Ieri si è aperta ufficialmente in Italia la stagione della caccia ed è avuta anche la prima vittima, un uomo di 46 morto a Carrù nel cuneese, durante una battuta di caccia, a causa di un proiettile che lo ha colpito di rimbalzo: l’uomo si chiamava Daniele Barolo e lascia la moglie e due figli; mentre dalle prime informazioni risulta che l’incidente sia avvenuto attorno alle 10:00 quando, durante una battuta di caccia al cinghiale, un altro cacciatore ha colpito l’animale e il proiettile è rimbalzato uccidendo Barolo, con l’arrivo dei soccorsi che – purtroppo – si è rivelato del tutto inutile.

Maltempo a Milano e in tutta Lombardia/ Disagi tra Como e Alessandria per la forte pioggia delle ultime ore

Due vittime per un incidente a Brivio nelle prime ore della notte scorsa: le ultime notizie di oggi

Due amiche di 21 anni sono morte a causa di un investimento la notte scorsa sulla provinciale di Brivio: la due ragazze – Giorgia Cagliani e Milena Marangon – si stavano dirigendo a una festa quando sono state colpite in pieno da un furgone, il cui guidatore si è subito fermato per soccorrerle; mentre una terza amica, che stavano camminando a piedi a poca distanza delle due vittime dopo aver parcheggiato la loro auto, è riuscita a salvarsi e l’uomo alla guida del furgone, un 34enne, è stato sottoposto al test per alcool e droga.

SCIOPERO GENERALE OGGI, 22 SETTEMBRE 2025/ Disagi da Roma a Milano: mezzi pubblici e università bloccati

L’Italia vince la BJK Cup battendo gli Stati Uniti: ultime notizie dello sport

Seconda vittoria consecutiva dell’Italia nel tennis femminile nella BJK Cup: le azzurre, infatti, hanno battuto ieri gli Stati Uniti per 2-0 con la Cocciaretto che ha vinto contro la Navarro e la Paolini che ha bissato il successo contro la Pegula segnando una grande soddisfazione per la nazionale di Tatiana Garbin, che ha portato il suo gruppo a un successo di grande valore; mentre prima delle finali si sono giocate in Cina, a Shenzhen, e la squadra azzurra ha battuto prima la nazionale cinese e poi quella ucraina.

Allerta meteo oggi, 22 settembre 2025/ Milano in arancione, nove regioni in giallo: le previsioni

Ultime notizie: l’Italia del volley maschile approda ai quarti di finale del mondiale

Una bella nazionale italiana regola l’Argentina per 3-0 nella gara degli ottavi di finale dei Mondiali di volley e si qualifica per i quarti dove troverà di nuovo il Belgio che l’aveva battuta per 3-2 al tiebreak nella gara del girone eliminatorio e che negli ottavi di finale ha battuto la Finlandia: la squadra di Fefè De Giorgi è partita piano ma ha conquistato subito il primo set dimostrando molta voglia di vincere, mettendo in campo continuità e lucidità, conquistando il primo set e, poi, mettendo a segno anche il secondo e il terzo.

Max Verstappen domina il GP dell’Azerbaijan a Baku: ultime notizie dalla Formula 1

Sul circuito cittadino di Baku, in Azerbaijan, Max Verstappen conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo Monza, a bordo della sua Red Bull: il pilota olandese – campione del mondo in carica – ha dominato la corsa e staccato nettamente tutti i rivali; mentre le due McLaren sono andate piuttosto male, con il leader del mondiale Piastri uscito nel corso del primo giro, e il suo compagno di squadra, Norris, che si è dovuto accontentare del settimo posto, precedendo le due Ferrari in una gara che non le ha mai viste come protagoniste. Al secondo posto, invece, si è piazzato Russell sulla Mercedes, davanti a Sainz che porta sul terzo gradino del podio la sua Williams ed esulta e il quarto posto è andato ad Antonelli con la casa tedesca che ha scavalcato la Ferrari nella classifica costruttori.