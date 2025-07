Le ultime notizie di oggi, 21 luglio 2025: mentre a Roma si registra il primo decesso per il virus West Nile, è stato trovato morto il 21enne Gioele Fortina

Le ultime notizie sulla guerra Israele-Hamas

Continuano – da ormai quasi due anni ininterrotti – i raid israeliani sulla Striscia di Gaza che nella giornata di ieri hanno causato, secondo alcune fonti palestinesi, 104 vittime, 78 delle quali in attesa di aiuti umanitari; mentre – dal punto di vista politico – Abbas ha indetto le prime elezioni dal 2006 per la formazione del Consiglio nazionale palestinese e il premier israeliano Netanyahu, atteso per testimoniare al processo, non ha potuto farlo in quanto è stato intossicato dopo aver mangiato del cibo avariato. Papa Leone XIVesimo ha parlato ancora dei bombardamenti sulla chiesa cattolica di Gaza, auspicando nuovamente la fine del conflitto e secondo i media locali i colloqui tra rappresentanti europei e l’Iran si terranno a Ginevra a partire dal 27 luglio.

A Fondi morta una 82enne per gli effetti del virus della “West Nile”: le ultime notizie

Una anziana di 82 anni che si trovava ricoverata in ospedale dallo scorso 14 luglio per aver contratto il virus West Nile è deceduta nella giornata di ieri: la donna era residente a Nerola, paese della provincia di Roma e oltre al suo, nella regione Lazio attualmente sono presenti altri sei casi noti del virus, due dei quali – per la presenza di altre patologie – sono considerati gravi; tutti, peraltro, residenti nella provincia di Latina

Ultime notizie: 21enne cuneese trovato morto sulle montagne

Il 21enne Gioele Fortina, che risultava disperso da un paio di giorni, è stato trovato morto ieri mattina sulle montagne cuneesi nelle vicinanze di Demonte: l’allarme per il suo mancato rientro a casa era scattato alla mezzanotte di sabato dopo che il giovane era uscito per una escursione alla ricerca di fiori e non era tornato a casa; mentre seppur le ricerche siamo scattate immediatamente, sono poi riprese all’alba di ieri mattina quando il Soccorso alpino ha trovato il corpo alla base di una roccia dove il 21enne è probabilmente precipitato mentre percorreva il sentiero che si trova più in alto.

La tappa di ieri al Tour de France: le ultime notizie sullo sport

La tappa di ieri del Tour de France (oggi in pausa) con arrivo a Carcassone, per la maglia gialla Pogacar è stata senza particolari sussulti con la vittoria che è andata a Wellens – compagno di squadra dello sloveno – che ha staccato i compagni di fuga imponendosi in solitaria davanti a un altro belga, Campenaerts, e al francese Alaphilippe: la classifica generale è rimasta sostanzialmente immutata; mentre dal conto di Wellens è interessante notare che si tratta dell’attuale campione del Belgio in carica, giunto – con quello di ieri – al suo 41esimo successo in carriera.

Marc Marquez vince il Gran Premio di MotoGP a Brno: le ultime notizie

Sulla pista ceca di Brno, il capoclassifica attuale del mondiale, Marc Marquez, ha ottenuto un’altra vittoria – la quinta consecutiva in campionato – terminando davanti a un combattivo Bezzecchi, che con la sua Aprilia aveva comandato la gara nelle fasi iniziali: Marquez è passato in testa dopo 8 giri e alla fine ha battuto il riminese di appena 2 secondi; mentre il terzo posto è andato ad Acosta, che ha portato sul podio per la prima volta in stagione la sua Ktm. Buona anche la gara del campione del mondo in carica, Martin, che alla sua prima partecipazione in questa edizione del mondiale è arrivato al settimo posto facendo vedere di essere in risalita dopo i problemi di infortuni che lo hanno costretto a saltare gran parte delle gare disputate finora; mentre nonostante la pole in partenza, Bagnaia non è riuscito ad andare oltre il quarto posto.