Le ultime notizie: al G20 a Ginevra il focus sulla pace in Ucraina tra i leader europei e Trump

Durante l’incontro dei G20 a Ginevra il focus è stato soprattutto indirizzato alla pace in Ucraina: i principali leader europei – compresa la Premier Italiana Giorgia Meloni – sono impegnati nel trovare una soluzione congiunta che chiami in ballo il piano del Presidente Americano Donald Trump, al fine di limare le distanze tra le parti e – soprattutto – porre fine a un conflitto che sta causando enormi perdite da entrambi gli schieramenti; con gli appelli al presidente Russo Vladimir Putin affinché dia un segnale concreto affinché si possa arrivare a breve a una soluzione pacifica.

Alle Regionali l’affluenza è stata ulteriormente in calo: le ultime notizie con le urne aperte oggi

Dopo la prima giornata di votazioni per le Elezioni Regionali 2025, ancora in attesa dei primi risultati, si è già registrata un’affluenza in calo in Veneto, Puglia e Campania: alle 23:00, infatti, sul territorio veneto avevano votato solamente il 33,88% degli aventi diritto (12,2 punti in meno), su quello pugliese il 29,45% (10,34% in meno) e su quello campano il 32,09% (nel 2020 era il 38,91); mentre oggi le urne saranno nuovamente aperte fino alle ore 15:00, dopo le quali inizierà lo spoglio delle schede.

Nelle città italiane dilaga la violenza dei Pro Pal, le ultime notizie: più di 300 agenti feriti

In tutta Italia – ma non solo – dilaga la violenza nelle manifestazioni indette dai ProPal con oltre 300 agenti che sono stati feriti e centinaia di miglia di euro di danni: un vero e proprio problema crescente di ordine pubblico che, tuttavia, non è un unicum italiano visto che a Londra, sempre in queste ore, sono stati conclusi circa 90 arresti tra gli attivisti del gruppo Palestine Action.

Le ultime notizie sulla morte Ornella Vanoni: ieri la camera ardente al Teatro Piccolo di Milano

La celebre artista e cantante italiana Ornella Vanoni si è spenta nella sua abitazione a 91 anni lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica, ma anche un patrimonio artistico eccezionale con grandissimi successi italiani e internazionali, legati anche alla lunga e duratura collaborazione con il cantautore genovese Gino Paoli che è stato anche compagno di vita: ieri – domenica 23 novembre – al Teatro Piccolo di Milano, è stata aperta al pubblico la camera ardente per l’estremo saluto; mentre oggi si terranno i funerali con la presenza del trombettista Paolo Fresu, nel pieno rispetto delle volontà della stessa Ornella Vanoni.

Il freddo attanaglia l’Italia: le ultime notizie sul meteo con le temperature che scendono sotto lo zero

Emergenza freddo in tutta Italia con le temperature previste anche sotto lo zero e la sempre più pressante richiesta di attivato il piano per accogliere i senza tetto che in questo periodo dell’anno sono particolarmente esposti e rischiano – purtroppo letteralmente – di morire dal freddo: secondo le previsioni la neve è attesa sulle Alpi e sugli Appennini, anche a bassa quota; mentre i piccoli e grandi borghi italiani iniziano a vivere a pieno l’atmosfera natalizia con luci, mercatini, musica e tradizioni.

Ultime notizie: a Firenze stop ai servizi di noleggio dei monopattini dopo i recenti dati sugli incidenti

Secondo i dati emersi in queste ore, i monopattini rappresentano un pericolo crescente e concreto per gli utenti della strada con migliaia di incidenti – di cui alcuni molto gravi – registrati in tutta Italia: proprio per questo, il Comune di Firenze ha deciso – seguendo peraltro l’esempio di altre città europee – di chiudere il servizio di noleggio nel centro e in tutte le zone cittadine, scatenando un’ondata di proteste che ha spinto alcuni attivisti a gettare i mezzi a due ruote nell’Arno in segno di protesta.

L’Italia vince la Coppa Davis per il terzo anno di fila: le ultime notizie dal mondo dello sport

Storica impresa dell’Itala nel tennis che – pur in assenza dei suoi due principali campioni, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – è riuscita a vincere per il terzo anno di fila la Coppa Davis, di fatto laureandosi Campione del Mondo: gli Azzurri, capitanati da Stefano Volandri, hanno battuto nella finale la Spagna – a sua volta orfana di Carlos Alcaraz – con un secco 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.