Ultime notizie e ultim'ora di oggi 28 agosto 2025: attentato contro cattolici a Minneapolis, il caos su Gaza e Ucraina e l'intervento di Meloni al Meeting

Ultime notizie sulla strage di Minneapolis: 2 bambini morti, suicida killer invitava ad uccidere Trump

Il bilancio finale della orrenda strage di Minneapolis contro una chiesa cattolica – come riportano le ultime notizie dagli USA – parla purtroppo di 2 bambini morti nella sparatoria aperta dal killer 23enne Robin Westman, poi suicida al termine della sparatoria dopo una breve fuga dal complesso dell’Annunciazione. Feriti gravi tre adulti, tutti ricoverati ora in ospedale, oltre ad altri 17 feriti minorenni, di cui 7 in gravissime condizioni.

Le vittime sono due bimbi di 8 e 10 anni rimasti colpiti a morte dagli spari aperti dall’attentatore nella mattina americana del 27 agosto 2025: dopo aver bloccato le porte all’esterno della chiesa in cui era in corso la Santa Messa del mattino, il giovane ha aperto il fuoco contro i ragazzi con un fucile a pompa con su scritto “Uccidi Trump”.

Da tempo mandava video in rete dove sosteneva la necessità di sparare al Presidente degli Stati Uniti e addirittura un “manifesto” è stato pubblicato dal giovane durante la sparatoria su YouTube, poi rimosso dall’FBI che ora lo sta analizzando. Urla contro i cattolici, contro Israele e contro Trump: secondo le prime stime del Boureau, il killer di Minneapolis si è macchiato di un attentato certificato contro la fede cattolica, «la sparatoria è un crimine d’odio contro i cattolici», ha spiegato ieri il direttore del FBI Kash Patel.

La Premier Meloni “chiude” l’ultima giornata del Meeting di Rimini

La premier Giorgia Meloni è intervenuta nella giornata di chiusura del Meeting di Rimini 2025 parlando a tutto campo di Europa, giovani, famiglia, migranti, giustizia e soprattutto parlando delle guerre in atto. Per la Premier, ospite ieri al mattino con il vicepremier Matteo Salvini nel pomeriggio, l’Italia è ora protagonista della politica internazionale lasciando intravedere degli spiragli per la pace in Ucraina.

Un appello per Gaza dove chiede un immediato cessate il fuoco e la possibilità di far arrivare gli aiuti umanitari necessari evidenziando come Israele sia andata oltre la giusta reazione all’attacco del 7 ottobre. Infine attacco alla magistratura chiedendo lo stop ai giudici politicizzati nel parlare delle iniziative di governo sui migranti: importante l’annuncio di un nuovo Piano Casa, su proposta del leader della Lega, con possibilità di fissare prezzi calmierati alle giovani coppie forse già a partire dal 2026 con la nuova Manovra di Bilancio.

Vertice alla Casa Bianca su Gaza: le ultime notizie

Il Presidente USA Donald Trump ha presieduto ieri alla Casa Bianca un vertice su Gaza con il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar e alti funzionari israeliani: il piano per il dopoguerra, il tema degli aiuti e l’evoluzione dell’occupazione della Striscia i temi sul tavolo L’Esercito israeliano conferma come sia inevitabile evacuare Gaza city.

Trump, in attesa degli sviluppi dell’iniziativa per la pace in Ucraina, si lancia quindi in questa nuova “avventura” diplomatica cercando di imporre una tregua. Continuano, intanto, le iniziative anti ebraiche in tutto l’Occidente: olemica per il professore universitario di Palermo che ha invitato a togliere l’amicizia sui social agli ebrei.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina: nuova avanzata della Russia sul campo

Prosegue l’avanzata della Russia in Ucraina nei territori occupati in parte in questi lunghi 3 anni e mezzo di conflitto: il Presidente Zelensky ha comunicato che le recenti iniziative russe hanno comportato l’assenza di corrente elettrica a una popolazione di 100 mila abitanti. Mentre ancora una volta il Cremlino loda l’iniziativa di Trump per arrivare alla pace, la Germania dispone un potenziamento del proprio esercito in funzione anti Mosca.

Come mostrato in un servizio ieri sera, i giornalisti del TG5 hanno effettuato una visita nel centro di eccellenza italiano in cui vengono formati gli esperti di sminamento, un settore in cui l’Italia, come indicato dal Ministro degli Esteri Tajani. potrebbe impegnarsi nel supporto all’Ucraina al termine del conflitto.

Ritorno a scuola a partire dall’8 settembre

Si ritorna a scuola dall’8 settembre (ma il calendario scolastico varia e dipende da regione a regione) con tante novità soprattutto legate agli aspetti comportamentali e disciplinari. Divieto di avere i cellulari al seguito in aula per tutte le classi e stretta sul voto in condotta. Bocciati con un 5 in condotta e rimandati con un 6. Sospensioni trasformate in attività di volontariato mentre, dopo le polemiche dell’ultimo esame di maturità, chi deciderà di fare scena muta verrà bocciato.

Blitz dei Carabinieri in un campo Rom a Roma

I Carabinieri hanno effettuato un blitz in un campo Rom della zona Magliana di Roma dove sono stati trovati molti oggetti proveniente da furti e ruberie, fra cui vestiti e oggetti di lusso pronti ad essere rivenduti sul mercato nero. A Milano, sempre sul fronte nomadi, il tribunale per i minorenni ha disposto che tre dei quattro ragazzini che avevano investito e ucciso una donna a Milano saranno affidati alla responsabilità genitoriale del Comune.