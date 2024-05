Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 3 militari della Gdf morti durante una esercitazione in Val Masino

Tre militari della Guardia di Finanza sono morti mentre stavano eseguendo un’esercitazione sul Precipizio degli Asteroidi, in provincia di Sondrio. I tre militari, rispettivamente di 32, 25 e 22 anni sono caduti in un precipizio per il cedimento di una delle due cordate intorno alle 13.00 di oggi.

Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori si sono recati anche i carabinieri per lo svolgimento delle prime indagini sull’accaduto, dopo aver provveduto al recupero dei corpi dei giovani, che appartenevano al Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

Amsterdam, una persona morta risucchiata dalla turbina di un aereo/ Choc all'aeroporto di Schiphol

Ultime notizie, gravissimo incidente sull’autostrada A1

Un maxi tamponamento che ha coinvolto tre autovetture e quattro camion si è verificato ieri mattina intorno alle 11.30, nel tratto dell’autostrada A1 tra Valdarno ed Incisa Reggello. I mezzi stavano procedendo in direzione Firenze e l’incidente ha provocato immediatamente delle code lunghe alcuni chilometri, spezzando in due l’Italia. Due sono state le vittime ed una terza persona, ferita gravemente, è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi grazie all’elisoccorso, Nella coda che si è creata è rimasta coinvolta anche un’ambulanza che aveva a bordo un bambino che stava andando all’ospedale Meyer di Firenze.

Tre militari Gdf morti a Sondrio durante esercitazione/ Caduti nel vuoto mentre si stavano arrampicando

Il tratto autostradale interessato dal maxi tamponamento è stato chiuso per poter effettuare le manovre necessarie alla rimozione dei mezzi coinvolti, ed è stato successivamente riaperto dopo le 15.00. Le due vittime, che stavano viaggiando sulla stessa auto, e sono morte sul colpo, sono Roberto Fabia e Liliana Brancati, due pensionati di Empoli rispettivamente di 78 e 79 anni. Poco dopo la stessa autostrada è stata chiusa nuovamente più a sud, nel tratto tra Orvieto e Fabro, questa volta per un incendio che si è verificato su un camion che stava trasportando gomma industriale.

Ultime notizie, sfiorata la rissa nell’aula del Senato

Durante la seduta di ieri a Palazzo Madama nella quale si stava discutendo la “madre di tutte le riforme”, quella sul Premierato, si è sfiorata la rissa quando, intorno a mezzogiorno, un intervento di un senatore del M5S, Ettore Licheri, è stato seguito dal movimento del senatore Menia di FdI verso i banchi dell’opposizione, con la ricerca del contatto fisico.

Agostino Di Bartolomei, perché si è suicidato il capitano della Roma?/ Lo sparo a 10 anni dalla finale persa

L’intervento del questore De Poli, seguito da alcuni commessi non è riuscito ad evitare che esponenti delle due parti venissero a contatto e la seduta è stata sospesa dalla vicepresidente di turno e poi definitivamente interrotta dal presidente La Russa, che ha convocato i capigruppo per un esame della situazione.

Ultime notizie, le previsioni meteo in Italia per gli ultimi giorni di maggio

Il mese di maggio 2024 che ha visto piogge da record e temperature che in molti casi sono scese sotto la media, si sta avviando verso una fine che vede ancora la presenza di temporali, abbinati a freddo polare in alcune zone italiane e alla neve che scenderà fino a quote di circa 1500 metri. Da questi dati, secondo i meteorologi, si evince che l’estate non arriverà tanto presto e anche il caldo africano si farà attendere.

Dopo una giornata di mercoledì che ha visto dei rovesci pomeridiani nelle zone alpine e anche sulle cime più alte degli Appennini, e sole sia nelle regioni del sud e sulle isole maggiori, all’orizzonte si profila una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa che colpirà le regioni del nord già nelle prime ore della mattina di giovedì. La giornata peggiore, dal punto di vista delle piogge, sarà però quella di venerdì, con possibilità anche di grandinate. Secondo le previsioni, poi i giorni del weekend, sabato 1 e domenica 2 giugno dovrebbero tornare ad essere soleggiati.

Ultime notizie, Fausta Bonino condannata all’ergastolo

L’infermiera dell’ospedale di Piombino, in provincia di Livorno, Fausta Bonino, è stata condannata all’ergastolo. La sentenza è giunta nella giornata di ieri e come ricorda TgCom24.it la donna è finita in un processo inerente la morte di alcuni pazienti. La condanna è stata letta dal giudice della corte d’assise d’appello al termine del processo bis di secondo grado dopo che la cassazione aveva deciso di annullare l’assoluzione della stessa, giunta in Appello durante il primo processo.

La donna è stata condannata per le morti avvenute fra il 2014 e il 2015, e inizialmente Fausta Bonino era stata accusata di dieci decessi: in primo grado la condanna all’ergastolo era per 4 delle morti totali, quindi assolta in Appello, poi la Cassazione aveva obbligato ad un nuovo processo sempre per quattro vittime, e ieri la nuova condanna all’ergastolo.

Ultime notizie, Pippo Baudo ricoverato, lui rassicura: “Solo un controllo”

Pippo Baudo è stato ricoverato in ospedale per dei controlli di rito. Inizialmente si era diffusa la notizia di una situazione fisica grave per via di un problema cardiaco ma l’entourage del noto presentatore che fra pochi giorni, il 7 giugno, compirà 88 anni, ha rassicurato i fan spiegando che lo stesso conduttore “sta bene”.

Si è trattato di una visita effettuata presso la clinica Paideia di Roma che è stata effettuata solo ed esclusivamente per “un problema al ginocchio” e “per dei controlli di routine”. Pippo Baudo è solito sottoporsi a degli “screening annuali”, hanno fatto sapere ancora le stesse fonti.

Ultime notizie, il punto sulla guerra in Ucraina

Il tema centrale degli ultimi giorni in merito al conflitto in Ucraina riguarda il veto di utilizzare le armi fornite a Kiev dall’Occidente in territorio nemico, in Russia, dopo l’appello del numero uno della Nata, Stoltenberg. Secondo quanto fatto sapere dai media ucraini sembra che anche gli Stati Uniti stiano valutando se far cadere o meno questo veto, mentre Varsavia è stata chiara sul fatto che l’Ucraina possa usare armi polacche per colpire la Russia, così come dichiarato dal vice ministro della Difesa Cezary Tomczy.

C’è il rischio quindi di un serio allargamento del confitto e a riguardo il presidente russo, Vladimir Putin, ha spiegato: “l’invio di truppe occidentali in Ucraina porterebbe a ‘un altro verso un conflitto globale”, insultando poi Stoltenberg: “Lo ricordo quando era primo ministro norvegese e ancora non soffriva di demenza…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA