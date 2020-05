Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 23 morti in Giappone e 99 nuovi casi (16 maggio)

Pubblicità

Il Giappone ha registrato nelle ultime 24 ore 99 nuovi casi di Covid 19 e 23 morti. Lo ha riferito la Cnn. Complessivamente il numero delle persone infette è salito a 16.905 e 723 decessi. Di questi, 712 casi positivi e 13 morti provenivano dalla nave da crociera Diamond Princess. Nonostante i nuovi casi di contagio, il governo giapponese ha revocato lo stato di emergenza per 37 delle 45 prefetture giapponesi. Tokyo e Osaka sono rimaste in quarantena. Le autorità sanitarie riesamineranno la situazione il 21 maggio.

Ultime notizie, Coronavirus: 15 positivi in Campania

Le autorità sanitarie locali hanno registrato in 24 ore 15 persone affette da coronavirus in Campania su oltre 3 mila casi sottoposti a tampone. Lo ha riferito l’Unità di Crisi della Regione Campania. Complessivamente i soggetti positivi sono saliti a oltre 4 mila, mentre i test dei tamponi sono saliti a 131.544. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che, durante i controlli eseguiti presso tutte le stazioni ferroviarie, negli aeroporti e caselli stradali, sono stati registrati 769 viaggiatori provenienti da fuori regione. Tutte le persone controllate sono state sottoposte a controlli sanitari. Sulla base delle valutazioni mediche da parte delle Asl su 80 viaggiatori sospetti 3 sono risultati positivi. In totale i rientri registrati nella Regione dal 4 maggio sono stati quasi 22 milioni.

A Milano intorno alle 2 di ieri mattina si è abbattuto un nubifragio. L’esondazione del Seveso ha interessato la zona 9, tra Zara e Niguarda. In via Valfurba, intorno alle 3 del mattino i tombini avevano riversato grandi quantità d’acqua nelle strade. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sui luoghi colpiti dal nubrifragio. Lo ha riferito l’assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli. Al termine dell’allarme sono iniziate immediatamente le operazioni di pulizia per consentire la circolazione dei mezzi. Per precauzione è stata chiusa la circolazione nella zona del Parco Lambro visto che il fiume stava continuando a salire. In seguito all’esondazione si sono verificati numerosi disagi alla circolazione di bus e metro per l’intera giornata.

A Porto Marghera, nella zona industriale di Malcontenta, sono esplosi diversi serbatoi all’interno di un’industria che produceva sostanze chimiche. Si contano due feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme. Intanto l’amministrazione comunale di Venezia ha invitato i cittadini della zona a restare in casa con le finestre chiuse. Dalle prime ricostruzioni dei fatti da parte degli inquirenti, il primo scoppio è stato avvertito intorno alle 10 del mattino ed il secondo, più violento, intorno alle 10:30. E’ scattato subito il piano emergenza per contenere la diffusione dei fumi tossici. Per tutto il giorno hanno lavorato 8 squadre con Nucleo Nbcr e appoggi da diverse città limitrofe.



