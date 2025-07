Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, domenica 27 luglio 2025: attese 10 ore di pausa nel conflitto a Gaza per permettere l'arrivo di aiuti umanitari

Le ultime notizie: incidente mortale sulla tangenziale di Bar

Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, che si era fermata per prestare soccorso a un motociclista sulla tangenziale di Bari, è morta dopo essere stata travolta da un suv: l’incidente mortale è accaduto nella serata di venerdì nelle vicinanze dell’uscita della tangenziale che porta al quartiere San Paolo e risulta che la donna fosse in auto insieme al marito, investita tragicamente dal suv guidato da un uomo di 80 anni; mentre sono ancora in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Terremoto oggi a Foggia, magnitudo 2.1/ Ultime notizie INGV: ieri scossa da 6.3 in Australia

La guerra in Medio Oriente: le ultime notizie sul conflitto tra Israele e Hamas

L’Idf – ovvero l’esercito israeliano – ha comunicato di aver ucciso un comandante di Hezbollah nel corso di un attacco nella zona sud del Libano: il terrorista ucciso si chiamava Ali Abd al-Qader Ismail ed era uno dei comandanti di alto rango; mentre nella giornata di oggi è previsto un temporaneo stop di 10 ore dal conflitto per permettere l’arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia palestinese.

Million Day di oggi 27 luglio 2025/ L’estrazione numeri vincenti delle ore 13:00

Al contempo, in una recente intervista la premier Meloni ha dichiarato che la decisione presa giovedì sera dalla Francia riguardo al riconoscimento della Palestina, è “avventata” e prematura e che l’Italia vede favorevolmente l’ipotesi dei due stati, ma soltanto dopo la fine del processo di pacificazione; mentre il premier britannico Starmer ha detto che il suo paese è pronto a effettuare lanci di cibo nella striscia di Gaza dove si continua a morire per la malnutrizione e mancano beni di prima necessità come latte, farina e zucchero.

Le ultime notizie sullo sport: doppio successo italiano tra pallavolo e scherma

Due successi per l’Italia nella Nations League femminile di pallavolo e nei mondiali di scherma: nel volley la nazionale di Julio Velasco era impegnata nella semifinale contro le padrone di casa della Polonia e il sestetto azzurro ha conquistato il successo con un netto 3-0, nonostante il grande tifo per le avversarie; mentre nei mondiali di scherma l’Italia ha conquistato l’oro nel fioretto a squadre maschile battendo in finale gli Stati Uniti per 43-42 al termine di una sfida entusiasmante con due successi che confermano la grande validità del movimento sportivo italiano in tutte le discipline.

Delitto di Garlasco, Zanella: "Procura di Pavia ha altre prove"/ "Alberto Stasi innocente o non era solo..."

La penultima tappa del Tour de France: ultime notizie

Si è corsa ieri la penultima tappa del Tour de France e al traguardo di Pontarlier la vittoria è andata all’australiano Groves che ha approfittato di varie cadute che hanno decimato il gruppo dei fuggitivi consentendogli un arrivo in solitaria: il gruppo, con la maglia gialla Pogacar, è arrivato al traguardo con un ritardo di oltre 7 minuti e al contempo l’italiano Milan ha conquistato la maglia verde e oggi ci saranno i festeggiamenti a Parigi.

Ultime notizie: sprint race e qualifiche del Gran Premio del Belgio

Alla vigilia del Gran Premio del Belgio si sono disputate sia le qualifiche per gara di domani con la sprint race che ha visto un fenomenale Verstappen vincere davanti all’accoppiata delle due McLaren: il pilota olandese è riuscito a superare Piastri all’inizio della gara dopo essere partito in seconda posizione e ha mantenuto la testa sino alla fine precedendo – appunto – Piastri e Norris, mentre Leclerc ha chiuso in quarta posizione dopo essere riuscito a scattare bene superando Norris in avvio che poi lo ha sorpassato nel corso del terzo giro ed è andata male per Hamilton e Antonelli che sono rimasti nelle retrovie.

Successivamente si sono disputate le prove ufficiali e qui Norris è riuscito a sopravanzare il compagno di squadra formando una prima fila tutta McLaren: ottima la qualifica di Leclerc che ha ottenuto la terza posizione precedendo Verstappen e ottenendo la miglior posizione conquistabile in questo momento della stagione; mentre nella giornata di oggi, come nella sprint di ieri, sia Hamilton che Antonelli sono usciti nella Q1.