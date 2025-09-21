Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 21 settembre 2025: dopo gli attacchi cyber di ieri, all'aeroporto di Bruxelles continuano i disagi

Ultime notizie: tre aeroporti europei sotto un Cyber-attacco, a Bruxelles ancora disagi 24 ore dopo

Un cyber-attacco ha colpito nella giornata di ieri gli aeroporti di Londra, Berlino e Bruxelles, causando notevoli disagi al traffico aereo con ritardi e cancellazioni di voli, con attaccati concentrati soprattutto sui i sistemi di un fornitore delle tecnologie impiegate per l’imbarco e il check-in, ovvero Collins Aerospace: all’aeroporto Heathrow, sono partiti in ritardo circa 100 voli. Allo stato attuale, il problema non è stato ancora completamente risolto e seppur si cerchi di tornare al più presto a una situazione di normalità, a Bruxelles è stata già annunciata la cancellazione di 44 voli; e mentre si indaga sulla natura degli attacchi (con qualcuno che già punta il dito contro la Russia, ma senza reali prove), è utile ricordare che sempre ieri è stato evacuato, in via precauzionale, un terminal dell’aeroporto irlandese di Dublino.

Le ultime notizie sulla guerra Israele-Gaza:

Mentre continuano i combattimenti e l’esercito israeliano espande il controllo del territorio a Gaza City, i media locali hanno comunicato che anche ieri i raid dell’Idf hanno causato la morte di 50 persone, molte delle quali bambini e che includerebbero anche il fratello e tre figli del direttore di uno degli ospedali di Gaza, lo Shifa Hospital. Israele, dal conto suo, ha confermato che userà una forza militare senza precedenti ed ha rinnovato l’invito ai palestinesi a lasciare la città di Gaza, come ha già fatto, fino ad oggi, almeno la metà della popolazione; mentre secondo l’Unicef “individui armati” hanno rubato negli ultimi giorni alimenti terapeutici destinati ai bambini, che si trovavano a bordo di 4 camion appartenenti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Il ministro Antonio Tajani, nel frattempo, ha dichiarato che la creazione di uno stato palestinese e la contemporanea attuazione degli “Accordi di Abramo” rappresenterebbero la sconfitta finale per i terroristi di Hamas.

Max Verstappen in pole nel GP dell’Azerbaijan: le ultime notizie dal mondo dello sport

Dopo le belle sensazioni del venerdì con le due Ferrari in prima fila nelle libere, la giornata di sabato ha proposto un ribaltamento completo della situazione con la pole position conquistata da Max Verstappen a bordo della sua Red Bull; mentre le due Ferrari sono andate molto male con Lewis Hamilton che è stato eliminato nella seconda sessione cronometrata e Charles Leclerc ha sbattuto a muro all’inizio della terza e partirà in decima posizione: per quanto riguarda le altre scuderie, male anche la dominatrice della stagione, la McLaren, con Lando Norris che partirà dalla settima casella in griglia, e Oscar Piastri, anche lui coinvolto in una uscita di pista, che partirà della nona posizione, accanto al ferrarista; tutto con una sessione di prove cronometrate è stata caratterizzata da ben 6 bandiere rosse e dalla conquista della quarta posizione da parte di Kimi Antonelli.

Ultime notizie dall’atletica leggera: ancora un bronzo per l’Italia ai mondiali

Nella giornata di ieri l’Italia ha conquistato una nuova medaglia di bronzo, con Nadia Battocletti che si è aggiudicata il terzo posto finale nei 5.000 metri piani, dopo la coppia keniana formata dalla vincitrice, Chebet, e dalla seconda classificata, Kipyegon: con questa medaglia l’azzurra doppia l’argento conquistato nei 10.000 metri e porta l’Italia al record di medaglie conquistate (in totale sette) nei campionati del mondo; mentre nelle batterie della staffetta 4 x 400 metri femminile, l’Italia si è qualificata per la finale.