Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 27 agosto 2025: le proposte di Russia e USA sulla guerra in Ucraina, il caos a Gaza e il punto sulle Regionali

Caos negoziati tra rigidità e nuove proposte di pace: le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Dopo la telefonata avvenuta ieri pomeriggio tra i Presidenti di USA e Russia per provare a sbloccare l’impasse a cui sono giunti ormai i negoziati sulla pace in Ucraina, le ultime notizie riportate oggi dal “Financial Times”, citando fonti dirette della Casa Bianca, parlano della possibilità concreta che gli Stati Uniti possano offrire difesa aerea e intelligence all’Ucraina dopo la fine della guerra.

In sostanza il governo americano, oltre a confermare con Trump la vendita di armi belliche alla NATO per poter poi aiutare Kiev, sarebbe pronto a fornire risorse di 007 e una piena supervisione sul campo di battaglia, con l’aggiunta di una possibile no-fly zone nello scudo di difesa che l’Europa guiderebbe come garanzia sicurezza per le truppe ucraine. Il piano dei “volenterosi UE” prevederebbe inoltre una sorta di zona de-militarizzata che possa essere pattugliata da forze di pace neutrali di un Paese “terzo” che sarebbe concordato tra Russia e Ucraina.

Nel frattempo sono importanti le parole riferite dall’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, l’uomo riuscito ad incontrare Vladimir Putin per più volte in questo 2025: secondo il diplomatico, la Russia avrebbe formulato una proposta di pace legata alla regione del Donetsk, anche se non sarebbe al momento accettabile per gli ucraini. Di sicuro, conclude Witkoff, «nessuno come Trump è riuscito a procedere con tali progressi nelle trattative con la Russia».

Le ultime notizie dal Medio Oriente dove proseguono gli attacchi sulla striscia di Gaza

Mentre proseguono gli attacchi sulla Striscia di Gaza restano forti le polemiche per il raid sull’ospedale di Gaza a Khan Yunis di due giorni fa, dove sono rimasti uccisi anche 4 giornalisti (scoperti poi essere tutti freelance locali legati a testate estere, ndr). Israele ha aperto un’inchiesta mentre le IDF comunicano di aver ucciso 6 terroristi di Hamas. A Tel Aviv nuove proteste dei parenti degli ostaggi che chiedono un cessate il fuoco e il ritorno dei loro familiari rapiti.

Governo già al lavoro per la manovra 2026: le anticipazioni dal Meeting di Rimini

Il Governo è al lavoro per la manovra fiscale del 2026 con l’ipotesi di ridurre l’aliquota IRPEF del 35% al 33% per sostenere il ceto medio diminuendo anche le tasse su straordinari, ore festive e ore notturne. Una flat tax al 5% per chi assume giovani sotto i 30 anni mantenendo anche inalterata l’attuale età prevista per la pensione. Si punta a un maggior recupero dell’evasione fiscale. Tra le proposte emerse al Meeting di Rimini dai vari protagonisti del Governo al lavoro sulla Finanziaria vi sarebbe l’età pensionabile da ridurre da 67 a 64 anni su richiesta dell’interessato utilizzando il proprio TFR.

Elezioni regionali 2025, qualcosa si muove sulle candidature

Sarà Alessandro Tomasi il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: in vista delle Elezioni Regionali 2025 anche nelle altre Regioni, qualcosa si muove anche in Campania dove il campo largo progressista punta sul 5Stelle Roberto Fico, già Presidente della Camera.

Proseguono, intanto, le discussioni su Veneto e Puglia rispettivamente nel centrodestra e nel centrosinistra: Stefani in quota Lega e Decaro del Pd i veri favoriti, con però tensioni internamente alle rispettive coalizioni che rendono ancora complicata e non definita la partita delle candidature

Torna il maltempo in Italia: previsioni e ultime notizie

Dopo una breve tregua torna il maltempo in Italia, con nubifragi fulmini e grandinate e uno stato di allerta gialla per domani in Piemonte. Sarà comunque quella di giovedì la vera giornata peggiore. Al centro sud resta il caldo con giornate soleggiate e afose e punte di 38 gradi. Da venerdì, però, anche il meridione sarà investito da questa nuova perturbazione.

Alessia Pifferi giudicata capace di intendere e volere

La perizia disposta dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato che la donna che nel 2022 lasciò la figlia di 18 mesi per 6 giorni facendola morire di stenti. Per i professionisti che hanno effettuato la perizia Alessia Pifferi era pienamente consapevole ed è affetta solo da immaturità affettiva. Dopo una prima condanna all’ergastolo è ipotizzabile che, con questa perizia, la condanna possa trovare facile conferma.

Caserma ristrutturata e restituita agli occupanti

Una vecchia caserma occupata abusivamente per dieci anni nel comune di Roma è stata prima ristrutturata con i fondi del PNRR per poi essere restituita nuovamente ai precedenti occupanti senza titolo. Forti le proteste degli abitanti della zona Ostiense dove sorge la vecchia caserma.