Una giovane di 20 anni, tirocinante infermiera, è stata uccisa in strada a Messina da un ragazzo che l’ha colpita con un coltello mentre si trovava di fronte allo stadio “G. Celeste” e poi si è dato alla fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime testimonianze l’aggressore ha colpito al collo la ragazza, che è stata soccorsa da alcuni colleghi e trasportata in ospedale ma i tentativi di salvarle la vita da parte dei medici sono stati vani.

Paola Motta è morta, chi era la giornalista di Sky Tg24/ Aveva solo 57 anni, si occupava da anni di politica

Ultime notizie, in fiamme a Roma lo store di Tesla

Un incendio divampato intorno alle 4.39 di ieri, ha distrutto lo store romano di Tesla, con 16 autovetture che sono state carbonizzate. Le prime indagini sembrano indirizzate verso la pista anarchica.

Episodi vandalici rispetto allo stesso store si erano verificati nelle scorse settimane. Il leader della Tesla, il tycoon Elon Musk ha parlato di terrorismo, e sull’episodio è intervenuto anche Salvini chiedendo di dare uno stop all’odio. Il fuoco dell’incendio ha interessato anche la parte esterna degli uffici e una pensilina del Tesla Center.

PIÙ ANZIANI E MENO NATI/ L'Italia a un cambio di rotta: stop a vecchi bonus e silver economy

Ultime notizie, crollo delle borse europee

Ieri le borse europee, a causa dei dazi imposti da Donald Trump, hanno bruciato circa 245 miliardi di euro, con Milano che ha chiuso con un ribasso dell’1,77%, mentre la quotazione dell’oro ha fatto registrare un nuovo record.

La giornata negativa è stata sicuramente causata dall’imminente entrata in vigore dei dazi, sia quelli americani che quelli reciproci dell’UE. Risultati negativi anche per le altre borse del vecchio Continente con il Dax di Francoforte a -1,16%, il Cac 40 della capitale francese che perde l’1,58% e il Ftse 100 della borsa di Londra che fa registrare un calo dello 0,83%. In calo anche molte quotazioni di aziende importanti.

DAL MYANMAR/ "Qui i feriti sono destinati a morire, speriamo che la tragedia serva a cacciare i militari"

Ultime notizie, donna anziana morta con la gola tagliata a Trieste

Una donna di 89 anni, Isabella Ailandi Tregnaghi, è stata rinvenuta morta all’interno del proprio appartamento a Trieste nel primo pomeriggio di oggi. L’anziana presentava un taglio alla gola che è stata la causa della morte. L’allarme era stato dato dalla figlia che abita a Roma e ha a disposizione un sistema di allarme da remoto con delle telecamere. A trovare ilo corpo della donna sono stati i carabinieri che successivamente hanno fermato una donna che viene ora interrogata. Le cause dell’uccisione non sono ancora state chiarite

Ultime notizie, Marine Le Pen condannata all’ineleggibilità

Dura condanna per una delle politiche più note in Francia, leggasi Marine Le Pen. La rappresentante di Rassemblement National è stata condannata nella giornata di ieri per appropriazione indebita di fondi pubblici per il suo partito, così come deciso dal tribunale di Parigi.

Alla luce di questo grave reato la Le Pen è stata condannata all’ineleggibilità di conseguenza non potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Resta da capire quale sarà la pena, con l’accusa che ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale. Insieme alla Le Pen sono stati condannati tutti gli altri imputati, tutti giudicati ineleggibili, in quanto accusati di aver usufruito di 2,9 milioni di euro di fondi europei per pagare il personale che lavorava per il partito, invece di dare il compenso europeo agli assistenti parlamentari dell’Ue. Nove i condannati di RN oltre ai 12 ex assistenti parlamentari, questi ultimi accusati di ricettazione.

Ultime notizie, 45enne ucciso dopo pestaggio

Episodio choc quello avvenuto due giorni fa in quel di Palermo, dove un uomo di 45 anni è stato ucciso a seguito di un pestaggio. La vittima è stato portata in ospedale in condizioni disperate per poi morire poche ore dopo il suo arrivo presso il Civico di Partinico. L’uomo si chiamava Gioacchino Vaccaro e sembra che lo stesso fosse sceso in strada per difendere il figlio di anni 17.

Il giovane era stato aggredito da due ragazzi, dopo averli redarguiti per aver guidato ad alta velocità in strada. Entrambi avrebbero reagito a malo modo, iniziando a pestare il 17enne davanti agli occhi della madre, che a quel punto avrebbe chiamato il marito; sceso in strada l’uomo avrebbe tentato di difendere il figlio, finendo per essere massacrato di botte. È stato quindi portato in ospedale ma per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare. I due ragazzi che hanno pestato il 45enne sono prima scappati dopo di che si sono consegnati ai carabinieri e attualmente si trovano in stato di fermo per omicidio preterintenzionale.

Ultime notizie, circolazione treni a rilento ieri mattina

Tornano i disagi per i passeggeri dei treni. Nella mattinata di ieri, infatti, la circolazione è risultata essere decisamente rallentata sulla linea dell’alta velocità da Roma a Napoli. Ferrovie ha fatto sapere che si è trattato di un guasto tecnico alla linea per poi iniziare i lavori di ripristino per far tornare la situazione alla normalità e al corretto funzionamento della tratta.

Pesanti disagi per i passeggeri visto che sono stati registrati ritardi fino a 120 minuti presso la stazione Roma Termini. Alcuni treni hanno anche dovuto registrare un cambio di percorso con i convogli che sono stati deviati sulle linee convenzionali della Roma-Napoli. I treni ad alta velocità che hanno registrato ritardi sono stati una decina, con una media di almeno un’ora di ritardo. Quella di ieri è stata quindi una giornata decisamente di passione per molti italiani che dovevano appunto viaggiare con l’Alta Velocità dalla capitale a Napoli e viceversa.