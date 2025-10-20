Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 20 ottobre 2025: nell'assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket è stato ucciso con un mattone l'autista

È stata una nottata complessa quella di ieri – domenica 19 ottobre 2025 – in cui, a Rieti, si è giocata la partita di basket tra Pistoia e Real Sebastini (la quadra rietina) vinta dalla squadra pistoiese con un margine di 15 punti (88 a 73) e finita in tragedia: mentre il bus dei tifosi del Pistoia stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, infatti, è stato assaltato dai tifosi del Rieti che hanno lanciato sassi e mattoni, riuscendo a sfondare il parabrezza del pullman e uccidendo sul colpo il secondo autista; mentre – fortunatamente – non si registrato feriti o vittime tra i tifosi e gli inquirenti hanno immediatamente lanciato una caccia all’uomo per trovare i colpevoli.

Ultime notizie: il Bolivia Rodrigo Paz ha vinto le elezioni con il 54% dei voti

Si è chiuso nella tarda nottata di oggi il conteggio delle schede elettorali del secondo turno di votazioni presidenziali in Bolivia con il Tribunale Supremo Elettorale che attorno alle 3 di notte ha confermato la vittoria netta del senatore democristiano Rodrigo Paz: dai dati, infatti, risulta che il politico centrista abbia ottenuto più del 54% dei voti complessivi, superando di almeno 10 punti percentuali l’ex presidente – tra il 2001 e il 2022 – di centrodestra Jorge Quiroga; mentre l’insediamento è previsto per i primi giorni di novembre con un mandato che – ha promesso Paz – porterà al “capitalismo per tutti”.

Tre 20enni morti in un grave incidente stradale ad Asiago: le ultime notizie

È un bilancio tragico quello dell’incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri ad Asiago con un’auto – una Peugeot 207 – che ha duramente impattato contro il cordolo di una rotonda – letteralmente – decollando e finendo contro la fontana che si trova al centro della rotatoria: sul veicolo al momento dello schianto si trovavano cinque 20enni di ritorno da una festa e per tre di loro – Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia – non c’è stato nulla da fare nonostante gli immediati soccorsi; mentre dalle prime indagini risulta che l’auto stesse viaggiando a gran velocità e ora si attendono i risultati dei test tossicologici per capire se l’autista fosse alterato.

Le ultime notizie sul Medio Oriente: Hamas denuncia 45 morti a causa delle bombe israeliane

Nonostante il cessate il fuoco mediato agli USA, in Medio Oriente – e in particolare, ovviamente, a Gaza – non si arrestano le tensioni tra Hamas e Israele con la Protezione civile palestinese che ha dato l’annuncio di 45 morti nella giornata di ieri a causa dei bombardamenti aerei da parte di Israele, confermati anche dagli ospedali: oggi, peraltro, a Tel Aviv è attesa la visita di Steve Witkoff con mirerà ad affermare il trattato di pace voluto dal presidente USA Donald Trump; mentre domani – martedì 21 – sarà il giorno della visita di JD Vance.