Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 26 agosto 2025: telefonata Trump-Putin e nuove tensioni con Zelensky. Raid a Gaza e caos Regionali per il Pd

Nuova telefonata fra Putin e Trump: le parole su Zelensky e i colloqui del weekend, le ultime notizie

Nella serata di ieri è avvenuta una nuova telefonata sull’asse Cremlino-Casa Bianca, con il Presidente USA Donald Trump che ha chiamato il leader russo Vladimir Putin nuovamente dopo il colloquio telefonico avvenuto una settimana esatta fa a seguito del summit dei Volenterosi UE a Washington. Le ultime notizie filtrate dalla White House parlano di una telefonata ancora «cordiale» e «molto positiva», con il tycoon che ha fatto sapere di avere conversazioni «sempre buone con Putin».

In risposta alle polemiche avvenute appena poche ore prima tra il vicepresidente J.D. Vance – che aveva parlato di «concessioni importante fatte dalla Russia verso i negoziati» – e la risposta al veleno di Zelensky dall’Ucraina («Non credo che siano concessioni il fatto che ci stanno offrendo di ritirarci da territori che la Russia non controlla»), il Presidente degli Stati Uniti ha espresso nella telefonata con l’omologo russo la necessità di giungere ad una pace immediata e duratura, senza però che gli USA debbano «più un soldo all’Ucraina».

Trump avrebbe anche definito nuovamente il Presidente ucraino come «il più grande venditore del mondo» sul tema della guerra, con gli USA della Presidenza Biden che sarebbero stati truffati dato che il leader ucraino ogni volta che usciva dalla Casa Bianca «si portava via milioni di dollari». Commentando la telefonata e la difficoltà di un negoziato diretto fra Russia e Ucraina, Trump ha infine sottolineato come Putin non voglia incontrare Zelensky «perché non gli piace, è uno scontro tra caratteri».

Ultime notizie in Medio Oriente: raid su un ospedale a Gaza. Fra i morti 5 giornalisti locali

Israele ha aperto un’indagine sul bombardamento avvenuto ieri a Gaza che ha colpito un ospedale della Striscia uccidendo, fra l’altro, anche 5 giornalisti locali. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che si è trattato di un tragico incidente ma crescono le proteste interne sia per i rischi dell’offensiva che per il mancato rilascio degli ostaggi.

Intanto, dopo quello con l’Italia, un altro caso diplomatico ha coinvolto la Francia di Macron: l’Ambasciatore USA ha accusato Parigi di alimentare l’antisemitismo provocando una forte indignazione dell’Eliseo che ha subito convocato il diplomatico Charles Kushner a Parigi. Nella mattina di oggi 26 agosto 2025 nuovi attacchi israeliani a ridosso di Gaza City e a Khan Yunis, con almeno 20 morti secondo le stime di Al Jazeera su fonti di Hamas (dunque da prendere sempre con le “pinze”).

Conta dei danni in Romagna dopo il maltempo

In Emilia Romagna, dopo una tempesta che lo scorso weekend ha abbattuto 250 alberi, si contano i danni dell’ennesima alluvione. Colpite soprattutto le zone di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini con danni anche agli stabilimenti balneari in piena stagione estiva oltre che a veicoli parcheggiati in strada. Le spiagge sono state già riaperte e tutti sono già al lavoro per ripartire subito al motto di “Siamo romagnoli”.

Campo largo in crisi per le elezioni regionali in Puglia

Malumori in Puglia verso le Elezioni Regionali 2025 con il dem Decaro che ha posto veti sulle candidature di Emiliano e Vendola provocando anche malumori nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, situazione che rende difficile una piena convergenza di tutto il campo largo. Ma i problemi non sono circoscritti alla sola Puglia; malumori anche in Calabria per la candidatura di Tridico. Intanto Calenda rompe col centro sinistra mentre nell’area di governo le tensioni sono sopratutto in Veneto dove si scontrano Lega e Forza Italia sul nome del candidato.

Manovre per una fusione storica in casa Mediaset

Grandi manovre nel settore della comunicazione per l’unione fra Media for Europe (MFE) holding europea di Mediaset guidata da Pier Silvio Berlusconi, e la tedesca ProSiebenSat 1. Il gruppo MFE è salito al 43% delle azioni nell’azienda tedesca e punta al controllo entro settembre. L’obiettivo è creare un colosso di 12 mila dipendenti e 300 milioni di telespettatori su una piattaforma gratuita alternativa ai giganti del web, con un piano industriale ritenuto dall’azienda tedesca credibile e concreto.

Lo spaccio non va in vacanza; le ultime notizie dalla Calabria

Piazze e quartieri controllati da bande criminali non vanno in vacanza ma mantengono il controllo dello spaccio anche nei periodi estivi. Cocaina, Hashish, marijuana, fentanil col narcotraffico sempre più redditizio. I carichi arrivano via mare in container soprattutto al porto di Gioa Tauro ma anche nei porti di Belgio e Olanda per poi finire nelle nostre strade e piazze.

Nuovi guai per il principe Andrea d’Inghilterra

Nuovi scottanti rivelazioni si preannunciano in casa Windsor dalle memorie postume di Virginia Giuffrè che a 41 anni si è tolta la vita lasciando tuttavia come indicazione al suo editore di pubblicare questo ultimo libro in caso di morte. Il libro, intitolato ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surtviving Abuse and Fighting for Justice’, uscirà il 21 ottobre e si preannuncia particolarmente scottante per il principe Andrea che ha sempre negato ogni suo coinvolgimento nelle vicende scabrose raccontate.