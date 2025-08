Ultime notizie e ultim'ora di oggi, domenica 3 agosto 2025: si indaga sulla misteriosa morte per annegamento di Simona Cinà a Bagheria

Ultime notizie: morta annegata in piscina una ragazza di 20 anni a Bagheria

La polizia sta indagando per far luce sulla morte, in una piscina di una villa di Bagheria, di una ragazza palermitana di 20 anni, Simona Cinà, residente a Capaci: la ragazza, infatti, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto stava partecipando a una festa privata quando è caduta nella piscina e non è stata in grado di riemergere, con l’allarme lanciato dagli altri partecipanti alla festa che – in un primo momento – avrebbero anche provato a rianimarla senza successo; mentre sul cadavere della giocatrice di volley è stata immediatamente disposta l’autopsia per cercare di capire le cause del decesso e la villa è stata messa sotto sequestro dalla Procura di Palermo.

Celebrato ieri il 45° anniversario della strage della stazione di Bologna: ultime notizie

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ieri alla commemorazione della strage della stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto di 45 anni fa con il tradizionale discorso tenuto in Piazza Medaglie d’oro: il presidente ha parlato di una strage causata da una “spietata strategia eversiva neofascista” con la volontà, da parte degli esecutori, di colpire i valori della costituzione italiana; mentre alla commemorazione – durante la quale è stato anche osservato il doveroso minuto di silenzio – ha partecipato anche la ministra Bernini, che è stata duramente contestata dai partecipanti per il suo discorso. Molto applaudito, invece, Bolognesi – ovvero il Presidente del comitato delle vittime della strage – che ha dichiarato che l’attuale governo non riconosce la matrice “fascista” dell’attentato del 1980.

Le ultime notizie: femminicidio nella serata di venerdì in Valtellina

Una professoressa di 75 anni attualmente in pensione, Emilia Nobili, è stata vittima di un femminicidio commesso nella sua abitazione di Poggiridenti – località della Valtellina – nella tarda serata di venerdì, per il quale è stato arrestato il marito di nazionalità marocchina, già titolare di un precedete arresto per l’accusa di maltrattamenti in famiglia; portato in caserma dai carabinieri e attualmente sottoposto a misura cautelare in attesa della conclusione delle indagini.

In Ungheria grande pole position di Leclerc: ultime notizie dal mondo dello sport

Grande giornata per Charles Leclerc e per la sua Ferrari che oggi partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Ungheria (prima pole sul circuito ungherese, e 28esima della carriera): il pilota monegasco, infatti, è riuscito a ottenere il miglior tempo delle qualifiche davanti ai due piloti della McLaren – Piastri e Norris – conquistando il primo posto con l’ultimo giro a disposizione, dimostrando la crescita della Ferrari e le sue doti. Male invece per l’altro pilota di Maranello, il 7 volte campione del mondo Hamilton, che è stato eliminato nel Q2 e dovrà partire dalla 12esima casella.

Nella VNL maschile l’Italia in finale contro la Polonia: ultime notizie dalla pallavolo

Sarà Italia-Polonia la finale della VNL maschile di pallavolo, con la formazione di De Giorgi che ha ottenuto il pass battendo la Slovenia per 3-1 a Ningbo, in Cina, mentre la Polonia si è qualificata imponendosi nettamente sul Brasile per 3-0: nella formazione azzurra si è messo in luce un devastante Michieletto, che ha segnato in totale 26 punti trascinando la squadra insieme a Balaso, con la regia di un ottimo Giannelli; mentre dopo aver vinto il primo set la nazionale di De Giorgi si è fatta battere nel secondo ma poi ha ripreso a martellare conquistando il diritto di giocare la finale dopo che una settimana fa le azzurre di Velasco avevano vinto la corrispondente finale femminile.