Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 27enne incinta uccisa da un 41enne: femminicidio a Treviso

Un nuovo, ennesimo femminicidio in Italia: una ragazza di 27 anni, Vanessa Ballan, è stata uccisa con diverse coltellate in provincia di Treviso, precisamente a Riese Pio X, frazione di Spineda. Il corpo, purtroppo senza vita, è stato rinvenuto all’ingresso della sua abitazione, trovato da un vicino di casa che ha immediatamente avvertito il 118. Per l’omicidio, dopo qualche ora, è stato arrestato il compagno che la stessa vittima aveva denunciato per stalking.

Donald Trump dichiarato “ineleggibile” in Colorado/ Presidenziali USA 2024 a rischio: cosa succede ora

L’uomo si trovava ancora nell’abitazione: la coppia aveva una relazione da 11 anni e ad aprile del 2019 era nato anche un bimbo che al momento dell’omicidio era all’asilo. A rendere la vicenda ancora più macabra il fatto che la 27enne fosse incinta di tre mesi.

Ultime notizie, si aggravano le condizioni fisiche di Celine Dion

Si stanno aggravando ulteriormente le condizioni fisiche di Celine Dion, già affetta dalla “sindrome paralizzante della persona rigida”. A comunicarlo è stata la sorella Claudette, che parlando con il sito canadese 7 Jours ha spiegato che l’artista ormai non si muove più, essendo sulla sedia a rotelle, ed avrebbe perso il controllo del proprio corpo. “Sta lavorando duro per tornare sul palco, ma ha perso il controllo dei muscoli. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”.

James McCaffrey, morto a 64 anni l'attore di Rescue Me/ Era la voce del videogioco Max Payne

La sorella ha rivelato: Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”. In ogni caso Celine Dion non intende darsi per vinta: “È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l’obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”. Ricordiamo che purtroppo la malattia di cui soffre Celine Dion è una patologia neuro degenerativa da cui non si guarisce.

Ultime notizie, terremoto in Cina: più di cento morti e centinaia di feriti

E’ stato devastante il terremoto che si è verificato nella giornata di ieri nel nord ovest della Cina, una scossa di magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter che ha provocato più di cento morti (l’ultimo bollettino narra di *** vittime), con centinaia di feriti.

27enne di Treviso uccisa a coltellate da 41enne denunciato per stalking/ Vittima era incinta di 3 mesi

Il movimento tellurico ha interessato in particolare le province di Gansu e Qinghai, e il presidente Xi Jinping ha chiesto sforzi “a tutto campo” campo nelle attività di ricerca, salvataggio e soccorso. La scossa di terremoto è stata localizzata di preciso a 5 chilometri dal confine fra le due province anche se la maggior parte delle vittime si sarebbe verificata nella zona di Gansu. Il sisma ha causato un blackout generalizzato che ha reso ancora più complicati i soccorsi. Inoltre, a peggiorare ulteriormente la situazione, un’ondata di gelo che ha fatto abbassare le temperature anche al di sotto dello zero, lasciando al freddo migliaia di persone visti i molti edifici crollati.

Ultime notizie, il ministro Crosetto preoccupato

Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha parlato nella giornata di ieri presso l’Aula della Camera nell’informativa urgente in merito alle sue dichiarazioni recenti sulla magistratura. Accanto al ministro della giusizia Nordio nonché a Calderoli e Zangrillo, il titolare della Farnesina ha spiegato: “Mi era stato riferito che in varie riunioni ufficiali della magistratura e congressi venivano dette delle cose che dovevano sollevare preoccupazioni istituzionali, un dibattito. Il mio non è stato un attacco alla magistratura, le mie sono state riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere non in modo carbonaro ma in modo molto evidente”.

Crosetto ha aggiunto, come si legge su RaiNews: “Penso sia legittimo che noi ci chiediamo e definiamo, con questo Parlamento e non il governo, le regole entro le quali si confrontano, interagiscono, lavorano i poteri dello Stato: la rappresentanza appartiene alla politica. La rappresentanza non appartiene alla magistratura e neppure all’Esecutivo: appartiene per la Costituzione a quest’aula e a quella del Senato, appartiene al Parlamento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA