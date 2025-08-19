Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, martedì 19 agosto 2025: nel salentino un turista romano è morto dopo essere stato colpito da un fulmine

Un turista 42enne è stato ucciso da un fulmine mentre si trovava in moto: le ultime notizie

Il 42enne Marco Zampilli è morto dopo essere stato colpito da un fulmine ieri, alle 12.30, mentre stava transitando a bordo della sua moto sulla statale 275 salentina e – precisamente – nel tratto compreso tra Lecce e Maglie: Zampilli, che era partito da Roma, si trovava in Salento per una vacanza e, dopo essere stato colpito dal fulmine, è deceduto sul colpo; tanto che gli immediati soccorsi si sarebbero rivelati del tutto inutili.

Ultime notizie: uomo di 41 anni morto domenica a Genova, colpito dal taser dei carabinieri

A Manasseno, nell’entroterra del capoluogo ligure, nel pomeriggio di domenica, un uomo di 41 anni è stato colpito dai carabinieri con il taser ed è morto: sull’episodio – ovviamente – la Procura genovese ha aperto un’inchiesta e indagato due carabinieri per omicidio colposo; mentre il caso segue a distanza di pochissimi giorni quello identico avvenuto a Olbia, costato la vita a 57enne e sul quale è stata aperta un’altra indagine a carico del militare che ha sparato.

Ultime notizie: ieri la camera ardente per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie

È stata allestita al teatro delle Vittorie di Roma, uno dei luoghi simbolo della sua carriera televisiva, la camera ardente per Pippo Baudo – è rimasta aperta fino alle 20.00 e poi, nuovamente, nella mattinata di oggi dalle 9.00 alle 12.00 – che ha permesso a moltissime persone di potergli rendere un ultimo omaggio: tra queste naturalmente i figli e Katia Ricciarelli, la soprano con la quale il grande presentatore è stato sposato per oltre 20 anni; ma anche Lino Banfi, Carlo Conti, Mara Venier, Beppe Fiorello, Nino D’Angelo e l’attuale amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi.

Per la tumulazione l’amatissimo presentatore televisivo è stato vestito con uno smoking, come quelli che ha sempre portato durante le sue trasmissioni; mentre i funerali – che saranno ovviamente ripresi in diretta televisiva – si terranno nella giornata di mercoledì a Militello, suo luogo di nascita.

Ultime notizie: l’incontro bilaterale Trump-Zelensky e quello con gli altri leader europei

Dopo il vertice dello scorso Ferragosto tra Trump e Putin, ieri il presidente statunitense ha incontrato Zelensky in un bilaterale che ha anticipato quello tra il tycoon e gli altri leader europei, tra i quali anche la premier Meloni: un incontro che negli intenti di Trump dovrebbe portare a un trilaterale da organizzare – per ora ipoteticamente – la settimana prossima; mentre tra le condizioni fissate prima di questo incontro, Trump ha dichiarato che l’Ucraina, per arrivare alla pace, dovrà cedere parte dei suoi territori e non potrà entrare a far parte della Nato, con due ipotesi per ora fermamente scartate dall’ucraino.

La situazione meteorologica della settimana: le ultime notizie

Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, nel corso della settimana ci saranno dei cambiamenti dal punto di vista meteorologico sulle nostre regioni, con peggioramenti che inizieranno già dalla giornata di martedì e si intensificheranno tra mercoledì e giovedì: in particolare, si parla di locali precipitazioni anche a carattere temporalesco e grandinate a causa delle elevate temperature dei mari intorno alla penisola; mentre la burrasca di fine agosto porterà anche un netto calo termico, specialmente nelle regioni del nord.