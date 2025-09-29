Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 29 settembre 2025: dopo un primo giorno di affluenza in calo, continuano le Regionali nelle Marche

Ultime notizie: proseguono le elezioni regionali nelle Marche, seggi chiusi in Valle d’Aosta

Si sono riaperte questa mattina alle ore 7:00 le urne per il rinnovo del consiglio regionale nelle Marche dopo il primo turno di votazioni che si è tenuto nella giornata di ieri e che ha incluso anche la Valle d’Aosta che – secondo la legge elettorale regionale – prevede un singolo turno di votazioni nel quale i cittadini sono chiamati a eleggere esclusivamente i Consiglieri e non il Presidente: non troppo positivi, comunque, i dati di ieri che sul territorio valdostano ci parlano di un’affluenza complessiva del 62,98% (nel 2020 fu del 70,5) e su quello marchigiano – alle ore 23:00 – del 37,71%, in calo rispetto al 42,72 che si registrò nel 2020.

Ultime notizie: è morto Carlo Sassi, inventore della moviola calcistica

Lutto nel mondo della televisione con la morte di Carlo Sassi, notissimo giornalista sportivo della Rai, all’età di 95 anni: Sassi era noto al grande pubblico soprattutto per aver introdotto nel mondo del calcio la “moviola”, strumento che ha permesso di innovare in maniera netta il dibattito sulle varie azioni; mentre aveva debuttato alla Rai nel 1960 e il suo dispositivo venne introdotta nella trasmissione “La domenica sportiva”.

Due morti in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: ultime notizie

Un attentato avvenuto ieri durante una messa in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan, è costato la vita a due persone e altre 9, tra le quali alcuni bambini, sono rimaste ferite: l’aggressore, che era entrato in chiesa sfondando il portone con la propria auto, è stato ucciso, ma prima è riuscito ad appiccare un incendio all’interno della struttura; mentre il presidente Donald Trump ha commentato l’accaduto parlando di un “ennesimo” attacco contro i cristiani.

L’Italia vince il mondiale di pallavolo maschile: ultime notizie dallo sport

A distanza di pochi giorni dal successo della nazionale femminile di volley, per l’Italia è arrivato il bis con gli uomini di De Giorgi che hanno battuto per 3-1 la Bulgaria conquistando il quinto mondiale della storia per la nazionale maschile: un successo meritatissimo quello della squadra del capitano Giannelli, che ha avuto soltanto un passaggio a vuoto nel terzo set contro la nazionale di Blengini, dimostrando di essere ancora la più forte; mentre la Bulgaria non ha mai mollato ed è riuscita anche ad aggiudicarsi il terzo set, ma il divario tra i due sestetti era troppo ampio.

Pecco Bagnaia si impone a Motegi: le ultime notizie dalla Moto GP

Doppio colpo per la Ducati ieri nel Gran Premio del Giappone a Motegi: Pecco Bagnaia torna, infatti, a vincere nonostante le difficoltà della moto negli ultimi giri, e Marc Marquez con il secondo posto alle sue spalle si prende in largo anticipo il titolo di campione del mondo, nono della sua carriera che eguaglia Valentino Rossi; mentre Bagnaia – dopo uno scatto iniziale che l’ha portato in testa, davanti a una battaglia da parte dei suoi avversari che si è conclusa con una terza posizione per lo spagnolo Mir – ha bissato il successo ottenuto il giorno precedente nella gara Sprint.