Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 28 luglio 2025: ieri è stato raggiunto tra Trump e von der Leyen un accordo sui dazi USA, ora al 15%

Grave incidente stradale sull’autostrada A4 con 4 morti: le ultime notizie

Uno scontro tra due autovetture avvenuto sull’autostrada A4 ha causato la morte di 4 persone e il ferimento di una quinta che si trova attualmente ricoverata in ospedale al Niguarda: l’incidente è avvenuto nella mattina di ieri poco dopo le 11 nel tratto compreso tra l’uscita di Novara Est e quella di Marcallo Mesero, causato da una delle due autovetture guidata da un uomo di 80 anni – peraltro tra i 4 deceduti – che al momento dello scontro stava viaggiando contromano.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto dell’ottantenne avrebbe percorso circa 7 chilometri in contromano con alcune auto che sono riuscite comunque a evitarla e mentre il trasporto della giovane ferita al Niguarda è stato effettuato con l’utilizzo dell’elisoccorso, sull’autostrada si è formata immediatamente una lunga coda e il traffico è stato riaperto soltanto dopo le 17.00 di ieri.

Ultime notizie sul vasto incendio in provincia di Cagliari: si teme sia stato un gesto doloso

A Villasimius – notissima località di villeggiatura in provincia di Cagliari – è scoppiato ieri pomeriggio un incendio di vaste proporzioni che ha visto le fiamme anche a ridosso della famosa spiaggia di Punta Molentis, costringendo i bagnanti alla fuga: l’evacuazione della spiaggia è resa difficoltosa proprio per via della presenza delle fiamme che hanno bloccato le via di fuga, con molti bagnanti che hanno raggiunto le proprie autovetture portandole nelle vicinanze dell’arenile e la Guardia Costiera che le ha portate in salvo via mare; mentre nella giornata di oggi il sindaco Luca Dessì ha parlato di un gesto chiaramente “doloso” che ha distrutto uno dei gioielli naturalistici sardi.

Accordo raggiunto sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea: ultime notizie

Gli Stati Uniti con il presidente Trump e l’Unione Europea con la presidente Von der Leyen, ieri hanno raggiunto un accordo sui dazi stabilendo una quota reciproca del 15% sulle merci importate: un accordo che mette, quindi, fine alle minacce arrivate dagli USA di dazi unilaterali al 30% a partire dal prossimo primo agosto che avevano gettato nel panico l’intera Unione Europea.

I due negoziatori si sono incontrati ieri in Scozia, nel Golf Club di Tunberry, a conclusione delle trattative che avevano impegnato ormai da giorni i due gruppi di consulenti; mentre da quello che sappiamo dall’accordo restano esclusi i prodotti relativi al settore farmaceutico che avranno una loro tariffa specifica.

Le ultime notizie dallo sport: chiusi il Tour de France e i mondiali di nuoto

Al Tour de France l’ultima tappa, con arrivo a Parigi, ha visto il successo di Van Aert, che è riuscito a staccare il gruppetto con il quale era in fuga, con Pogacar si è aggiudicato il suo quarto Tour e l’italiano Milan torna dalla Francia con la maglia verde della classifica a punti; mentre nel nuoto la staffetta maschile 4 x 100 stile libero ha ottenuto la medaglia d’argento ai mondiali con il nuovo record italiano e – per la nazionale – una seconda posizione appena dietro l’Australia.

Piastri vince il Gran Premio del Belgio: ultime notizie dal mondo della Formula 1

Oscar Piastri a bordo della sua McLaren ha vinto ieri il Gran Premio del Belgio di Formula 1 battendo il suo compagno di squadra Norris che era partito in prima posizione e il terzo posto è andato alla Ferrari di Charles Leclerc che ha confermato la sua posizione di partenza in griglia resistendo in maniera decisa agli assalti di Verstappen, a sua volta classificatosi quarto; mentre anche l’altra Ferrari di Hamilton si è ben comportata e ha rimontato molte posizioni in classifica finendo al settimo posto e l’italiano Antonelli si è piazzato sedicesimo: la gara è stata caratterizzata da una lunga sospensione a causa della pioggia che aveva reso praticamente impraticabile il circuito belga creando molto pericolo per i piloti.