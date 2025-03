Ultime notizie: telefonata di quasi 2 ore tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina

Come già annunciato nei giorni precedenti, si è tenuta ieri la telefonata diretta tra il Presidente statunitense e quello russo, che è durata quasi due ore: secondo alcune fonti russe – che sono state riportate dalla Cnn – il colloquio sarebbe andata molto bene ed anche l’inviato speciale del Cremlino ha dichiarato che “oggi il mondo è più sicuro”; mentre dal punto di vista dell’ex premier Draghi il cambio di posizione degli Stati Uniti sta mettendo in pericolo la sicurezza dell’Unione Europea. Sempre secondo i media internazionali Trump starebbe valutando se riconoscere come russa la regione della Crimea, ma dal conto della Casa Bianca ci si è limitati a precisare che nei prossimi giorni verrà emesso un comunicato ufficiale nel quale verranno esposti tutti i punti discussi tra i due leader: attualmente sul campo di battaglia i russi stanno continuando ad avanzare e cacciano gli ucraini dalla regione del Kursk; ma per effetto dei colloqui Putin ha già annunciato che gli attacchi contro le centrali subiranno uno stop di 30 giorni e che saranno effettuati degli scambi di prigionieri,

Finita la tregua a Gaza: ultime notizie

Mentre sono in corso le difficili trattative per prolungare la tregua che era scattata lo scorso 19 gennaio, nella notte Israele ha condotto dei massicci attacchi missilistici a Gaza con almeno 400 morti (secondo Al Jazeera sono 86 morti e 150 feriti), tra i quali – secondo un comunicato emesso dall’Unicef – ci sarebbero almeno 150 bambini: il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l’Idf colpirà Hamas con una sempre maggiore forza militare, mentre il ministro della difesa israeliano ha precisato che senza il rilascio degli ostaggi a Gaza “si apriranno le porte dell’inferno“. Sulla situazione in medio Oriente c’è stata una presa di posizione del governo spagnolo che ha chiesto lo stop immediato dei bombardamenti che hanno procurato moltissime vittime civili; fermo restando che numero dei bambini rimasti uccisi nei giorni scorsi è il più alto nell’ultimo anno di conflitto.

Ultime notizie: 19enne grossetana muore per un malore su traghetto da Napoli a Palermo

Una ragazza grossetana di 19 anni – Aurora Bellini – è morta per un malore che l’ha colpita mentre si trovava a bordo di un traghetto in servizio sulla linea Napoli-Palermo: la giovane, studentessa dell’istituto grossetano Manetti Porciatti, era in gita con i compagni di scuola e sembra aver avuto un malore, accasciandosi improvvisamente a terra dopo essere rientrata in cabina. Immediato l’allarme dato dai compagni ma per la ragazza – purtroppo – non c’è stato niente da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi a bordo di una motovedetta; e mentre l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un infarto improvviso, nella sua cabina erano presenti anche dei farmaci che sono stati sequestrati insieme a tutti gli effetti personali.

Forte scossa di terremoto in provincia di Potenza: ultime notizie dall’INGV

Una forte scossa sismica di magnitudo 4.2 ha colpito ieri mattina la Basilicata con l’epicentro che è stato nell’area di Vaglio Basilicata, ed è stato avvertito anche in Puglia: la profondità di 14 chilometri dell’ipocentro ha di fatto limitato i danni, ma le scuole sono state precauzionalmente chiuse e anche i treni sono stati temporaneamente fermati. La scossa sismica è stata segnalata anche da molti abitanti della zona, ma fino a questo momento non ci sono segnalazioni di danni e feriti, nonostante la paura abbia portato moltissimi dipendenti degli uffici pubblici a scendere in strada.