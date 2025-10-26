Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 26 ottobre 2025: una 20enne è morta a Roma durante una gara clandestina tra auto nella quale non era coinvolta

Ultime notizie: morta una 20enne in un incidente stradale a Roma durante una gara clandestina

Una folle gara di velocità clandestina che si teneva su via Cristoforo Colombo – a Roma – si è conclusa con un tragico incidente stradale nel quale è morta la 20enne Beatrice Bellucci e sono rimaste ferite altre tre persone: la vittima si trovava a bordo di un’autovettura – precisamente una Mini Cooper – estranea alla gara clandestina, colpita da una BMW che sfrecciava a gran velocità e che si è ribaltata qualche metro più in là perdendo tre delle sue quattro ruote; mentre i tre feriti – a loro volta 20enni, una amica della vittima e gli alti due a bordo della seconda vettura – sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Morto a Roma un turista giapponese: le ultime notizie di oggi, 26 ottobre 2025

Un turista giapponese è morto nella serata di venerdì a Roma dopo essere caduto dal Pantheon da una altezza di circa 7 metri: l’uomo si chiamava Hibino Morimasa e aveva 69 anni, giunto nella capitale per un periodo di vacanza in Italia insieme ai suoi familiari; mentre la ragione della caduta sembra essere legata alla perdita di equilibro dal muretto che contorna la Chiesa e che affaccia sul fossato sottostante. A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia, che si trovava insieme a lui, ma nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 non ci sarebbe stato purtroppo – nulla da fare.

Le ultime notizie: ieri è morto Mauro “Maurino” Di Francesco, celebre attore degli anni ’80

Uno degli attori più famosi delle commedie cinematografiche degli anni Ottanta, Mauro Di Francesco, noto come “Maurino”, è morto ieri – sabato 25 ottobre 2025 – all’età di 74 anni per una malattia contro la quale combatteva da tempo e che da giorni l’aveva costretto al ricovero: una carriera, la sua, della quale si ricordano soprattutto i successi con Jerry Calà; ma anche famosissime pellicole come “Sapore di mare 2”, “I fichissimi” e “Attila, flagello di Dio”, nei quali ha recitato insieme ad altri attori come Diego Abatantuono e Massimo Ciavarro.

La carriera di Maurino era iniziata in giovanissima età, tanto che a 17 anni era già tra i protagonisti della mini-serie televisiva “La freccia nera”; mentre dopo aver preso parte anche a numerosi spettacoli di cabaret, a diversi sketch pubblicitari e a decine di altre pellicole più o meno famose, negli ultimi anni – forse complice anche la malattia – le sue apparizioni si erano fatte via via più rare.

Nell’ATP 500 di Vienna finale tra Sinner e Zverev: ultime notizie dal mondo dello sport

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e il tennista tedesco Zverev a decretare il successo nella finale dell’ATP 500 di Vienna: l’altoatesino si trova di fronte alla testa di serie numero 2 del torneo dopo aver battuto, per la 12esima volta su altrettanti scontri diretti, l’australiano De Minaur, in due soli set; mentre il tedesco ha vinto – anch’egli – in 2 set contro l’altro azzurro, Musetti, impedendo così un derby tricolore in finale.

Ultime notizie dal MotoGP: la Ducati di Bagnaia vince la gara Sprint di Sepang

Pieno riscatto per Francesco Bagnaia e per la Ducati sul circuito di Sepang dove si è disputata la gara Sprint del GP della Malesia: la casa italiana ha confezionato una doppietta con Bagnaia che ha conquistato la prima posizione, precedendo il compagno di marca Alex Marquez a bordo di una Ducati del Team Gresini; mentre Aldeguer – che si era piazzato terzo – è stato retrocesso per la pressione delle gomme oltre il limite e la terza posizione è andata ad Acosta con la sua Ktm.