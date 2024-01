Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 21 gennaio, Elezioni Usa: Trump “Biden minaccia, eviterò la guerra mondiale”

Ultime notizie Elezioni Usa, il comizio-show di Trump in New Hampshire

«Joe Biden è una minaccia per la democrazia» e poi «eviterò la guerra mondiale da Presidente»: torna con un comizio-show in New Hampshire l’ex Presidente e candidato forte dei Repubblicani alle Primarie Usa 2024 Donald Trump, al netto delle ultime notizie giudiziarie che lo vedono ancora coinvolto “sub-judice” della Corte Suprema per la sua candidatura in alcuni dei 58 Stati americani. «Torneremo a essere un grande paese: il 2024 è la battaglia finale. Ci riprenderemo il paese», ha detto il tycoon nel discorso della notte italiana a Manchester, nel New Hampshire, «Siamo un paese in cui non è più consentita la libertà di parola. Siamo un paese che non è più rispettato e non è più ammirato nel mondo. Siamo un paese in cui Wall Street continua a correre solo perché pensa che Maga vincerà le elezioni. Siamo un paese che è ormai incapace di risolvere anche i problemi più facili».

In merito alla sua candidatura, Trump ha sottolineato che ad un Presidente «deve essere riconosciuta l’immunità totale in modo che possa fare quello che ritiene, non lo dico per me. Mi auguro che la Corte Suprema faccia la cosa giusta». Biden, per Trump, resta una una «minaccia per la democrazia, non è in grado di guidare il paese, è corrotto ed è il peggiore della storia», ma di parole “buone” ne ha anche per i suoi rivali alle Primarie. «Nikki Haley è un avversario facile da battere, per quello i democratici di sinistra la sostengono contro di me». Da ultimo, sulla situazione internazionale, Trump aggiunge «Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica ed eviterò la guerra mondiale».

Ultime notizie Ancona: trovato un corpo all’interno di un casolare, è Andreea Rabciuc?

Il corpo trovato nella giornata di sabato all’interno di un casolare in provincia di Ancona potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, una ragazza romena scomparsa nel 2022 quando aveva 27 anni. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal luogo nel quale la giovane, campionessa di tiro a segno, era stata vista dopo che aveva avuto una lite con il fidanzato, Simone Gresti, che è indagato per omicidio.

Il corpo è in stato scheletrico, ma le scarpe ed il giubbotto sono quelle che la ragazza indossava quando è scomparsa nel mese di marzo di due anni fa. Già nello scorso luglio era stato ritrovato un corpo in uno dei quartieri di Roma ma le successive analisi del Dna smentirono che potesse trattarsi della ragazza.

Ultime notizie G7: Premier Meloni in visita ad Istanbul da Erdogan

Giorgia meloni è arrivata sabato 20 gennaio ad Istambul dove ha avuto dei colloqui con il presidente della Turchia, Erdogan: le ultime notizie in merito alla visita ufficiale (per via della Presidenza italiana nel G7, ndr) riportano come tra i vari argomenti trattati, oltre alla situazione in Ucraina anche quella del medio oriente con la guerra tra Israele ed Hamas.

La Premier italiana ha ringraziato il presidente turco per le sue azioni di mediazione relativamente al grano proveniente dall’Ucraina ed ha sottolineato come sia sempre più necessario rafforzare la cooperazione tra i vari stati. Quella di ieri è stata la prima visita di Giorgia Meloni ad Erdogan e i due hanno parlato di argomenti che interessano le due parti come il commercio bilaterale e la difesa.

Scontri e cariche a Vicenza: le ultime novità

Sabato a Vicenza, in occasione di una manifestazione organizzata dai centri sociali. si sono avuti scontri e cariche con la polizia, con 11 agenti che sono rimasti feriti. I manifestanti volevano entrare nel padiglione dove si tiene la Fiera dell’oro, alla quale partecipano anche degli operatori del settore provenienti da Israele. I manifestanti esibivano una serie di striscioni con scritte contro la guerra in Palestina e hanno anche lanciato dei fumogeni per cercare di sfondare il cordone di protezione che era stato preparato dalla polizia. Dopo gli scontri alcuni manifestanti sono stati fermati dagli agenti. La manifestazione di protesta era iniziata nella tarda mattinata con circa 500 persone che ad un certo punto hanno deviato il corteo dal percorso che era stato concordato trovandosi a contatto con i cordoni di polizia.

Le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

In merito infine alle ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente, mentre si continua a combattere tra gli israeliani e i guerriglieri di Hamas, a Tel Aviv si sono svolte delle manifestazioni contro il leader Netanyahu, che chiedevano le sue dimissioni e il ritorno a casa degli ostaggi. Intanto, un attacco portato da Israele contro la capitale siriana, Damasco, ha causato la morte di un capo dei Pasdaran sul territorio siriano.

Azione che ha provocato una immediata reazione da parte dell’Iran che ha annunciato la sua reazione. Da parte di Hamas è stato fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si illude se pensa che Israele accetti le sue indicazioni per trattative di pace. Secondo la rete televisiva statunitense CNN, ci sono state profanazioni di tombe a Gaza da parte degli israeliani, che dal canto loro hanno parlato di ricerca degli ostaggi.











