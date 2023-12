ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Pnrr: consegnata all’Italia la quarta rata da 16,5 miliardi

Ultime notizie PNRR, Italia riceve la quarta rata: al lavoro per gli ultimi dettagli della quinta

Tutti e 28 gli obiettivi concordati sono stati raggiunti e perciò la Commissione Ue ha provveduto nella giornata di oggi alla consegna della quarta rata del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsto dal Recovery Fund europeo. L’annuncio è stato dato direttamente da Palazzo Chigi, a poche ore dal Consiglio dei Ministri che vedrà oggi discussi il Decreto Milleproroghe, il nodo Irpef e le potenziali proroghe sul Superbonus.

«Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall’Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata» spiega il Governo Meloni in una nota, obiettivi e traguardi che riguardano misure necessarie «per proseguire l’attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici». La tranche della quarta rata riguarda in tutto 16,5 miliardi di euro superando così quota 100 miliardi nei finanziamenti incassati fin qui dall’Italia sui 194,4 a disposizione dal Next Generation Eu. Questi ultimi principali investimenti sono legati alla digitalizzazione, in particolare «la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell’industria spaziale, l’idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l’istruzione e le politiche sociali». Al lavoro il Governo in queste ore per il conseguimento della prossima quinta rata da 10,5 miliardi: tutti i 52 obiettivi previsti, come aveva annunciato la settimana scorsa il ministro PNRR Raffaele Fitto, «sono stati raggiunti», ora non resta che aspettare l’esame della Commissione Ue.

Ultime notizie guerra Russia-Ucraina: Mosca minaccia anche l’Armenia

Mentre le ultime notizie che giungono sulla guerra Ucraina-Russia, giunta al 673esimo giorno consecutivo di combattimenti, puntano tutto sui 7 fronti “aperti” da Mosca in Donetsk e Lugansk, va registrata un’ulteriore minaccia lanciata dal Cremlino contro l’est dell’Europa, in particolare l’Armenia da anni ormai impegnata nella difficile situazione bellica con l’Azerbaijan per la gestione del Nagorno Karabakh.

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista all’agenzia Tass ha infatti spiegato di come la Russia si aspetta che l’Armenia prenda coscienza del rischio di «perdere la propria sovranità in termini di difesa e sicurezza nazionale attraverso l’approfondimento del dialogo con la Nato». Sottolineando le tante esercitazioni congiunte tenute nel 2023 da Erevan, Lavrov ha infine “allertato” la vicina Armenia dei rischi qualora si avvicinasse troppo alla Nato. Rischi sia per quanto le forze occidentali potrebbero “condizionare” la politica armena, ma altrettanto – seppur non detto – delle conseguenze che Mosca potrebbe prendere, visto già il precedente con Kiev.

La guerra tra Israele ed Hamas: tutte le ultime notizie

Mentre sale sempre di più la tensione esistente tra Israele e l’Iran all’interno della vasta guerra in Medio Oriente, le ultime notizie sul terreno dello scontro sono giunte ieri quando un altro raid ha colpito nelle vicinanze di Khan Younis, dove si trova l’ospedale Al-Amal e nel quale sono rimaste uccise 20 persone. Intanto il premier della Turchia, Erdogan, ha attaccato ancora una volta Israele definendo Netanyahu come Hitler. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che sono stati distrutti 5 missili e 12 droni appartenenti agli Houti nella zona del Mar Rosso nella quale in precedenza era stato sferrato un attacco contro una nave portacontainer della Msc. Herzi Halevi, che ricopre la carica di capo di stato maggiore nell’esercito di Israele, ha dichiarato che “La guerra andrà avanti ancora per molti mesi”. Nella prossima settimana è programmato il ritorno in medio Oriente del segretario di stato USA, Blinken, per visitare sia i paesi che si stanno attivando per le trattative di pace che Israele.

La morte di Wolfgang Schaeuble: le ultime notizie dalla Germania

L’81enne Wolfgang Schaeuble, che aveva chiuso la sua carriera politica come presidente del Bundestag, e che era stato per anni il “delfino” di Helmuth Kohl, è morto a Berlino. Per anni fu uno degli uomini più importanti della politica tedesca ed a lui si deve la riunificazione delle due Germanie. Schaeuble ricopriva la carica di ministro degli interni quando avvenne la caduta del muro, nel 1989 ed era stato uno degli uomini di rilievo anche durante gli anni in cui era stata Cancelliere Angela Merkel.

Negli anni in cui aveva ricoperto la carica di ministro delle finanze erano famosissimi i suoi scontri con la Grecia. Originario di Friburgo e laureato in legge, Schaeuble ha sempre fatto parte della Cdu e venne eletto per la prima volta al Bundestag nel 1972 all’età di 30 anni. Nel corso degli ultimi anni si era parlato di lui anche come possibile presidente della repubblica. La notizia della sua morte è stata comunicata dai familiari.

Morto Lee Sun-kyun, protagonista del film premio Oscar ‘Parasite’

Il 48enne Lee Sun-kyun, l’attore sudcoreano noto al grande pubblico per aver interpretato il film Parasite, che ha vinto il premio Oscar, è stato trovato morto ieri a Seul in un parco nella zona centrale della città sudcoreana. L’attore era sotto indagine per droga, e non è certo se la morte sia dovuta ad un suicidio, ma in precedenza aveva lasciato un messaggio in tal senso. Proprio per questo la polizia lo stava cercando dopo aver ricevuto una richiesta da parte dei suoi familiari. In Corea del Sud la vendita di cannabis può essere sanzionata con la condanna all’ergastolo. L’attore aveva recitato anche nel film intitolato “Dr. Brain”, Dopo l’accusa nei suoi confronti Lee Sun-kyun aveva dichiarato di aver consumato droghe dopo essere stato ingannato e la sua immagine dopo questo scandalo ne era uscita offuscata.

Ultime notizie Marche: immane tragedia stradale in una galleria a Urbino

Tra le terribili ultime notizie di cronaca, uno scontro frontale avvenuto verso le 4 di ieri pomeriggio in una galleria ad Urbino, che ha coinvolto un pullman e una ambulanza, si è risolto con 4 morti e con la strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Le 4 vittime dello schianto stavano tutte viaggiando a bordo dell’ambulanza che apparteneva all’Ast1 Pesaro ed era partita da Fossombrone.

Tre sono sanitari ed il quarto il paziente che veniva trasportato. L’ambulanza dopo l’urto si è anche incendiata, con il fumo dell’incendio che ha invaso completamente la galleria. Per i soccorsi è partita anche una eliambulanza ma per le 4 vittime non è stato possibile fare nulla. A bordo del pullman si trovavano circa 30 ragazzini di età compresa tra i 13 ed i 17 anni, tutti salvi dopo l’urto ed i loro accompagnatori. I ragazzi e gli accompagnatori formavano un gruppo di varie parrocchie appartenenti alla diocesi di San Benedetto del Tronto.











