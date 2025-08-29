Ultime notizie e ultim'ora di oggi 29 agosto 2025: ucciso il primo ministro Houthi in raid Israele in Yemen, il conflitto tra Russia e Ucraina

Ultime notizie, raid Israele in Yemen: “Ucciso al-Rahawi”

Ahmed al-Rahawi, premier dei ribelli Houthi, è morto a Sana’a, in Yemen, durante i raid di Israele: a lanciare la notizia è stato il canale locale Al-Jumhuriya, secondo cui si trovava in un appartamento. Il primo ministro sarebbe stato ucciso con alcuni compagni, ma in un attacco separato rispetto a quello con cui gli israeliani hanno preso di mira 10 ministri senior dei ribelli, i quali si erano incontrati fuori da Sana’a un occasione di un intervento del leader del gruppo ribelle sostenuto dall’Iran.

Morti da clima, 2025 sotto la media degli ultimi 25 anni/ Aon: "Diminuiti anche danni da disastri naturali"

L’esercito israeliano ha confermato di aver colpito un obiettivo militare. La notizia dell’uccisione, però, non è stata confermata ufficialmente, infatti le autorità avevano dato notizia dell’attacco, senza però indicare se vi fossero vittime.

Ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina

Nella notte di mercoledì e nelle prime ore del mattino di giovedì la Russia ha portato pesanti attacchi su una vasta parte del territorio ucraino ed anche sulla capitale Kiev dove i bombardamenti e i droni hanno provocato la morte di almeno 18 persone, 5 delle quali bambini ed il ferimento di altre 45.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 28 Agosto 2025

Gli attacchi hanno colpito anche la sede della delegazione dell’Unione Europea con diversi danni alle strutture ma nessuna vittima. Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Russia preferisce i bombardamenti e la balista alla partecipazione ai negoziati. I droni lanciati dalla Russia, secondo quanto riportato da fonti ucraine, sono stati oltre 600.

Ultime notizie, previsioni meteo per l’Italia

Il maltempo sta dividendo in due l’Italia in due con la Lombardia che è interessata da un’allerta rossa, mentre altre regioni come il Veneto, la Liguria, l’Emilia Romagna, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e la Toscana, dove c’è anche paura per possibili grandinate, sono interessate dall’allerta gialla. Il tutto mentre le regioni del sud sono sottoposte ad una ondata di caldo bollente.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 28 Agosto 2025

Il rischio idrogeologico è presente soprattutto in Lombardia dove si sono avuti fenomeni sparsi per tutta la giornata di oggi. Le zone più a rischio sono la Valchiavenna e le Prealpi nella zona di Varese. Si prevedono anche innalzamenti del livello dei fiumi, specialmente in Lombardia e la Protezione Civile è in allerta.

A dare il via a questa problematica è stata una perturbazione atlantica che dopo aver transitato sulla Francia ora si trova sull’Italia del Nord ed in parte del centro. Il peggioramento delle condizioni proseguirà anche la notte e fino a domattina.

Ultime notizie, i sorteggi della Champions League

Si sono svolti ieri a Montecarlo i sorteggi della prima fase della Champions League di calcio con la determinazione degli accoppiamenti della prima fase. Le quattro squadre italiane erano posizionate nella prima fascia, l’Inter, nella seconda, Juventus e Atalanta, e nella terza, il Napoli. Il sorteggio è stato effettuato con l’ausilio di due ex campioni, Ibrahimovic, e Kakà.

Per l’Inter l’urna ha riservato come avversarie gli inglesi del Liverpool e dell’Arsenal, l’Atletico Madrid, l’Ajax Amsterdam, lo Slavia Praga, il Borussia Dortmund e l’Union St. Gilloise. L’altra formazione nerazzurra, l’Atalanta, ha avuto come avversari i campioni in carica del PSG, gli inglesi del Chelsea il Bruges, i tedeschi del Francoforte, lo Slavia Praga l’Athletic Bilbao, il Marsiglia e l’Union St. Gilloise.

Per la Juventus l’avversario più forte sarà il Real Madrid, poi il Borussia Dortmund e il Benfica, il Monaco, il Pafos e il Bodo Glimt. Infine il Napoli, campione d’Italia, ma inserito in terza fascia nel sorteggio, se la dovrà vedere con le due inglesi Chelsea e Manchester City, le due portoghesi Benfica e Sporting Lisbona, l’Eintracht Francoforte, il Qarabag, il Copenaghen ed i campioni in carica del Paris Saint Germain.

Ultime notizie, turista tedesco di 18 anni morto investito a Roma

Un turista tedesco di appena 18 anni è morto a Roma dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando Via Tuscolana. L’auto, una Renault Captur, era guidata da un brasiliano di 25 anni che dopo l’incidente è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente si è verificato alle 22 di mercoledì e subito dopo sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale che hanno effettuato tutti i necessari accertamenti per cercare di stabilire la dinamica dell’incidente.