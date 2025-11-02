Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, domenica 2 novembre 2025: in una sparatoria nel messinese è stato ucciso un 16enne e un altro è stato ferito

Ultime notizie: in una sparatoria a Messina ucciso un 16enne

È un bilancio – per quanto lieve – tragico quello della sparatoria registrata nella nottata tra ieri e oggi a Capizzi, alle porte di Messina: per ragioni che non sono ancora state chiarite, infatti, un 16enne è stato ucciso a colpi di pistola, raggiunto da un’auto mentre si trovava fuori da un bar nel centro cittadino e un suo amico è rimasto ferito; per le modalità dell’omicidio sembra essere stato un regolamento di conti – forse di stampo mafioso – e sembra che tre sospettati siano stati identificati e fermati dalle autorità.

Numeri vincenti Million Day di oggi 2 novembre 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Tragico incidente nella notte di venerdì a Torre del Greco: le ultime notizie

Un tragico incidente che ha visto il coinvolgimento di un Suv e di una volante della polizia – in servizio presso il commissariato cittadino – avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco, ha causato la morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, residente a Ercolano, che si trovava a bordo della volante dal lato del passeggero: nell’incidente avvenuto – appunto – la notte scorsa è rimasto gravemente ferito anche il poliziotto che si trovava alla guida, Ciro Cozzolino, ora ricoverato in ospedale.

Santa Messa Rai 1 oggi 2 novembre 2025/ Diretta video streaming dal Duomo di San Pietro in Modica

D’altra parte, l’uomo che stava guidando il Suv – sul quale si trovavano anche altre cinque persone – è stato rintracciato presso l’ospedale Maresca nel primo pomeriggio di domenica e fermato dalle forze dell’ordine, risultando poi positivo all’esame tossicologico: a provocare l’incidente – secondo i primi rilevi – è stato lo stesso Suv che ha invaso la corsia di marcia nella quale si trovava la volante della polizia in un tratto di strada che collega la via Nazionale alla Litoranea.

Le ultime notizie sul conflitto tra Ucraina e Russia

I combattimenti tra l’esercito russo e quello ucraino continuano ormai da 1.347 giorni, incentrandosi nella zona di Pokrosvsk, dove è in corso una dura battaglia per il controllo della città: secondo Mosca i soldati ucraini sono stati accerchiati, ma Kiev ha dichiarato che il suo esercito ha già iniziato una controffensiva negando quindi la “spallata” dell’esercito avversario.

Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ "Forse voleva accelerare tempi o temeva errori"

Sul “fronte” estero, gli Stati Uniti hanno nel frattempo posto in atto delle nuove sanzioni contro le maggiori società petrolifere russe – ovvero Lukoil e Rosneft – e anche l’Unione Europea ha approvato recentemente il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19esimo dall’inizio della guerra che riguarda misure commerciali, finanziarie ed energetiche; mentre il Pentagono ha dato anche il suo via libera alla fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina, precisando che la decisione finale sarà presa dal presidente Donald Trump.

Ultime notizie: cinque escursionisti tedeschi morti per una valanga in Alto Adige, altri due dispersi

Una valanga avvenuta ieri sul monte Ortles, in Alto Adige, ha causato la morte di tre turisti tedeschi – due uomini e una donna – che facevano parte di un gruppo di 5 escursionisti, con gli altri due che fino a ieri risultavano dispersi: proprio in queste ore – anche a causa dell’imperversare del maltempo che ieri ha complicato le operazioni – sono, infatti, stati trovati anche i corpi degli ultimi due dispersi, poi identificati come padre e figlia, quest’ultima di appena 17 anni.

Jannik Sinner in finale a Parigi: le ultime notizie dal mondo dello sport

Con un netto successo contro il tedesco Zverev, il tennista italiano Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Master 1000 di Parigi dove si troverà di fronte il canadese Auger Aliassime: il punteggio è stato di 6-0 e 6-1, con l’altoateisno che ha impiegato poco più di un’ora per approdare all’atto finale del torneo parigino; mentre nelle finali femminili di Riad sono partite con il piede giusto Errani e Paolini che in due set hanno vinto la loro partita contro la coppia formata da Muhammad e Schuurs.

Genoa e Fiorentina, accordi consensuali di dimissioni per Vieira e Pradè: le ultime notizie dalla Serie A

L’allenatore della formazione rossoblù, Patrick Vieirà, e il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, si sono dimessi oggi dalle rispettive posizioni in seno alle società calcistiche, con un accordo definito “consensuale” dopo le ultime due sconfitte – rispettivamente – contro la Cremonese e l’Inter: a guidare il Genoa d’ora in poi sarà Criscito, mentre in casa viola non è stato ancora nominato il sostituto.