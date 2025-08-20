Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 20 agosto 2025: è stato arrestato un 21enne per l'omicidio dell'ispettore di polizia a Melito

Ultime notizie: fermato un 21enne per l’omicidio di un ispettore di polizia a Melito

A Melito, in provincia di Napoli, un ispettore di polizia, Ciro Luongo, è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di lunedì all’interno della propria abitazione da quello che si credere essere il 21enne figlio della compagna, Roberto Marchese, che si trovava in casa del padre e che è stato arrestato nella giornata di ieri: al momento del delitto nell’abitazione si trovavano anche la compagna di Luongo, che ha chiamato la polizia, e il figlio della coppia; mentre il litigio tra i due uomini è stato provocato dalla fuga di un pappagallo avvenuta alcuni giorni fa – della quale Luongo aveva accusato Marchese – origine di una nuova discussione nella giornata di lunedì al termine della quale il figliastro ha colpito l’ispettore con diverse coltellate, tra cui quella letale alla giugulare.

Allerta meteo arancione in Liguria e Lombardia/ Il bollettino di oggi, 20 agosto: a rischio 8 regioni

Il ministro Piantedosi frena le polemiche per l’uso del taser dopo i due decessi: ultime notizie

Dopo le due morti a causa del taser a Olbia e a Genova, il ministro Matteo Piantedosi ha cercato di frenare le polemiche sorte sull’alternative alle armi da fuoco, dichiarando che si tratta di “uno strumento imprescindibile” e definendo pretestuose e ideologiche le polemiche: il ministro ha poi ribadito che il primo obiettivo da perseguire da parte delle forze dell’ordine è la sicurezza dei cittadini, che le regole per utilizzare il taser sono precise e che questo viene usato soltanto in presenza di soggetti aggressivi e violenti.

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare capace di intendere e volere/ Il perito: "Narcisista senza rimorsi"

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas: continuano le proteste in piazza a Tel Aviv

Mentre i media locali fanno sapere che oggi si sono avute almeno 25 vittime nella zona della Striscia di Gaza, a Tel Aviv continuano le proteste di piazza contro il governo per arrivare a degli accordi che portino alla liberazione degli ostaggi: da parte dell’Unione Europea è stato nuovamente richiesta l’interruzione della costruzione di nuovi insediamenti nei territori palestinesi, in quanto contraria alla risoluzione che prevede l’esistenza dei due stati.

Contestualmente, in Italia il sindacato calciatori -l’Aiac – ha scritto una lettera alla federazione nella quale chiede che Fifa e Uefa escludano temporaneamente la nazionale israeliana dalle competizioni internazionali; mentre Benjamin Netanyahu ha etichettato come “insulto” le critiche che il premier danese ha recentemente rivolto alle iniziative israeliane e nel frattempo, ultime 24 ore, il numero di civili morti è di oltre 60 unità.

UGANDA, IL VIAGGIO CHE CI HA CAMBIATO LA VITA/ Dalle perline alla Nutella, il miracolo della piccola Gift

Ucraina-Russia: le ultime notizie tra le trattative a Washington e il conflitto ancora in corso

Dopo i colloqui di lunedì del presidente Trump con Zelensky e con i rappresentanti dei paesi europei, e la nuova telefonata tra Trump e Putin, si sta lavorando all’ipotesi di un incontro bilaterale o trilaterale da tenersi a breve, definito possibile anche dal ministro russo Lavrov, e per il quale la Germania ha proposto la sede di Ginevra, ottenendo il benestare da parte della Svizzera e la certezza che ci sarà la concessione dell’immunità per Putin; mentre quest’ultimo ha proposto che i colloqui avvengano a Mosca, trovando un rifiuto da parte di Zelensky.