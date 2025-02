Invasione di fango a Messina: le ultime notizie

A Messina il torrente Zafferia è straripato nell’omonima frazione ed un fiume di fango si è riversato nelle strade cittadine costringendo gli abitanti a restare chiusi nelle loro abitazioni: il fiume di fango – infatti – ha trascinato via anche un certo numero di autovetture presenti sulle strade e molti automobilisti sono stati tratti in salvo dai soccorritori. All’origine dello straripamento del torrente – che peraltro pare aver coinvolto anche il locale Palasport e i sotterranei delle abitazioni, oltre alle strade – ci sarebbero ovviamente i temporali che si sono verificati nella zona negli ultimi giorni; mentre non si ha ancora un effettivo bilancio su quanti mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e della polizia locale sono stati mobilitati dalle chiamate di soccorso da parte dei cittadini in difficoltà.

Dopo gli incidenti dei giorni scorsi nei quali gli ultras di Udinese e Salisburgo (uniti da un gemellato delle curve) hanno preso d’assalto il treno che trasportava i tifosi del Venezia, otto di questi soggetti sono stati identificati e fermati dalla polizia che li ha anche – ovviamente – tratti in arresto: gli incidenti erano avvenuti alla stazione di Basiliano e avevano causato il ferimento – anche grave in un paio di casi – di diverse persone, mentre i provvedimenti eseguiti “in flagranza di reato” avrebbe coinvolto cinque persone austriache, un albanese, un bosniaco ed un italiano.

Le ultime notizie di oggi dal Medio Oriente

Il premier israeliano Netanyahu, oggi avrà un colloquio con il presidente statunitense Donald Trump, nel corso del quale verrà discusso il proseguimento della tregua con Hamas per una seconda fase dell’accordo che è stato trovato nei giorni scorsi; mentre l’Idf – nel frattempo – ha comunicato di avere effettuato un attacco in Cisgiordania, durante il quale sono stati uccisi alcuni terroristi nel corso di un’operazione chiamata ‘muro di ferro’ che – secondo i media palestinesi – ha causato 25 morti nella zona di Jenin. I soldati israeliani che si trovano nella parte meridionale del Libano hanno ricevuto la visita di Israel Katz, ministro della difesa del loro paese, che ha dichiarato che Israele non accetterà impunemente il lancio di droni dal territorio libanese contro il suo paese e i suoi miliziani.

Guerra in Ucraina: le ultime notizie di oggi

Alcuni missili russi hanno colpito nella tarda serata di ieri il centro di Odessa, mandando in pezzi il glamour nostalgico di uno degli hotel storici della cittadina ucraina, il Bristol: la struttura in precedenza era stata il “salotto buono” delle delegazioni internazionali e lo era anche durante il periodo di guerra; mentre secondo i siti d’informazione russi il raid sarebbe stato legato alla presenza nella struttura di alcuni membri dei servizi segreti ucraini e per ora sappiamo solamente che sarebbero state coinvolte – e ferite – almeno sette persone.