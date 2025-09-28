Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 28 settembre 2025: si sono aperte le urne per le Elezioni Regionali nelle Marche e in Valle d'Aosta

Ultime notizie: via oggi alle elezioni regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta

Si sono aperte questa mattina – precisamente alle 7:00 – le urne per le votazioni nelle Marche e in Valle d’Aosta per il rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e del Presidente: le sezioni resteranno aperte sino alle 23:00 odierne e – nel solo caso marchigiano dato che in quello valdostano si voterà solamente oggi – riapriranno nella mattinata di domani alle 7:00 per chiudersi definitivamente alle 15:00; e mentre nelle Marche la sfida principale è quella che vede opposti il governatore uscente, Acquaroli, sostenuto dalle liste di centrodestra, e Ricci, candidato del centrosinistra, in Valle d’Aosta non è prevista l’elezione diretta del Presidente e gli elettori dovranno scegliere solo la composizione del Consiglio che – poi – esprimerà il suo governatore.

La situazione in Medio Oriente: le ultime notizia sulla guerra Israele-Hamas

Fonti dei media israeliani hanno comunicato ieri che Hamas avrebbe dato un via libera preliminare al piano di pace di Donald Trump, ma i miliziani hanno risposto di non averlo nemmeno ricevuto: il piano prevederebbe il rilascio di tutti gli ostaggi e una sorta di amnistia per i terroristi, che dovrebbero andare in esilio altrove, in cambio del ritiro graduale dell’esercito israeliano dai territori palestinesi e della creazione di un governo di transizione nella Striscia attendendo la riforma dell’Anp; mentre gli attacchi israeliani continuano e sale il numero delle vittime tra i civili palestinesi, con gli occhi puntati anche sulla Flotilla per la quale Israele ha proposto un porto dove sbarcare gli aiuti umanitari.

Bagnaia vince la Sprint di Motegi: le ultime notizie dal mondo dello sport

Pecco Bagnaia si prende una rivincita – seppur parziale – e nel GP del Giappone, a Motegi, conquista il successo dopo aver centrato anche la pole position: una vittoria che lo rilancia in vista della gara di oggi sul circuito giapponese, nella quale partirà ancora una volta dalla pole; mentre alle sue spalle si è classificato il leader del mondiale Marc Marquez, che ha preceduto Acosta, in una corsa che è stata caratterizzata da un incidente in avvio che ha visto coinvolti sia Martin che Bezzecchi, che non hanno – fortunatamente – riportato lesioni importanti.

Ultime notizie dal tennis: Sinner approda ai quarti di finale a Pechino

All’ATP 500 disputato nella capitale cinese, Jannik Sinner ha battuto negli ottavi di finale il francese Atmane e ora affronterà nei quarti Maroszan: al tennista italiano sono serviti 3 set per battere il suo rivale – 68esimo nella classifica del mondo – che aveva battuto giù nella semifinale degli US Open e dopo un primo set combattuto ma vinto da Sinner per 6-4, il secondo è stato ancor più equilibrato e caratterizzato da una serie di break e controbreak vinti a 0, con il francese che ha poi sprintato chiudendo per 7-5; mentre nel terzo set è venuta fuori la migliore tecnica dell’altoatesino, abbinata a calo fisico del francese, con una chiusura – ovviamente a favore di Sinner – di 6-0.

Grande Italia nel mondiale di volley maschile: ultime notizie

Sarà la nazionale italiana di volley a essere protagonista della finale di oggi contro la Bulgaria, dopo aver battuto in modo netto – con un 3 a 0 – la Polonia nella semifinale: la squadra di De Giorgi si è guadagnata la sfida alla formazione allenata dall’italiano Blengini, dimostrando carattere e voglia di vincere, in una sfida che sta diventando sempre più classica nel volley a tutti i livelli, con gli azzurri chiamati a difendere il titolo mondiale conquistato nella precedente edizione; mentre tutti i 3 set di ieri sono stati combattuti e i polacchi hanno dimostrato la loro forza, anche se le giocate di Romanò e Michieletto, ben impostate dal palleggiatore Giannelli, si sono rivelate decisive per il successo finale.