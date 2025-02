Ultime notizie: via oggi alle elezioni federali in Germania

Nella giornata di oggi si sono aperte ufficialmente le Elezioni in Germania che porteranno il popolo a scegliere la prossima composizione del parlamento federale: una mossa che si è resa necessaria dopo il mancato rinnovo della fiducia nei confronti dell’uscente cancelliere Olaf Scholz che dopo aver licenziato il ministro delle Finanze (ed ex alleato nella coalizione ‘semaforo’ alla guida del partito Liberale-Democratico) Christian Lindner si è trovato senza maggioranza nel pieno di una crisi di governo che ha fatto cadere il suo esecutivo.

Sciopero mezzi pubblici domani, 24 febbraio 2025/ Info e orari: ATM Milano, ATAC Roma, ANM Napoli…

Alle urne oggi si sfideranno tutti i principali partiti della Germania con il leader dell’Unione Cristiano-Democratica (la CDU) Friedrich Merz che è dato come favorito assoluto con una percentuale del 30,1% seguito – in termini di puro gradimento, ma fermo restando che si è detto più volte intenzionato ad escluderlo dall’eventuale coalizione di maggioranza – dall’estrema destra dell’Alternative für Deutschland (AfD) sull’ordine del 20,2 per cento; mentre l’SPD di Scholz è data come terza al 15,2 per cento, seguita dai Verdi (13,2%), dalla Linke (6,9%) e dai restanti partiti tutti sotto il 4 per cento.

Piastrinopenia: cos'è la malattia di Papa Francesco/ Diagnosi, cause, sintomi e cure: cosa succede ora

Peggiorano le condizioni di Papa Francesco: le ultime notizie dal Policlinico Gemelli di Roma

La situazione sanitaria del Pontefice ricoverato da 9 giorni al Policlinico Gemelli si sono aggravate e ora è necessario l’ossigeno: Papa Francesco – fortunatamente – è vigile e mentre la prognosi resta riservata, dal comunicato ufficiale che è stato diffuso dai medici nella mattinata di oggi emerge una crisi respiratoria che ha richiesto anche una trasfusione a seguito della presenza di una anemia associata ad una piastrinopenia.

Federica Brignone vince il gigante di Coppa del mondo al Sestriere: ultime notizie dallo sport

Dopo il successo di venerdì, l’azzurra Federica Brignone ha fatto il bis oggi sulla pista del Sestriere imponendosi nello slalom gigante: quasi una magia quella della sciatrice italiana che, dopo la prima manche si trovava in quarta posizione ed al termine della seconda è salita sul gradino più alto del podio battendo la Gut – che ora insegue a 190 punti di distacco in classifica generale – e la Robinson; mentre Sofia Goggia – nel frattempo – si è classificata al quarto posto effettuando una rimonta considerevole dopo il 17esimo posto nella prima manche. Per Federica si tratta della 34esima vittoria in gare della Coppa del Mondo e di un altro passo importante verso la leggenda di questo sport.

Terremoto oggi ad Avellino, magnitudo 2.2/ Ultime notizie INGV: scossa da 1.2 anche nell'area del Vesuvio

Ultime notizie sull’attacco islamista a Mulhouse, in Francia

Un uomo armato di coltello ha compiuto un attacco terroristico a Mulhouse in Francia che ha causato la morte di una persona e il ferimento – in modo grave – di altre due, entrambi agenti della polizia municipale: l’attentatore è stato identificato come un algerino di 38 anni – ed ovviamente arrestato dalla polizia – era già stato schedato per terrorismo e doveva lasciare la Francia; mentre secondo alcune testimonianze, al momento di compiere l’attacco ha gridato “Allah akbar” con il presidente Macron che in un suo messaggio lo ha definito un attentato di terrorismo di matrice islamista.

Tragedia mortale sulla pista di Cortina: ultime notizie

Tragedia mortale ieri mattina intorno alle 9:30 sulla pista da sci di Cortina con un giovane inglese – il 14enne Matthew Leggat – che è morto dopo essere uscito di pista andando a sbattere contro un albero: l’incidente mortale – le cui cause sono ancora in fase di chiarimento – è accaduto sulla pista del Lagazuoi nella quale il giovane inglese era in vacanza insieme alla famiglia; mentre i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente con l’elisoccorso ma il 14enne dopo lo scontro era morto sul colpo.

Olly ha rinunciato a partecipare all’Eurovision: le ultime notizie dal mondo dello spettacolo

La decisione era stata ipotizzata subito dopo la sua proclamazione come vincitore del Festival di Sanremo ed ora è arrivata la comunicazione ufficiale: Olly ha rinunciato a partecipare all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia ed il suo posto sarà preso da Lucio Corsi, secondo un comunicato ufficiale che è stata affidata dallo stesso Olly ad un messaggio postato su Instagram.

Le ultime notizie di oggi della guerra Ucraina-Russia

Secondo i media il leader ucraino Zelensky non firmerà l’accordo con gli Stati Uniti riguardante le terre rare e la risposta degli USA – naturalmente – non si è fatta attendere, con la minaccia di rendere inoperativo il sistema satellitare denominato “Starlink” di proprietà di Elon Musk: Trump ha fatto sapere che Zelensky e Putin dovranno incontrarsi per parlare della pace e dalla parte di Mosca è stato reso noto che il prossimo incontro a due tra Russia e Stati Uniti si terrà tra due settimane.