down: problemi in tutto il mondo

Nella giornata di ieri si è verificato un down non da poco, causato da Amazon. Nel dettaglio, Amazon AWS, acronimo di Amazon Web Services, ha destabilizzato alcune app particolarmente utilizzate come Snapchat, ma anche Alexa, Duolingo, Fortnite, Canva, Roblox e Zoom, per una serie di disservizi che sono stati registrati in tutta Italia, così come nel resto del mondo. I problemi sono cominciati alle ore 8:00 italiane, quando, appunto, sono scattate le segnalazioni attraverso Down Detector, portale noto per inglobare su uno spazio web tutti i principali disservizi. Come detto sopra, l’Italia è stata colpita, ma anche molte altre nazioni, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.

Amazon ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza del problema di AWS ed ha subito provveduto al ripristino e, dopo qualche ora di “panico”, la situazione è tornata alla normalità. Come detto sopra, l’impatto è stato importante, visto che ha riguardato anche app videoludiche molto utilizzate come Fortnite e Roblox, senza dimenticare lo stesso Snapchat e Alexa, l’assistente intelligente più diffuso al mondo insieme a Google. Segnalati, infine, disservizi anche ad alcune banche del Regno Unito, come HMRC, ma anche Lloyds Banking Group e Bank of Scotland.

Ultime notizie Garlasco, cambia la linea difensiva di Sempio

Potrebbe cambiare, seppur in parte, la linea difensiva di Andrea Sempio, unico indagato per quanto riguarda l’omicidio di Garlasco di Chiara Poggi. Nella giornata di ieri, il nuovo avvocato dello stesso Sempio, Liborio Cataliotti – già noto alle cronache per aver difeso in passato Wanna Marchi e la figlia – ha spiegato di non essere interessato alla posizione di Alberto Stasi, in quanto “il suo ruolo non è classificabile”. A differenza, quindi, di Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, che ha sempre spiegato che il condannato non c’entra nulla con l’omicidio della povera Chiara, il nuovo legale sembra “infischiarsene” di Stasi, così come, del resto, aveva già spiegato venerdì scorso durante l’intervista concessa a Quarto Grado.

Non è quindi da escludere qualche novità anche per quanto riguarda l’incidente probatorio in programma il prossimo 18 dicembre e, in merito alla possibilità che l’indagine si trasferisca da Pavia a Brescia (come richiesto dall’avvocato Aiello, legale di Mario Venditti), non ha escluso nulla: “Massima stima dei due procuratori – dice Cataliotti – la nostra scelta sarà in base solo a una questione tecnica”.



Ultime notizie, tragico assalto al pullman del Pistoia basket

Gesto folle e assolutamente da condannare quello avvenuto domenica sulla Rieti-Terni, dove un pullman carico di tifosi del Pistoia Basket è stato assalito dal lancio di pietre e mattoni. Una pietra ha colpito l’autista del bus, che è morto dopo poche ore di agonia. La procura di Rieti, come riferisce SportMediaset, ha aperto un’indagine per omicidio volontario, al momento contro ignoti, ma sono in corso tutte le attività per risalire ai responsabili, identificarli ed eventualmente arrestarli. La polizia, per procedere all’individuazione di chi si è reso protagonista di questo gesto ignobile, ha già sentito alcuni testimoni presenti, e vi è la forte possibilità che a lanciare le pietre sia stato qualche tifoso della Sebastiani Rieti, così come confermato anche dal procuratore capo di Rieti all’ANSA.

L’episodio ha fatto il giro del web ed è arrivato anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di “violenza inaccettabile”, esprimendo poi il proprio cordoglio per la famiglia. Dura anche la replica di Andrea Abodi, ministro per lo Sport, che ha parlato di “delinquenti che non si potranno mai definire tifosi”. La speranza è quindi quella di risalire il prima possibile a chi ha commesso questo gesto feroce e che lo stesso venga poi assicurato alla giustizia, per dare una risposta concreta alla famiglia dell’autista morto.