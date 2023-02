Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 19 febbraio: raid USA in Siria, catturato leader Isis

Ultime notizie dalla Siria: come riporta “Fox News”, l’esercito USA ha comunicato di avere effettuato un raid in elicottero nell’est del Paese, giungendo alla cattura di uno dei leader dell’Isis. La notizia giunge a due giorni da un’altra operazione statunitense nella nazione in cui è stato ucciso uno dei comandanti dello Stato Islamico. Il Comando centrale Usa (Centcom) ha reso noto che il raid è stato condotto in collaborazione con l’esercito siriano e ha aggiunto che nessun civile né militare è stato ucciso o ferito. Il comandante dell’Isis è stato identificato con il nome di Batar.

Ai Mondiali di biathlon di Oberhof (Germania) la Nazionale femminile italiana ha compiuto una grande impresa, vincendo la staffetta davanti a Germania e Svezia. Si tratta di un successo storico per la nostra rappresentativa, che non aveva mai conquistato l’oro in questa specialità (e neppure l’argento, ndr) ed è riuscita a farlo schierando in prima frazione Samuela Comola, seguita da Dorothea Wierer, da una sorprendente Hannah Auchentaller e con Lisa Vittozzi come ultima frazionista. Al traguardo la Nazionale azzurra ha fatto segnare il tempo di 1 ora, 14 minuti e 39 secondi, mantenendo un vantaggio significativo, pari a 24 secondi e 7 decimi, sulla Germania e di 55 secondi sulla Svezia. Dopo la prima frazione chiusa al quarto posto, l’Italia ha guadagnato il comando della staffetta nella seconda grazie a Wierer. Poi, Auchentaller ha conservato la posizione di testa anche nel terzo segmento di gara e Vittozzi, nell’ultimo tratto, l’ha addirittura incrementata. L’Italia ha utilizzato solo due ricariche in tutta la prova, dimostrandosi quasi infallibile al poligono.

ULTIME NOTIZIE, GRANDE FUGA DI MIGRANTI DALLA TUNISIA

Ultime notizie dal Sud Italia. Una grande fuga di migranti è in corso dalla Tunisia, con circa 2.700 persone che sono sbarcate sull’isola di Lampedusa negli ultimi 3 giorni. Una serie di arrivi con 60 barchini che ha messo quasi al collasso l’hotspot, con una nave della Marina Italiana che si sta dirigendo ora verso lo stesso centro di raccolta per spostare i migranti in altre sedi. Intanto, nel Mediterraneo non sono presenti navi delle Ong, che si stanno dirigendo verso altri porti come Civitavecchia, Ravenna e Ancona. Dall’inizio del 2023, in Italia sono già sbarcate circa 10mila persone.

ULTIME NOTIZIE: UCCISO UN SENZATETTO A FIRENZE

Un senzatetto di origine indiana di circa 30 anni è stato ucciso a Firenze nel corso di una lite avvenuta in via Paganini nel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio 2023. L’uomo è stato colpito con una pietra sulla testa durante una colluttazione avvenuta con due connazionali, che successivamente sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre si trovavano al parco San Donato. Dopo la rissa, il senzatetto è stato soccorso, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. I motivi della lite sono ancora in corso di accertamento. Secondo alcuni abitanti della zona dove sono avvenuti il litigio e l’aggressione, il senzatetto dormiva su giacigli di fortuna da alcuni mesi.

ULTIME NOTIZIE, MADRE UCCIDE FIGLIA 13ENNE IN SARDEGNA

Ultime notizie, purtroppo tragiche, dalla Sardegna (provincia di Oristano). Una 52enne, Monica Vinci, disoccupata, ha ucciso la figlia adolescente con varie coltellate e si è poi buttata dalla finestra di casa cercando di suicidarsi. La ragazza, Chiara Carta, di 13 anni, è stata trovata morta in casa dal padre, che era separato dalla moglie, nella stanza da bagno. Monica Vinci è stata soccorsa e successivamente portata in ospedale, ma le sue condizioni restano molto gravi. Il padre è un agente della polizia municipale ed era stato chiamato dai vicini dopo i soccorsi alla madre.

ULTIME NOTIZIE: TRE MOTOCICLISTI MORTI IN UN INCIDENTE A ITRI

A Itri, in provincia di Latina, in uno scontro tra due moto, sono rimasti uccisi tre motociclisti, due uomini e una donna. Il grave incidente è avvenuto nelle vicinanze del Santuario della Madonna della Civita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i mezzi di soccorso, oltre a carabinieri e vigili del fuoco.











