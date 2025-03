Papa Francesco dimesso dall’ospedale: le ultime notizie dal Vaticano

Sono arrivate ieri – come previsto e preannunciato – le dimissioni di Papa Francesco dall’ospedale Gemelli di Roma: il Pontefice prima delle dimissioni si è affacciato a pregare dalla finestra dell’ospedale al momento dell’Angelus, con moltissime persone che si erano radunate sotto la finestra per assistere alla prima apparizione pubblica da più di un mese a questa parte; mentre Bergoglio ha ringraziato tutti i fedeli che hanno pregato per lui e dovrà osservare ora due mesi di convalescenza con riposo assoluto presso Santa Marta.

Ultime notizie: grave incidente stradale nella notte sulla statale tra Lecco ed Erba

Un tragico incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Pusiano, sulla strada che collega Lecco ad Erba, coinvolgendo quattro autovetture e tutte e 7 le persone che si trovavano a bordo: purtroppo due di loro – il 42enne Mattia Mazzina e il 43enne Ivan Mezzera – sono deceduti e gli altri 5 sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale; mentre sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori sono giunte auto della polizia e gli uomini del corpo dei Vigili del fuoco ed attualmente si stanno svolgendo le indagini per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.

Terremoto oggi ad Avellino, magnitudo 2.4/ Ultime notizie INGV: scossa da 3.1 in Slovenia

Trionfo in Coppa del mondo per Federica Brignone: ultime notizie dallo sport

Per celebrare il secondo successo della carriera di Federica Brignone nella classifica generale di Coppa del Mondo si attendeva solo la certezza matematica e nella tarda serata di ieri è – infine – arrivata con la cancellazione della discesa libera – a causa della forte nevicata della notte scorse e del vento che spezzava la pista – delle finali che si doveva disputare sulla pista statunitense di Sun Valley: la sciatrice italiana ha così potuto festeggiare, insieme anche alla coppa di specialità in discesa libera.

Doppietta McLaren al GP di Cina a Shanghai: ultime notizie dalla Formula 1

La gara disputata stamani sul circuito di Shanghai ha visto la doppietta della casa inglese che si è affermata con l’australiano Piastri, davanti al compagno di squadra Lando Norris: ancora una volta sul podio Russell che ha preceduto il campione del mondo Max Verstappen – autore di un sorpasso decisivo su Leclerc a pochi giri dal termine -; mentre la classifica provvisoria che è stata poi superata dalla squalifica per le due “rosse” dopo i controlli post gara sulle vetture con la monoposto di Charles Leclerc – infatti – è stata trovata sottopeso con 799 chilogrammi rispetto agli 800 richiesti, menre Lewis Hamilton è stato squalificato per irregolarità sul fondo della vettura. La classifica piloti dopo le due tappe di Australia e Cina vede in testa Norris con 44 punti, davanti a Verstappen con 36 e Russell con 35, un quarto posto per Piastri – che ha ridotto lo svantaggio con il successo di ieri – portandosi a quota 34; mentre nel mondiale costruttori nettamente in testa la McLaren con 78 punti.

Oro per Furlani nel mondiale indoor: le ultime notizie

L’azzurro Mattia Furlani si è aggiudicato oggi la medaglia d’oro nella specialità del salto in lungo indoor nel corso del mondiale che si sta svolgendo a Nanchino: l’atleta ha vinto con un salto di 8.30 di lunghezza battendo di 1 solo centimetro il giamaicano Pinnock che la scorsa estate aveva vinto la medaglia d’argento ai giochi olimpici di Parigi; mentre l’altro azzurro – Fabbri – nel mondiale indoor si è aggiudicato un quarto posto.