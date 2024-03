Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 24 marzo 2024, Polonia: “missile Russia contro Ucraina violato nostro spazio”

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie dalla Polonia: “missile ha violato nostro spazio aereo”

Con la guerra che prosegue e dopo l’attentato Isis a Mosca, la Polonia denuncia attività illecite delle forze militari russe durante gli ultimi attacchi contro le regioni dell’est Ucraina: le ultime notizie in arrivo da Varsavia parlano della violazione dello spazio aereo in Polonia da parte dei missili lanciati dalla Russia. Lo denuncia su X il comando delle forze armate polacche: «L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi».

Seppur per un brevissimo tempo, uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia durante il notturno attacco in Ucraina avrebbe dunque violato lo spazio aereo della Polonia: «Durante l’intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari», spiegano ancora i militari dalla Polonia che nel frattempo avevano attivato aerei propri assieme agli alleati NATO per salvaguardare lo spazio aereo della Polonia. Varsavia ha così chiesto spiegazioni ufficiali al Governo di Mosca per capire perché continuino queste brevi ma comunque presenti violazioni dei confini nazionali.

La strage di Mosca: le ultime notizie sul tragico attentato in Russia al Crocus City Hall

Mentre si continua a scavare all’interno del Crocus City Hall di Mosca, dove venerdì cinque terroristi hanno effettuato un attentato sparando sulle persone con delle mitragliatrici, il numero delle vittime recuperate ha superato quota 140 (143 per l’esattezza il bilancio attuale), e moltissimi sono anche i feriti. Le varie televisioni hanno iniziato a trasmettere i video girati all’interno del teatro dato alle fiamme e si vedono chiaramente i terroristi che sparano sulle persone inermi.

Putin ha dichiarato che l’attacco dei terroristi è stato barbaro e sanguinoso, ed ha insinuato che Kiev abbia fornito un passaggio per l’ingresso in Russia degli attentatori. La polizia moscovita ha arrestato 11 persone e l’attentato è stato rivendicato da una frangia dell’Isis che ha anche diffuso delle immagini con i passaporti dei terroristi, rilasciati dal Tagikistan.

Grande manifestazione di protesta a Bari

Nella giornata di sabato a Bari si è tenuta una grande manifestazione di sostegno per il sindaco Decaro, con la partecipazione di oltre 10mila persone che hanno voluto schierarsi a favore del primo cittadino nel caso che riguarda la commissione d’inchiesta organizzata dal Governo riguardo a presunte infiltrazioni mafiose.

La manifestazione si è tenuta nel centro storico del capoluogo pugliese ed è stata una risposta alla potenziale richiesta di commissariamento avanzata dal Viminale. Alla manifestazione c’è stato anche un ricordo per le vittime innocenti della mafia, e molti esponenti politici e della gente comune hanno parlato a favore di Decaro e della sua amministrazione.

La morte del pianista Maurizio Pollini

Il grande pianista e musicista Maurizio Pollini è morto sabato 23 marzo 2024 all’età di 82 anni a Milano. La sua scomparsa è stata resa nota dal Teatro alla Scala che lo aveva visto grande protagonista per moltissimi anni. Nel suo messaggio il teatro ha anche comunicato che la camera ardente del maestro si terrà proprio presso il teatro alla Scala.

Ultime notizie Treviso, due vittime a causa della caduta di un ultraleggero

Un aereo ultraleggero è precipitato ieri mattina, intorno alle 11.00 nel prato di una casa a Trevignano, in provincia di Treviso, e i due occupanti, un uomo ed una donna, sono morti nell’impatto. L’aereo era decollato nella mattinata da un campo di volo nelle vicinanze, a San Gaetano di Montebelluna. Sul luogo dell’incidente sono arrivati sia i mezzi di soccorso che i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che stanno coordinando le indagini.

Vinales vince la gara sprint di Portimao in MotoGP

Nella gara sprint MotoGp corsa ieri sul circuito portoghese di Portimao, è arrivato il successo per Vinales, in sella Aprilia. Alle sue spalle si è classificato Marc Marquez che ha ottenuto il primo podio della sua avventura in Ducati. Al terzo posto Martin che ha preceduto pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica era in testa con un buon margine, quando a 5 giri dalla fine ha effettuato un “dritto” che lo ha costretto ad accontentarsi del quarto posto. L’altro pilota della Ducati, Enea Bastianini, è arrivato al sesto posto. Bagnaia è sempre leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin, in attesa della gara di oggi pomeriggio alle ore 15 per il Gp del Portogallo.











