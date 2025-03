Ultime notizie: è morta l’attrice e regista Eleonora Giorgi

Nella mattinata di oggi quasi a sorpresa è stata diramata la notizia della morte di Eleonora Giorgi, la famosissima attrice – che certamente avremo visto in pellicole come, tra le altre, ‘Borotalco‘, ‘Cuore di cane‘ e ‘Mani di velluto‘ che le sono valse il titolo di sex symbol d’Italia – e regista nata nel 1953: a confermare il decesso ci ha pensato la sua famiglia che da tempo si era riunita al suo capezzale presso la clinica romana Paideia nella quale era stata ricoverata alcuni giorni fa.

Di dubbi sulle cause della morte di Eleonora Giorgi non ce ne sono dato che dall’ottobre del 2023 aveva reso pubblica la sua complessa battaglia un tumore al pancreas: un percorso sempre raccontato sui suoi profili social e nelle ospitate televisive nei principali salotti; il tutto sempre continuando a mostrarsi sorridente e spiritosa, con quella classe che ne ha caratterizzato l’intera vita.

Un 67enne originario di Lissone che stava pilotando un ultraleggero è morto dopo che lo stesso è precipitato a causa di un incidente tecnico: la prima ipotesi dei soccorritori arrivati sul posto è quella di una rottura della pala rotante; mentre il luogo dove è avvenuto l’incidente risulta essere nelle vicinanze della raffineria Eni e non lontano dal centro abitato di Sannazzaro de’ Burgondi (vicino a Pavia) dopo che il mezzo era partito da Senago e si stava dirigendo verso l’avioporto di Mezzana Bigli.

Nel bollettino sanitario diramato ieri sera si evidenzia che Papa Francesco non ha avuto conseguenze dalla crisi respiratoria avuta due giorni fa e risulta essere stabile: ieri ha assistito alla messa insieme a medici be infermieri e nel corso della giornata il Pontefice – che può sedere in poltrona – ha ricevuto anche la visita del cardinale Parolin; e mentre per la terza domenica consecutiva all’Angelus in Piazza San Pietro è stato letto un testo scritto, pare che il Papa stia eseguendo l’ossigenazione e non la ventilazione meccanica.

Il 22enne Marco Mameli – originario di Ilbono – è stato ucciso nella tarda serata di sabato durante i festeggiamenti del carnevale nella località di Bari Sardo, in Ogliastra: la vittima è stata colpita durante una lite scoppiata mentre si stava svolgendo la festa cittadina e nonostante dopo l’accoltellamento siano arrivati tempestivamente gli uomini del 118 per soccorrere il ragazzo, per lui era ormai troppo tardi; mentre un altro ragazzo ferito – forse amico di Mameli – è stato trasportato in ospedale.

Dopo la scadenza dei termini della tregua, Israele ha approvato un documento proposto dal governo statunitense che prevede un prolungamento della stessa e il contestuale rilascio degli ostaggi in due fasi che sembra aver ricevuto una risposta negativa da parte di Hamas; mentre Israele ha di fatto bloccato l’ingresso nel territorio della striscia di Gaza dei convogli degli aiuti umanitari.

Dopo il successo di sabato nella gara sprint, Marc Marquez ha fatto il pieno di punti disponibili vincendo anche il GP di ieri in Thailandia conquistando – così – la testa alla classifica, davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia, ieri al terzo posto: Marc Marquez è partito in testa anche in questa gara e dopo un breve sorpasso da parte di suo fratello, è tornato a riprendersi la prima posizione a pochi giri dalla fine; mentre tra gli altri italiani in gara anche la performance di Franco Morbidelli è stata decisamente buona.

Ancora un successo di Federica Brignone nel superG disputato sulla pista norvegese di Kvitfjell, precedendo Lara Gut Behrami e Sofia Goggia che sono arrivate entro 9 centesimi di secondo di distacco: con questo successo la sciatrice valdostana ha allungato ulteriormente nei confronti delle rivali sia nella classifica generale di Coppa del Mondo che in quella di specialità del superG; fermo restando che per la Brignone si tratta dell’ottava vittoria in questa stagione e della 35esima nella carriera, tanto che oggi nella classifica generale ha 1.194 punti contro i 943 di Lara Gut-Behrami.